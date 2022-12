"Việt kiều Canada" từng gây bão "Người ấy là ai": Năng nổ thi người mẫu, là người yêu của 1 top model

Ở Người ấy là ai mùa 3, Michael Trương khiến nữ chính - Hoa hậu Thanh Khoa tiếc nuối khi lộ diện với thân phận "độc thân". Bộc lộ nhiều ưu điểm của một người đàn ông chững chạc, ấm áp, chu toàn, nhưng điều đó khiến Hoa hậu Thanh Khoa nghĩ rằng anh là người đã có chủ. Đến Người ấy là ai, Michael Trương tìm kiếm người con gái mà anh có thể chăm sóc, nấu ăn và dành cho người ấy buổi hẹn hò lãng mạn. Nữ chính Thanh Khoa dù đã chọn chàng trai khác nhưng còn phải thốt lên: "Anh ấy làm tan chảy trái tim em".

Michael Trương ở Người ấy là ai mùa 3 - Ảnh: Người ấy là ai

Sau show hẹn hò, Michael Trương tích cực tìm kiếm cơ hội tại các buổi casting người mẫu. Vốn sở hữu gương mặt điển trai cùng ngoại hình quyến rũ, chàng trai này nhanh chóng được các nhà thiết kế tin tưởng lựa chọn trình diễn trong nhiều show thời trang. Đây cũng là cơ duyên giúp anh gặp được người yêu hiện tại - Thùy Dương (TyhD). Cô chính là Á quân của cuộc thi Vietnam's next top model mùa All Stars.

Michael Trương tích cực casting làm người mẫu cho các nhà thiết kế - Ảnh: FBNV

Trong một bài phỏng vấn, TyhD cho biết cả hai gặp nhau trong một buổi casting cho sự kiện thời trang lớn. "Lúc đó, mình là giám khảo ngồi trên sân khấu còn Michael là thí sinh đi casting. Nhìn thấy Michael từ xa thì lập tức giơ bảng lên và chọn liền luôn", Á quân Vietnam's next top model cho biết. Đối với "nam thần" Người ấy là ai, người yêu chính xác là gu của anh, vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Sau Người ấy là ai, Michael thử sức với vai trò người mẫu tại các sàn diễn runway. Anh chàng là một trong những thí sinh của cuộc thi The Face Online nhưng chưa thể đi tới vòng cuối cùng. Ngoài ra, Michael Trương còn được biết tới nhờ chuyện tình cảm với người mẫu TyhD Thùy Dương.

"Cực phẩm" Việt kiều của Người ấy là ai và bạn gái luôn khiến dân tình ngưỡng mộ vì loạt ảnh tình cảm đăng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Cặp đôi chăm chỉ "phát cẩu lương" với những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn. Michael cũng thường vào bếp nấu ăn cho bạn gái - Ảnh: FBNV

Michael Trương đã từng thử sức tham gia The Face Online, vào đội của Mạc Trung Kiên. Tuy nhiên, anh đã bị loại khỏi chương trình với lý do mà các HLV đưa ra là khả năng tiếng Việt còn hạn chế, dễ ảnh hưởng đến các vòng cần quay TVC quảng cáo. Trâm Anh - Á quân The Face Vietnam 2018 còn đưa thêm một lý do khiến cô loại Michael là vì người có nhiều hình xăm.