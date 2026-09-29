Phát hiện một máy bay Boeing 747 khởi hành từ láng giềng Việt Nam: Chở 90 tấn thiết bị tới Saudi Arabia, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

Khâu logistics bắt đầu tại Trung Quốc với việc vận chuyển toàn bộ lô hàng bằng xe tải tới một sân bay khác trong nội địa.

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Một máy bay chở hàng Boeing 747 vừa được thuê để vận chuyển khẩn cấp 90 tấn thiết bị phục vụ ngành dầu khí từ Trung Quốc tới Saudi Arabia trong bối cảnh các tuyến vận tải biển gặp nhiều trở ngại.

Chiến dịch do Chapman Freeborn, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thuê máy bay thuộc Avia Solutions Group, tổ chức. Theo Aeroin, lô hàng gồm máy bơm công nghiệp, phụ tùng chính xác cùng một số thiết bị có chiều dài lên tới 8 mét.

Việc sử dụng máy bay chở hàng cỡ lớn nhằm đáp ứng yêu cầu về thời gian và kích thước hàng hóa, khi hoạt động vận chuyển bằng đường biển và các phương thức hàng không thông thường không đáp ứng được tiến độ giao hàng.

Khâu logistics bắt đầu tại Trung Quốc với việc vận chuyển toàn bộ lô hàng bằng xe tải tới một sân bay khác trong nội địa.

Theo Chapman Freeborn, sân bay ban đầu không đáp ứng được yêu cầu về nguồn cung nhiên liệu hàng không để máy bay có thể khai thác với tải trọng cần thiết. Do đó, hàng hóa phải được vận chuyển xuyên đêm tới sân bay thay thế để Boeing 747 có thể tiếp nhiên liệu và thực hiện chuyến bay.

Đối với các thiết bị có chiều dài tới 8 mét, quá trình vận chuyển đường bộ cũng đòi hỏi phương án tổ chức riêng, bao gồm lựa chọn tuyến đường phù hợp và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến hàng hóa quá khổ.

Chapman Freeborn cho biết các nhóm vận hành phải phối hợp liên tục giữa nhiều địa điểm để bảo đảm hàng hóa được đưa tới sân bay đúng thời gian, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến lịch khai thác chuyến bay.

Ông Ronny Samaey, quản lý vận chuyển hàng hóa thuê chuyến tại Chapman Freeborn, cho biết đây là một hoạt động đòi hỏi tốc độ xử lý cao, với nhiều bên cùng phối hợp trong thời gian ngắn.

Một trong những lý do Boeing 747 được lựa chọn là khả năng vận chuyển hàng hóa có trọng lượng lớn và kích thước đặc biệt trên khoang hàng chính.

Một số phiên bản Boeing 747 chở hàng được trang bị cửa mũi, cho phép đưa hàng hóa trực tiếp vào khoang chính. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với những loại máy móc, thiết bị công nghiệp có kích thước lớn, khó đưa qua cửa hông của nhiều máy bay chở hàng khác.

Trong chuyến bay lần này, tổng cộng khoảng 90 tấn thiết bị dầu khí được vận chuyển từ Trung Quốc tới Saudi, trong đó có những cấu kiện dài tới 8 mét.

Việc khai thác máy bay chở hàng chuyên dụng cho một lô hàng như vậy cũng phản ánh những yêu cầu đặc thù của hoạt động logistics trong ngành dầu khí, nơi thời gian giao thiết bị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch vận hành.

Vận tải biển vẫn là phương thức chủ đạo đối với các lô hàng công nghiệp lớn nhờ chi phí thấp hơn đáng kể so với đường hàng không. Tuy nhiên, thời gian vận chuyển dài và những biến động trên các tuyến hàng hải quốc tế có thể khiến doanh nghiệp phải tìm phương án thay thế trong các trường hợp khẩn cấp.

Những năm gần đây, hoạt động vận tải qua khu vực Biển Đỏ chịu ảnh hưởng bởi tình hình an ninh, khiến một số hãng tàu phải điều chỉnh hành trình. Việc chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng có thể kéo dài thời gian vận chuyển giữa châu Á và châu Âu.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc tại một số cảng và những hạn chế về thiết bị vận chuyển hàng hóa quá khổ cũng có thể làm gia tăng thời gian giao hàng.

Đối với ngành dầu khí, yêu cầu về thời gian đặc biệt quan trọng khi thiết bị thay thế cần được đưa tới các cơ sở khai thác hoặc chế biến theo kế hoạch. Trong trường hợp hàng hóa đến chậm, doanh nghiệp có thể phải điều chỉnh lịch bảo dưỡng hoặc vận hành.

Hoạt động cho thấy vai trò của vận tải hàng không thuê chuyến trong việc xử lý những lô hàng công nghiệp có yêu cầu đặc biệt về thời gian, trọng lượng và kích thước, đặc biệt khi các phương thức vận tải thông thường không thể đáp ứng tiến độ.

