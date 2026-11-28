Bún chả là món ăn gắn với nếp sống Hà Nội, từng nằm trong top 15 món ăn đường phố ngon nhất thế giới do National Geographic bình chọn. Giữa vô số quán từ Hàng Quạt, Cửa Đông đến Sinh Từ, Đắc Kim, một quán nhỏ ở số 29 phố Yên Phụ vẫn giữ được lượng khách ổn định suốt hơn ba thập kỷ, và gần đây còn được nhiều

Quán gia đình bán từ năm 1990, 45.000 đồng một suất thịt đầy ú ụ

Bún Chả 29 do bà Lê Thị Như Cúc làm chủ, mở bán từ năm 1990, tức đã 36 năm. Quán không ồn ào bằng những thương hiệu lớn của phố cổ, nhưng có tệp khách quen đông đảo, trong đó không ít người ăn từ năm bốn, năm tuổi, lớn lên vẫn quay lại đúng chỗ cũ.

Nguyên liệu được nhập từ sáng sớm. Quán mở bán từ khoảng 9h và thường hết hàng vào đầu giờ chiều. Với bà Cúc, đó là nguyên tắc ngày nào hết ngày đó, không để qua hôm sau.

Một suất bún chả ở đây giá 45.000 đồng, gồm một vỉ chả miếng, hai viên chả băm, bún tươi và rau sống. Nem rán 10.000 đồng một chiếc. Với mặt bằng giá khu trung tâm Hà Nội, mức này khá dễ chịu, nhất là khi phần ăn được bày đầy đặn, đủ để một bạn trẻ đi review phải bật cười vì "không biết nhúng bún vào đâu".

Bà chủ giải thích đơn giản: nhà riêng nên không mất tiền thuê mặt bằng, vì vậy bà bán theo cái tâm là chính. Nhiều khách từng thắc mắc sao thịt nhiều thế, câu trả lời của bà chỉ có vậy.

Điểm sáng nhất của quán là phần thịt. Chả nướng cháy xém bên ngoài nhưng cắn vào mềm, không dai; chả băm mềm tan và thơm. Đạo diễn Quang Dũng, vị khách tình cờ ngồi ăn trong lúc video review được quay, nhận xét miếng chả vừa phải, không quá dày, thịt tươi nên ngon.

Về khẩu vị, nước chấm, chả băm và thịt đều nghiêng về vị ngọt, người quen bún chả đậm đà có thể thấy hơi hiền. Nem rán ở mức bình thường, không phải món để nhớ.

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Nghệ sĩ nào cũng có thói quen riêng

Những năm gần đây, Bún Chả 29 được nhắc nhiều hơn nhờ giới nghệ sĩ ghé ăn rồi kể lại, từ Trấn Thành, Ali Hoàng Dương, Văn Mai Hương, Phạm Anh Duy đến nhạc sĩ Đức Trí, đạo diễn Quang Dũng và gia đình Salim – Hải Long.

Theo lời bà chủ, mỗi người một thói quen: có người lần đầu đến đã ăn một mình ba, bốn suất; có người hay đi một mình, vừa xách vali từ sân bay đã ghé thẳng vào quán; có người gọi điện từ trước khi xuống máy bay để dặn bà để sẵn phần.

Không chỉ chinh phục thực khách trong nước và du khách quốc tế, quán còn được Trấn Thành nhắc tên công khai. Năm 2023, anh đăng ảnh thưởng thức bún chả tại quán lên fanpage, kèm lời nhắn ra Hà Nội là phải tìm đến. Sau đó, quán xuất hiện trong tập 2 series Siêu thực thành, chương trình anh thực hiện với mong muốn giúp khán giả và du khách biết thêm nhiều quán ăn ngon tại Việt Nam.

Trong chương trình, Trấn Thành cho rằng bún chả là món dễ làm nhưng khó ngon, trong đó nước chấm giữ vai trò rất quan trọng. Anh ấn tượng với miếng chả to, thịt nướng không bị khô, còn quán ăn kèm rau muống chẻ thay vì chỉ dùng xà lách như nhiều nơi khác. Theo khẩu vị cá nhân, đây là quán bún chả ngon nhất anh từng ăn. Anh còn nhận xét chả lát ở đây nổi bật hơn chả băm, ngược với phần lớn các quán khác.

Khách mời Phạm Anh Duy cũng đồng tình, cho rằng hương vị quán khác biệt so với nhiều quán bún chả ở TP.HCM mà anh từng thưởng thức.

Sau lời động viên của một nghệ sĩ khách quen, người con trai của bà Cúc, anh Hưng, triển khai ý tưởng mở quán trong Nam vào năm 2025. Để giữ hương vị, mẹ anh ở lại TP.HCM nhiều tháng truyền nghề, tìm nguồn thịt và gia vị phù hợp rồi mới giao quán cho con và trở ra Hà Nội. Chi nhánh này cũng đón nhiều gương mặt nghệ sĩ như Trấn Thành, Tiểu Vy, Việt Anh, Hồng Đào.