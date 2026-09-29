VIDEO: Sạt lở ở Nepal khiến nhà cửa sụp đổ, người dân hoảng loạn tháo chạy

Mưa lũ, sạt lở ở Nepal và Ấn Độ đã khiến ít nhất 56 người tử vong.

Các gia đình ở Nepal buộc phải tháo chạy giành giật sự sống trong lúc một trận sạt lở đất cuốn trôi nhà cửa của họ.

Một đoạn video ghi lại cảnh một gia đình gào khóc trong sợ hãi khi mảnh đất ngay bên dưới ngôi nhà của họ nhanh chóng sụt xuống. Cây cối và các công trình kiến trúc bị kéo tụt xuống dưới trong sự tuyệt vọng, lực bất tòng tâm của gia đình.

Thế nhưng, mặt đất vẫn tiếp tục sạt lở, buộc cả gia đình phải tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Những người lớn bế xóc các trẻ nhỏ đang gào khóc vì hoảng loạn.

Một đoạn video khác cho thấy cảnh mọi người la hét thất thanh khi cả một ngôi nhà đổ sập xuống dòng nước lũ cuồn cuộn. Sau khi chao đảo bên mép sông, ngôi nhà nhanh chóng đổ ập xuống trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của những người đứng đằng sau hàng rào sắt.

Đoạn video thứ ba quay lại cảnh một gia đình đang túm tụm trên mái nhà cùng với đồ đạc của mình giữa biển nước lũ vây quanh.

Các gia đình sợ hãi khi nhà cửa sụp đổ vì sạt lở

Các đợt sạt lở mới nhất bị kích hoạt bởi mưa lớn và bão lũ, làm 56 người thiệt mạng tại Ấn Độ, trong khi ở Nepal đã có 14 người tử vong và 11 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Giới chức trách địa phương vào hôm Chủ Nhật (27/9) đã đưa ra cảnh báo rằng các đợt lũ quét tiếp theo hoàn toàn có thể xảy ra.

Hrishikesh Bhaskar Yashod, Cục trưởng Cục Cứu trợ Bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ), cho biết bang này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 66,5 mm trong khoảng thời gian từ 25/9 đến sáng 27/9, trong khi mức bình thường chỉ là 7,6 mm.

Chính quyền đang triển khai các hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị ngập lụt và phân phát hàng cứu trợ, đồng thời các quan chức được chỉ đạo đánh giá thiệt hại về hoa màu để đền bù cho người dân.

Bên cạnh 56 trường hợp tử vong, đã có 46 người bị thương và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng.

Sau khi đứng chao đảo bên mép sông, ngôi nhà nhanh chóng đổ sập trong sự kinh hoàng của những người đứng xem

Chính quyền Nepal đã phát đi cảnh báo rủi ro lũ quét tại 49 trên tổng số 77 quận của cả nước, trong đó hơn một nửa phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt hoặc lũ quét ở mức cao do mực nước tại các sông chính và nhánh sông tiếp tục dâng cao.

Shanti Mahat, người phát ngôn của Cục Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal, cho biết các khu vực Rasuwa và Nuwakot — nơi từng hứng chịu đợt lũ lụt tàn khốc tháng trước khiến hơn 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn đang mất tích — cần duy trì trạng thái "cảnh giác" nhưng hiện chưa bị coi là các khu vực có rủi ro cao.

Đại diện Bộ Năng lượng cho biết nguồn cung cấp điện đã bị gián đoạn hoàn toàn tại các quận Manang, Mustang, Myagdi và Baglung, và chính quyền đang khẩn trương làm việc để khôi phục lại dòng điện.

Bộ trưởng Tài nguyên Nước và Năng lượng, ông Biraj Bhakta Shrestha, cho biết trận lũ lụt trên sông Rahuganga đã làm hư hỏng kết cấu và các tháp đường dây truyền tải của một dự án thủy điện công suất 40 megawatt.

Tại Ấn Độ, Ủy ban Nước Trung ương thông báo 30 trạm theo dõi sông trên khắp 7 bang đang phát đi cảnh báo về "tình trạng nghiêm trọng". Nhiều con sông lớn, bao gồm sông Hằng (Ganga), Gandak, Kosi, Bagmati và Narmada, đều đã vượt mức nguy hiểm.

Lũ lụt và sạt lở đất cũng làm gián đoạn hệ thống viễn thông ở nhiều nơi tại Nepal do đường cáp quang và nguồn điện bị hư hỏng, Bộ trưởng Thông tin Bikram Timilsina cho biết.

Trong một sự cố riêng biệt khác tại Nepal, các quan chức leo núi cho hay 10 công nhân địa phương đã mất tích sau khi một trận tuyết bới chôn vùi trại căn cứ ở ngọn núi Himlung Himal cao 7.126m thuộc quận Manang miền bắc. Các công nhân này lúc đó đang dựng lều chuẩn bị cho các leo núi gia người nước ngoài — những người may mắn không có mặt ở đó khi trận tuyết sạt lở xảy ra.

Nguồn: Daily Mail