Sự thật sốc không ai muốn tin về "cô gái trong mơ của mọi chàng trai" nổi tiếng trên Instagram

Nữ KOL 20 tuổi đầy quyến rũ hiện có hơn 80.000 người theo dõi trên Instagram.

Hàng chục nghìn người dùng mạng xã hội đang đăng ký và thưởng thức nội dung của ngôi sao mạng xã hội Bindi Raye.

Nữ KOL 20 tuổi đầy quyến rũ đến từ Úc này nổi lên nhờ đăng tải những bức ảnh quyến rũ khi đi chơi đêm, các bức ảnh chụp qua gương lúc tập gym, và cả những tấm hình mặc áo bảo hộ lao động phản quang khi làm một công việc tay chân thông thường.

Dựa vào hàng nghìn bình luận tích cực cùng các câu hỏi mà Bindi nhận được trong mỗi bài đăng từ hơn 80.000 người theo dõi trên Instagram, có vẻ như người hâm mộ của cô vẫn chưa nhận ra rằng người phụ nữ mà họ ngưỡng mộ thực chất là một sản phẩm tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây không phải là một người phụ nữ có thật (Ảnh: @bindiidotraye_/instagram)

Mặc dù sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo và dường như thu về một khoản tiền không nhỏ từ nhiều hoạt động kinh doanh trực tuyến, tài khoản này hoàn toàn là giả mạo.

Việc chứng minh các video và hình ảnh của một người là giả đang ngày càng trở nên khó khăn. Nhiều cơ quan báo chí vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn việc Bindi là sản phẩm nhân tạo, bất chấp những nghi vấn gần đây trên truyền thông Úc.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sâu về một số hình ảnh cũng như dấu vết trên internet của tài khoản này, tờ The Daily Star có thể xác nhận rằng nội dung đó được tạo ra bằng AI.

Những độc giả tinh mắt có thể nhận ra khuôn mặt của cô thay đổi qua từng bức ảnh (Ảnh: @bindiidotraye_/instagram)

Manh mối đầu tiên đến từ ngoại hình chung của Bindi trong các bức ảnh.

Khuôn mặt của nhân vật này có sự thay đổi hình dáng từ ảnh này sang ảnh khác, trong khi làn da mặt lại có độ bóng và hoàn hảo không chút khuyết điểm điển hình của các nhân vật do AI tạo ra.

Hơn nữa, trong bức ảnh bên dưới, bạn có thể thấy rõ một tấm poster chứa chuỗi ký tự và con số lộn xộn, vô nghĩa - không thuộc bất kỳ ngôn ngữ hay chữ viết nào - đây rõ ràng là sản phẩm do phần mềm tạo ra.

Đoạn văn vô nghĩa này là dấu hiệu rõ ràng của trí tuệ nhân tạo

Cuối cùng, thông qua đường link dẫn đến một trang web đăng ký nội dung do chủ tài khoản lập ra nhằm kiếm tiền từ KOL AI này, một dòng chữ nhỏ lộ diện thông tin tài khoản này là "AI Generated" (Được tạo bởi AI).

Bất chấp những nghi vấn gần đây về việc Bindi không có thật, những người vận hành tài khoản này dường như vẫn đang cố gắng duy trì vỏ bọc.

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, họ viết chú thích: "Một điều tôi học được trong tuần này: đừng tin vào mọi thứ bạn nghe thấy", trong khi phần bình luận vẫn tràn ngập những người dùng tin rằng người họ đang nhìn thấy là có thật.

Tờ The Daily Star đã liên hệ với ê-kíp đứng sau tài khoản Bindi Raye để chờ phản hồi.

Nguồn: Daily Star