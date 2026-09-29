Chuyến bay của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Mỹ bằng Boeing 747 khiến ông Trump phải trầm trồ “Thật tuyệt vời”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói "nhờ Nga"

Việc Nga cấm các hãng hàng không Mỹ sử dụng không phận đã tạo lợi thế cho các đối thủ Trung Quốc.

Tại buổi thưởng trà riêng ở Nhà Trắng nhân dịp kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thoải mái và trầm trồ về tốc độ mà chuyên cơ đưa nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ.

"Đó là một chiếc máy bay rất nhanh... nhanh nhất", ông Trump nói trong đoạn video được ghi lại sau khi nhóm báo chí truyền hình tại Nhà Trắng được phép trở lại đưa tin theo phán quyết của tòa án.

"Nhờ tuyến đường", ông Tập đáp. "Chúng tôi bay qua Nga, Alaska, Canada rồi vào Mỹ".

"Thật tuyệt vời", ông Trump trả lời.

Buổi trà giữa hai cặp vợ chồng lãnh đạo, cùng chuyến tham quan các văn kiện lập quốc của Mỹ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, khép lại chuyến thăm Mỹ kéo dài 3 ngày của ông Tập. Chuyến đi diễn ra đáp lại chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5.

Theo dữ liệu của nền tảng theo dõi chuyến bay Flightradar24, chuyên cơ của ông Tập hạ cánh xuống Mỹ vào khoảng 17h40 ngày thứ 22/9, sau hành trình kéo dài khoảng 13 giờ 30 phút từ Bắc Kinh.

Trong khi đó, chuyến bay của ông Trump từ Bắc Kinh về Mỹ mất gần 16 giờ.

Nguyên nhân nằm ở việc Nga và Mỹ áp đặt các lệnh hạn chế không phận đối với máy bay của nhau sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Máy bay Mỹ buộc phải tránh không phận Nga, khiến hành trình giữa Mỹ và châu Á kéo dài thêm nhiều giờ.

Chiều 26/9 theo giờ địa phương, ông Tập lên chuyên cơ để trở về Trung Quốc. Đây là một chiếc Boeing 747 được cải tạo từ đội bay của Air China. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay mất khoảng 15 giờ để thực hiện hành trình tương tự theo chiều ngược lại.

Trong khi đó, chuyến bay của ông Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5 trên Air Force One mất gần 18 giờ, chưa tính khoảng 1 giờ 30 phút dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska, theo truyền thông Mỹ.

Lợi thế của các hãng hàng không Trung Quốc

Nga cấm máy bay Mỹ và nhiều hãng hàng không nước ngoài sử dụng không phận nước này từ năm 2022, để đáp trả các lệnh cấm bay của phương Tây sau khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine.

Ngược lại, các hãng hàng không Trung Quốc vẫn được phép sử dụng tuyến đường ngắn hơn qua không phận Nga đối với 8 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc lâu nay tuyên bố giữ lập trường trung lập trong xung đột Ukraine, kêu gọi đối thoại nhưng không lên án Nga, đồng thời bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Moscow.

Tại lễ đón chính thức ở Nhà Trắng, ông Tập kêu gọi tăng số chuyến bay trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm thúc đẩy đi lại và thương mại song phương.

Tuy nhiên, khi lệnh hạn chế sử dụng không phận Nga vẫn còn hiệu lực, ngành hàng không dân dụng Mỹ phản đối việc tăng thêm các chuyến bay. Chris Sununu, người đứng đầu Airlines for America - tổ chức đại diện cho các hãng như American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines - cho rằng tình trạng hiện nay "mất cân bằng" và "không công bằng".

"Đây không phải vấn đề nhỏ. Việc phải bay vòng qua Nga khiến các hãng hàng không chịu chi phí rất lớn", Reuters dẫn lời Sununu.

Không phận Nga cung cấp tuyến đường ngắn nhất kết nối châu Á với châu Âu và Bắc Mỹ. Việc được sử dụng tuyến này giúp các hãng rút ngắn thời gian bay, giảm tiêu thụ nhiên liệu và chi phí vận hành.

Hàng không Mỹ-Trung chưa trở lại mức trước đại dịch

Các chuyến bay trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc giảm mạnh trong đại dịch Covid-19. Sau đó, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước tiếp tục cản trở quá trình khôi phục hoàn toàn mạng bay.

Hiện các hãng hàng không của mỗi nước được phép khai thác 50 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần, thấp hơn nhiều so với hơn 150 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần trước khi các hạn chế được áp dụng đầu năm 2020, theo Reuters.

Tháng 10/2025, chính quyền ông Trump từng đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các tuyến đến và đi từ Mỹ. Đề xuất sau đó được gác lại. Washington lập luận rằng thời gian bay ngắn hơn giúp các hãng Trung Quốc có lợi thế không công bằng so với đối thủ Mỹ.

Bắc Kinh phản đối, cảnh báo các hạn chế như vậy sẽ làm suy yếu giao lưu giữa người dân hai nước.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng cảnh báo không phận Nga ngày càng trở nên kém an toàn đối với máy bay thương mại do hoạt động quân sự gia tăng.