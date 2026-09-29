Thảm án mười mạng người tại quán Bát Tiên và những bí ẩn rùng rợn chưa có lời giải

Vụ án mười người mất tích bí ẩn tại quán Bát Tiên cùng những mảnh thi thể trôi dạt từng làm rúng động dư luận. Kẻ thủ ác để lại lời thú tội kinh hoàng rồi tự sát trong ngục, biến thảm kịch này thành hồ sơ đầy uẩn khúc.

Trưa ngày 8 tháng 8 năm 1985, bờ biển Hắc Sa (nằm ở phía đông đảo Coloane, Ma Cao, Trung Quốc) trở thành tâm điểm của sự kinh hoàng khi các du khách đang tắm biển phát hiện tám mảnh thi thể người trôi dạt vào bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đường thủy địa phương lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Kết quả kiểm đếm ban đầu ghi nhận bốn bàn chân phải, hai bàn chân trái và hai bàn tay.

Thoạt đầu, cơ quan chức năng đặt giả thuyết các nạn nhân là những người vượt biên trái phép không may bị cá mập cắn xé trên biển.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm chi tiết đã nhanh chóng bác bỏ nhận định này: các vết đứt rời ở cổ tay và cổ chân đều rất bằng phẳng, mang dấu vết rõ ràng của việc bị chặt chém bằng hung khí sắc bén chứ không phải vết cắn xé của động vật biển. Cảnh sát xác định đây là một vụ giết người phân xác đặc biệt nghiêm trọng với ít nhất bốn nạn nhân.

Những ngày tiếp theo, nỗi khiếp sợ tiếp tục bao trùm khi một du khách nhìn thấy con chó đang ngậm một bàn tay trái của phụ nữ trên bãi cát. Ba ngày sau đó, cảnh sát tìm thấy thêm một bàn tay phải phụ nữ và người dân lại phát hiện thêm một bàn chân phải. Tổng cộng có 11 mảnh thi thể được thu gom từ biển.

Đáng chú ý, các điều tra viên phát hiện toàn bộ phần vân tay trên các ngón tay đều bị ngoại lực nghiền bẹp một cách có chủ đích nhằm xóa sạch danh tính người chết. Do không thể xác định dòng nước đã cuốn các phần thi thể từ đâu tới và lai lịch nạn nhân vẫn là con số không, cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt buộc cơ quan công quyền phải đăng báo tìm kiếm manh mối.

Bế tắc kéo dài mãi đến tháng 4 năm 1986, khi cảnh sát Ma Cao và tổ chức Interpol tại Quảng Châu đồng thời nhận được đơn trình báo khẩn cấp từ em trai của Trịnh Lâm - chủ quán ăn Bát Tiên.

Theo nội dung bức thư, Trịnh Lâm đưa hai con gái nhỏ về quê gặp mặt gia đình lần cuối vào tháng 7 năm 1985 rồi sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Điều bất thường là toàn bộ cơ sở kinh doanh quán ăn Bát Tiên cùng các bất động sản của Trịnh Lâm tại Ma Cao bỗng nhiên do một người đàn ông họ Hoàng đứng ra tiếp quản.

Đọc được thông tin về các mảnh thi thể dạt vào bờ biển, người em trai nghi ngờ anh mình đã gặp nạn nên gửi kèm danh sách mười người mất tích gồm: Trịnh Lâm (50 tuổi), vợ là Sầm Huệ Nghi (42 tuổi), bốn con gái Trịnh Bảo Quỳnh (18 tuổi), Trịnh Bảo Hồng (12 tuổi), Trịnh Bảo Văn (10 tuổi), Trịnh Bảo Hoa (9 tuổi), con trai út Trịnh Quan Đức (7 tuổi), mẹ vợ Trần Lệ Dung (70 tuổi), dì chín của vợ là Trần Lệ Trân (60 tuổi) cùng người đầu bếp Trịnh Bách Lương (61 tuổi).

Manh mối quý giá này lập tức kích hoạt lại toàn bộ chuyên án. Qua giám định lại 11 mảnh thi thể, cảnh sát phát hiện một mẫu vân tay có dấu hiệu tương đồng với nạn nhân Trần Lệ Trân. Ngay lập tức, một mạng lưới trinh sát được thiết lập để giám sát chặt chẽ người đàn ông họ Hoàng đang tiếp quản quán ăn Bát Tiên, đồng thời tiến hành rà soát các mối quan hệ xung quanh.

Theo lời khai của một người chuyên cung cấp hàng hóa cho quán ăn, chiều ngày 4 tháng 8 năm 1985, Trịnh Lâm vẫn gọi điện đặt thực phẩm cho ngày hôm sau.

Thế nhưng sáng ngày 5 tháng 8, nhân viên giao hàng đến nơi thì quán ăn cửa đóng then cài, phía trước dán thông báo "nghỉ sửa chữa ba ngày". Thấy sự việc bất thường, người chủ giao hàng tìm đến tận nhà Trịnh Lâm thì gặp một người đàn ông lạ mặt ra mở cửa, người này thản nhiên giải thích rằng cả gia đình chủ quán đều đã đi Chu Hải.

Cùng ngày hôm đó, bà Trần Lệ Trân cũng biến mất không dấu vết. Nhân chứng gần nhà bà nhớ lại có một thanh niên lạ mặt đi xe taxi đến đón bà đi và từ đó không ai thấy bà quay về. Thời điểm này người đàn ông họ Hoàng đã 50 tuổi, khiến cảnh sát đặt nghi vấn hung thủ có thể có đồng phạm.

Chiều ngày 28 tháng 9 năm 1986, nhận thấy dấu hiệu bị lộ, người đàn ông họ Hoàng vội vã rời khỏi quán Bát Tiên nhằm trốn sang đại lục nhưng đã bị cảnh sát đón lõng bắt giữ kịp thời. Danh tính kẻ này nhanh chóng được làm rõ là Hoàng Chí Hằng. Khám xét cho thấy ông ta đã thay mới toàn bộ nhân sự quán ăn, mang các bất động sản của Trịnh Lâm cho thuê lại, và con trai ngoài hai mươi tuổi của ông ta đang sử dụng chính chiếc xe ô tô thuộc sở hữu của nạn nhân Trịnh Lâm.

Trên người Hoàng Chí Hằng, trinh sát còn thu giữ chìa khóa két sắt của Trịnh Lâm tại ngân hàng Nam Thông, giấy thông hành về Hồng Kông cùng giấy khai sinh và bản sao thẻ học sinh của bốn người con nhà họ Trịnh.

Ban đầu, Hoàng Chí Hằng ngoan cố phủ nhận hành vi giết người, khai rằng Trịnh Lâm nợ mình 600.000 tiền bài bạc nên tự nguyện gán tài sản rồi đưa cả nhà xuất cảnh. Tuy nhiên, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh hoàn toàn không lưu lại bất cứ hồ sơ xuất cảnh nào của mười nạn nhân.

Hoàng Chí Hằng

Đào sâu vào lý lịch của Hoàng Chí Hằng, một quá khứ tội ác kinh hoàng dần phát lộ. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1973, Hoàng Chí Hằng dưới tên thật là Trần Tử Lương đã đến một căn hộ trên đường Anh Hoàng ở Hồng Kông hỏi vay một người tên Lý Hòa số tiền 10.000 đồng nhưng bị khước từ.

Tức giận, kẻ này trói và chém trọng thương vợ chồng Lý Hòa cùng người chị gái, sau đó dìm chết Lý Hòa trong bồn tắm rồi toan phóng hỏa đốt nhà phi tang. Hai người phụ nữ may mắn trốn thoát, còn Trần Tử Lương lẩn trốn về vùng quê huyện Nam Hải thuộc tỉnh Quảng Đông rồi vượt biên sang Ma Cao.

Để xóa dấu vết truy nã, hắn đã tự chặt đứt một đốt ngón tay giữa bàn tay trái, dùng lửa thiêu đốt đầu các ngón tay để phá hủy hoa tay rồi thay tên đổi họ thành Hoàng Chí Hằng. Sau khi bị bắt, vợ và chị gái của nạn nhân Lý Hòa đã trực tiếp đến đối chất và xác nhận Hoàng Chí Hằng chính là kẻ thủ ác năm xưa. Ngày 2 tháng 10 năm 1986, cơ quan chức năng chính thức khởi tố Hoàng Chí Hằng.

Trong trại giam, ngày 6 tháng 10 năm 1986, Hoàng Chí Hằng bất ngờ hé lộ toàn bộ quá trình gây án rùng rợn. Hắn khai rằng vợ của Trịnh Lâm rất ham mê cờ bạc và các bên thường xuyên sát phạt nhau.

Trước đó, trong một ván xì phé, Hoàng Chí Hằng dùng 2.000 pataca Ma Cao thắng được số tiền gần 180.000 pataca. Trịnh Lâm hứa trả dứt điểm trong vòng một năm, nếu không sẽ gán quán ăn Bát Tiên trừ nợ. Nhưng sau đó con nợ liên tục khất lần. Đêm xảy ra vụ án, Hoàng Chí Hằng đến quán đòi tiền nhưng bị từ chối thẳng thừng với lý do không có giấy tờ ghi nợ.

Cơn thịnh nộ bùng phát, Hoàng Chí Hằng đập vỡ chai thủy tinh trên bàn rồi khống chế bé Trịnh Quan Đức, kề mảnh vỡ sắc nhọn vào cổ đứa trẻ để uy hiếp. Trước tình thế nguy cấp, chín người lớn có mặt trong quán bao gồm cả người đầu bếp không ai dám phản kháng, đành phải làm theo yêu cầu tự trói lẫn nhau và bị nhét giẻ vào miệng.

Sau khi khống chế được bảy người, hắn yêu cầu Sầm Huệ Nghi trói con trai út. Người mẹ bất thần ôm con tri hô cầu cứu liền bị Hoàng Chí Hằng lao tới dùng mảnh thủy tinh đâm vào cổ tử vong tại chỗ. Mất hết nhân tính, hung thủ lần lượt tàn sát bảy người đang bị trói nằm bất động.

Trịnh Quan Đức là người bị hạ sát sau cùng; trước khi chết, đứa bé nói rằng bà dì chín Trần Lệ Trân sẽ báo cảnh sát bắt hắn. Lời nói này khiến Hoàng Chí Hằng lập tức tìm đến nhà bà Trân, nói dối đứa bé bị sốt cao để lừa bà đến quán Bát Tiên rồi ra tay bịt đầu mối.

Sau vụ thảm sát, hung thủ phân xác mười nạn nhân, đóng vào các túi ni lông đen rồi vứt xuống biển phi tang nhiều lần. Thời điểm đó, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rùng rợn rằng các phần thi thể còn lại đã bị dùng nấu canh lấy nước ngọt, còn thịt vụn bị nhồi làm bánh bao bán cho khách ăn tại quán.

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án nhanh chóng chuyển biến phức tạp khi Hoàng Chí Hằng bất ngờ phản cung, phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó. Hắn hai lần tìm đến cái chết trong trại giam: lần đầu được phát hiện và cấp cứu kịp thời sau năm giờ đồng hồ, nhưng đến lần thứ hai, hắn dùng chiếc khoen nắp lon nước ngọt đã được mài sắc để cắt đứt mạch máu tự sát thành công.

Trước khi chết, kẻ thủ ác để lại một bức thư tuyệt mệnh gửi tới các tòa soạn báo, khẳng định mình vô tội và việc nhận tội trước đó là do không chịu nổi áp lực từ những đợt thẩm vấn bức cung của cảnh sát, đồng thời khẩn thiết mong mỏi báo chí tìm lại sự trong sạch cho mình.

Cái chết của Hoàng Chí Hằng đã khép lại vĩnh viễn cơ hội xét xử công khai, đồng thời để lại vô vàn dấu hỏi lớn. Suốt quá trình điều tra, cảnh sát không thể tìm thấy các phần thi thể quan trọng như đầu của các nạn nhân để chứng thực tuyệt đối mười người đã chết. Dấu vân tay duy nhất trên mảnh thi thể ngoài bãi biển cũng chỉ dừng lại ở mức độ tương đồng với bà Trần Lệ Trân chứ chưa thể khẳng định hoàn toàn.

Mặt khác, lời khai của người hàng xóm về việc một thanh niên trẻ tuổi đưa bà Trần Lệ Trân lên xe taxi vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Bất chấp những lỗ hổng chưa kịp làm rõ đó, dư luận xã hội vẫn tin chắc rằng Hoàng Chí Hằng chính là kẻ thủ ác duy nhất đã gây ra thảm án kinh hoàng này.