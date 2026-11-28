Tại đại công trường Trung tâm Hội nghị APEC trị giá hơn 21.800 tỷ đồng ở Nam đảo Phú Quốc, khối kết cấu mái thép nặng tới 12.000 tấn - gấp 1,2 lần tháp Eiffel của Pháp - đã được đưa lên độ cao hơn 40 mét với sai số chỉ tính bằng milimét.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC là hạng mục trọng tâm thuộc Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Dự án do Sun Group đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng.

Điểm gây chú ý của công trình nằm ở hệ mái thép có tổng khối lượng khoảng 12.000 tấn, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính uốn lượn như những con sóng biển. Khối lượng thép này gấp khoảng 1,2 lần tổng trọng lượng thường được nhắc đến của tháp Eiffel tại Pháp.

Để đưa các cấu kiện khổng lồ lên vị trí thiết kế, chủ đầu tư và các nhà thầu đã sử dụng công nghệ kích rút thủy lực của Hebetec, đơn vị đến từ Thụy Sĩ. Phương pháp này cho phép nâng các nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40m, đòi hỏi việc tính toán tải trọng, phân bổ lực và kiểm soát chuyển vị với độ chính xác cao.

Theo thiết kế, hệ mái có chiều dài hơn 300m, rộng khoảng 165m, diện tích bao phủ khoảng 52.000m². Đặc biệt, kết cấu cho phép tạo ra không gian vượt nhịp không cột ở giữa lên tới 81m, giải quyết bài toán xây dựng một phòng đại tiệc quy mô lớn mà không bị chia cắt bởi các cột chống.

Các kỹ sư hoàn thành nâng khối kết cấu hệ mái thép 12.000 tấn lên độ cao 40m.

Đây cũng là một trong những điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Phòng đại tiệc chính có diện tích khoảng 11.050m², được thiết kế để phục vụ các sự kiện, hội nghị và hoạt động quy mô lớn. Không gian rộng, hạn chế tối đa kết cấu cột giữa giúp tăng tính linh hoạt trong bố trí và tổ chức sự kiện.

Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 153.130m², gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật, chiều cao khoảng 39,25m. Bên cạnh phòng đại tiệc, tầng 2 được bố trí khoảng 30 phòng họp lớn nhỏ, có thể thay đổi diện tích thông qua hệ vách ngăn linh hoạt. Tầng 3 có không gian hội nghị rộng khoảng 3.000m², phục vụ các phiên họp chính thức của lãnh đạo cấp cao và có thể chuyển đổi công năng cho các buổi tiệc chiêu đãi.

Thiết kế kiến trúc của công trình lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài Phú Quốc. Hệ mái gồm 13 nhịp uốn lượn liên tiếp nặng từ 700 tấn đến 722 tấn mỗi nhịp, tạo hình ảnh những con sóng hướng ra biển. Bao quanh tòa nhà là hệ hàng hiên rộng khoảng 15m, dài hơn 300m, vừa tạo vùng đệm giữa không gian bên ngoài và khu vực hội nghị, vừa có thể sử dụng cho các hoạt động triển lãm nghệ thuật.

Theo cập nhật tiến độ trong tháng 11/2026, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép và phần tôn mái. Các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện mặt dựng, hạng mục bao che và nội thất. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027.

Nằm trong cùng tổ hợp là Nhà biểu diễn đa năng APEC, công trình có sức chứa khoảng 4.030 chỗ ngồi, tổng diện tích sàn khoảng 54.680m². Đây sẽ là địa điểm phục vụ các chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa và hoạt động quy mô lớn trong khuôn khổ APEC 2027 cũng như sau khi hội nghị kết thúc.

Không chỉ phục vụ một sự kiện đối ngoại quan trọng, tổ hợp Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC còn được định hướng trở thành hạ tầng phục vụ các hoạt động hội nghị, triển lãm, văn hóa và giải trí tại Phú Quốc trong dài hạn. Với quy mô đầu tư lớn và hệ thống công trình chuyên biệt, dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, đồng thời mở rộng dư địa phát triển du lịch hội nghị, triển lãm và sự kiện (MICE) của đảo Ngọc.