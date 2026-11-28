Tối 27/11, sảnh tầng 1 AEON Mall Long Biên (Hà Nội) chật kín người khi ca sĩ OSAD xuất hiện tại sự kiện "Nhà mình mà, Xả láng đi". Cũng tại đây, lần đầu tiên hệ sinh thái robot ECOVACS từ trong nhà ra ngoài trời được trưng bày để người Việt tận tay trải nghiệm.

Nếu tối thứ Sáu vừa rồi bạn ghé AEON Mall Long Biên và thắc mắc vì sao sảnh tầng 1 đông nghịt, thì câu trả lời nằm ở một "ngôi nhà" màu xanh giữa trung tâm thương mại. Đó là không gian sự kiện "Nhà mình mà, Xả láng đi cùng ECOVACS" do ECOVACS phối hợp cùng Hợp Long GIGA tổ chức đúng dịp Black Friday, và tối 27/11 là đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ khách mời OSAD.

Từ chiều, dòng người đã kéo đến check-in, nhận phiếu hành trình rồi lần lượt "đi một vòng" quanh ngôi nhà ECOVACS, từ phòng khách, sân vườn đến cả một hồ bơi thu nhỏ. Mỗi khu là một thử thách: điều khiển robot "săn" đúng vật phẩm trên sàn, chạm và kéo WINBOT lau sạch cửa kính trên màn hình cảm ứng, hay tạo dáng trên thảm picnic tại góc gương "Nhà mình mà, xả láng đi!". Hoàn thành đủ chặng là có quà, nên khu check-in gần như lúc nào cũng có người xếp hàng. Theo BTC, ngày đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 lượt check-in cùng lúc vào khung giờ cao điểm nhất.

Khu check-in và các góc trải nghiệm chào đón khách "về nhà ECOVACS" từ chiều 27/11.





OSAD liên tục "bắn" rap cực cháy.





OSAD cực "cháy" trên sân khấu





Khán giả phủ kín sảnh tầng 1 và hành lang tầng trên AEON Mall Long Biên, cùng OSAD lưu lại khoảnh khắc "xả láng" sau màn trình diễn.

Theo ECOVACS, đây là lần đầu tiên hãng mang các dòng robot này đến trưng bày và cho người dùng trải nghiệm thực tế tại thị trường Việt Nam. Thay vì xếp sản phẩm lên kệ, hãng dựng hẳn một ngôi nhà thu nhỏ, đặt mỗi robot đúng chỗ nó làm việc mỗi ngày.

Trong nhà, robot hút bụi lau nhà lo sàn phòng khách, robot hút bụi giường đệm xử lý bụi và lông thú trên nệm, còn robot lau kính WINBOT bám trên cửa kính.





Bước ra ngoài, robot cắt cỏ chạy trên bãi cỏ, robot vệ sinh hồ bơi nằm dưới lòng hồ.





Khách tham quan có thể tận tay thử điều khiển robot lau sạch hồ bơi..

Cách bày trí này phần nào cho thấy hướng đi mới của ECOVACS: tự động hóa việc nhà từ trong nhà ra tới ngoài trời. Những việc vốn tốn công và hay bị để dành đến cuối tuần, như lau cửa kính, giặt giũ nệm, cắt cỏ hay cọ hồ bơi, giờ đều có robot đảm nhận. Thời gian được trả lại cho gia đình, đúng tinh thần câu khẩu hiệu "Nhà mình mà, xả láng đi".

Theo BTC, tổng giá trị quà tặng trong 3 ngày sự kiện lên tới 99 triệu đồng, cùng hơn 1.000 gấu bông và móc khóa ECOVACS dành cho khách tham gia. Với nhiều người, đây không còn là một sự kiện trưng bày sản phẩm đơn thuần, mà là một buổi mini concert: đến vì tò mò, ở lại vì vibe quá "đã".

Toàn cảnh khu trưng bày hệ sinh thái ECOVACS

Ở khu robot hút bụi lau nhà, tâm điểm là DEEBOT T90 Series, theo Hợp Long là dòng bán chạy của ECOVACS hiện nay. Điểm chung của dòng T90 là hệ lau con lăn OZMO ROLLER 3.0 thay cho giẻ xoay: con lăn dài 27 cm vừa lau vừa được xả nước sạch liên tục, hạn chế kéo vệt bẩn khắp nhà. Bản T90S Pro Omni có lực hút tới 40.000Pa.

Gây tò mò nhất là T90 Prime Omni, thành viên mới sắp lên kệ của dòng T90. Máy hướng đến những ngôi nhà nhiều đồ đạc, vật cản và các gia đình nuôi thú cưng, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 12/2026 sắp tới đây.

Dòng T90 hiện có bán tại hệ thống FPT Shop và các cửa hàng ủy quyền của ECOVACS; riêng T90 Prime bán độc quyền tại FPT Shop.

Bộ ba T90 Series tại khu trưng bày.

Trong 3 ngày sự kiện, khách ghé booth Hợp Long GIGA còn được hưởng ưu đãi mua sắm tới 50%, robot hút bụi lau nhà chỉ từ 6.990.000đ với DEEBOT T30S Pro Plus.

"Nhà mình mà, Xả láng đi cùng ECOVACS" tiếp tục diễn ra đến hết 29/11 tại tầng 1 AEON Mall Long Biên (27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội), mở cửa từ 10h đến 21h30 mỗi ngày. Hai tối 28 và 29/11, chương trình có thêm acoustic band và hoạt động vẽ tranh nhận kẹo bông cho các bé. Cuối tuần này chưa biết chill ở đâu thì kéo ngay hội bạn hoặc gia đình tới quẩy cực đã và săn deal Black Friday thôi nào!

3 ngày "xả láng" cùng ECOVACS tại AEON Mall Long Biên!!!

- Sắm robot làm sạch với ưu đãi lên đến 50%, MUA 1 TẶNG 1

- Quà tặng tổng giá trị lên đến 99 TRIỆU ĐỒNG cùng hơn 1.000 gấu bông và móc khóa ECOVACS đã sẵn sàng gửi tặng cả nhà

- Khám phá, trải nghiệm hệ sinh thái robot làm sạch ECOVACS từ robot hút bụi lau nhà, robot lau kính, robot cắt cỏ đến robot vệ sinh hồ bơi.

Check-in, tham gia minigame vui hết cỡ và nhận thêm nhiều phần quà hấp dẫn.

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/ecovacspro