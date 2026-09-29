Kịch bản tận thế của NASA diễn ra vào ngày 29/4/2027

Vụ nổ tàn phá gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản.

NASA đã chạy một kịch bản ngày tận thế đầy đáng sợ mô phỏng một vụ thiên thạch va chạm gây tàn phá Trái Đất, trong đó New York phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ vào năm 2027.

Một buổi mô phỏng đặc biệt báo động vào năm 2019, có tên là Chodas, đã chứng kiến các nhà khoa học bất lực trong việc ngăn chặn thảm họa. Kịch bản năm 2027 bắt đầu vào ngày khai mạc hội nghị với một thiên thạch khổng lồ – mang tên 2019 PDC, kích thước từ 330 đến 1.000 foot (100 đến 300 mét) – đang lao về phía Trái Đất với tốc độ xé gió.

Ban đầu, mô phỏng cho thấy thiên thạch có khoảng 1% xác suất va chạm với Trái Đất, dẫn đến một thông cáo báo chí giả tưởng từ Trung tâm Nghiên cứu Đối tượng Gần Trái Đất (CNEOS).

Thông cáo có đoạn: "College Park, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 4 năm 2019. Mạng lưới Cảnh báo Thiên thạch Quốc tế đã thông báo rằng một thiên thạch gần Trái Đất mới được phát hiện có thể bay rất gần Trái Đất vào 8 năm tới, tức ngày 29 tháng 4 năm 2027, và có một khả năng nhỏ – 1 trên 100 – rằng nó có thể đâm vào hành tinh của chúng ta."

Các nhà khoa học đã không thể ngăn chặn sự cố thảm khốc này. Thiên thạch được hình dung sẽ đi vào khí quyển Trái Đất với tốc độ 43.000 dặm/giờ (khoảng 69.000 km/h) và đâm vào New York với vụ nổ tàn phá gấp 1.000 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nhật Bản, theo báo cáo từ Daily Star.

NASA gọi đó là 'Ngày Chodas' và là kịch bản mô phỏng diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2027 (Hình ảnh: Getty Images)



Kịch bản mô phỏng đầy kịch tính này do cơ quan vũ trụ phát triển cho Bài tập Hội nghị Phòng thủ Hành tinh 2019, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Phòng thủ Hành tinh của Viện Hàn lâm Du hành Vũ trụ Quốc tế (PDC) từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2019 tại Washington, D.C.

Hội nghị thường niên này quy tụ các chuyên gia thiên thạch từ NASA, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) và các tổ chức khác để lên chiến lược phòng thủ hành tinh trong trường hợp xảy ra kịch bản thảm họa.

Vào ngày thứ hai của hội nghị, các đại biểu tham gia vào năm mô phỏng 2021, thời điểm NASA đã phóng một tàu thăm dò để nghiên cứu thiên thạch chi tiết hơn. Ở giai đoạn này của mô phỏng, tảng đá vũ trụ đang hướng thẳng về phía Trái Đất, với khu vực va chạm tiềm năng được thu hẹp lại ở Denver, Colorado.

Vào ngày thứ ba, các cơ quan vũ trụ từ mọi quốc gia đã đồng ý chế tạo một đội gồm 6 "tàu va chạm động lực" (kinetic impactors) – những tàu vũ trụ được thiết kế để đâm vào thiên thạch nhằm giảm tốc độ và kích nó lệch khỏi quỹ đạo một cách lý tưởng.

‘Kịch bản ngày tận thế’ do thiên thạch của NASA chứng kiến Trái Đất bị xóa sổ (Hình ảnh: Getty)

‘Kịch bản ngày tận thế’ do thiên thạch của NASA chứng kiến Trái Đất bị xóa sổ (Hình ảnh: NASA)

Các tàu này được phóng vào năm 2024, ba năm trước thời điểm va chạm dự kiến, và ba chiếc đã đâm thành công vào thiên thạch đang đe dọa hành tinh.

Tuy nhiên, mặc dù thiên thạch bị vỡ ra, phần thân chính của nó vẫn nguyên vẹn, nghĩa là một mảnh nhỏ hơn vẫn sẽ đâm vào bờ Đông Hoa Kỳ.

Tương tự như sự tàn phá dự kiến đối với Thành phố New York vào năm 2027, lựa chọn duy nhất còn lại là sơ tán trên quy mô lớn. Khoảng 20.000 thiên thạch gần Trái Đất đã được phát hiện cho đến nay, với khoảng 150 thiên thạch mới được phát hiện mỗi tháng, theo CNEOS.

Vào năm 2018, NASA và Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã xuất bản một tài liệu dài 18 trang phác thảo các biện pháp mà cả hai cơ quan sẽ thực hiện trong thập kỷ tới để ngăn chặn các mối đe dọa thiên thạch thực tế và chuẩn bị cho một sự cố thảm khốc có thể xảy ra. Kết luận cốt lõi là việc sơ tán trên quy mô lớn thường là lựa chọn khả thi duy nhất.

Nguồn: Mirror