Phát hiện 902 kg ma túy được giấu trong 20 linh kiện công nghiệp tại Hàn Quốc

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi tại Hàn Quốc vừa bị tuyên 5 năm tù vì hỗ trợ đường dây đưa 902 kg methamphetamine từ Mexico vào nước này, sau đó chuyển 498 kg sang Australia.

Ngày 29/9, Tòa án quận Busan, Phòng Hình sự số 6, do Thẩm phán trưởng Lim Seong-cheol chủ tọa, tuyên phạt người đàn ông họ A, khoảng 40 tuổi, 5 năm tù về tội giúp sức cho hành vi nhập khẩu, xuất khẩu ma túy theo Luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến hình phạt đối với một số tội phạm.

Theo cáo trạng, A là anh họ của B. Người này nhận chỉ đạo từ B để chuyển các khoản chi phí vận hành một doanh nghiệp được sử dụng phục vụ việc nhập, xuất khẩu ma túy, cũng như tiền lương cho đồng phạm C. Qua đó, A bị xác định đã hỗ trợ đường dây thực hiện hành vi phạm tội.

B, người chủ mưu, cùng C, người phụ trách công việc xuất nhập khẩu trong nước, đã hai lần đưa tổng cộng 902 kg methamphetamine từ Mexico vào cảng Busan, vào tháng 12/2019 và tháng 7/2020.

Số ma túy được giấu bên trong 20 bánh răng xoắn (helical gear), một loại linh kiện công nghiệp được sử dụng trong hệ thống truyền động. Sau khi đưa số ma túy khổng lồ vào Hàn Quốc, đường dây tiếp tục chuyển 498 kg sang Australia trong tháng 1 và tháng 4/2021. Vụ việc bị phát hiện tại Australia, từ đó cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt đầu mở cuộc điều tra.

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Tại Hàn Quốc, lực lượng chức năng thu giữ 404 kg methamphetamine.

Theo nhận định của tòa, tổng lượng ma túy được đưa vào Hàn Quốc tương đương quy mô đủ cho hơn 30 triệu người sử dụng cùng lúc, tính theo một lần sử dụng. Giá trị số ma túy này được xác định vượt 90,2 tỷ won.

Tại phiên tòa, A phủ nhận biết về hoạt động buôn lậu ma túy. Người này khai rằng bản thân chỉ nghĩ số tiền được giao là tiền phục vụ hoạt động cá cược thể thao và không biết mục đích thực sự của việc chuyển tiền. Tuy nhiên, tòa cho rằng A biết về hành vi phạm tội dựa trên phương thức chuyển tiền, lời khai của những người liên quan và tình tiết A đã nhận ổ cứng máy tính được sử dụng cho công việc xuất nhập khẩu rồi đem tiêu hủy.

Dù vậy, tòa không chấp nhận việc truy tố A với tư cách đồng phạm thực hiện tội phạm cùng những người khác mà xác định người này chỉ đóng vai trò giúp sức, tạo điều kiện để hành vi phạm tội được thực hiện.

Tòa nhận định đây là vụ án đưa ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn, cần xử lý nghiêm để ngăn chặn việc lưu thông và phát tán ma túy trên phạm vi quốc tế. A cũng đưa ra những lời giải thích mà tòa cho rằng khó có thể chấp nhận để phủ nhận hành vi.

Tuy nhiên, xét việc mức độ tham gia của A chỉ dừng ở vai trò giúp sức và người này không có tiền án, tiền sự phải chịu hình phạt vượt quá mức phạt tiền, tòa quyết định mức án 5 năm tù.

Trước đó, B và C, những người giữ vai trò chính trong đường dây, lần lượt bị tuyên 30 năm tù và 17 năm tù. Các bản án này đã có hiệu lực.