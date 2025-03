Video quả trứng gà bay lơ lửng giữa quán ăn khiến nhiều người trầm trồ nhưng biết lý do thì lại lo lắng nguy hiểm

Mới đây, một video ghi lại cảnh quả trứng gà bay lơ lửng giữa quán ăn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người trên mạng xã hội. Trong video, một nhân viên quán ăn đã sử dụng mẹo đặc biệt khiến quả trứng lơ lửng giữa không trung mà không cần bất kỳ giá đỡ nào, thậm chí còn bay lên bay xuống rất tự nhiên. Hình ảnh này ngay lập tức khiến khách trong quán thích thú, còn cư dân mạng cũng bàn tán rôm rả.

Thoạt nhìn, có không ít người lầm tưởng đây là một màn ảo thuật hay có sự trợ giúp của một thiết bị đặc biệt nào đó. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại hoàn toàn là một hiện tượng vật lý dựa trên luồng hơi từ nồi áp suất. Cụ thể, nhân viên quán ăn đã đặt một chiếc nồi áp suất đã đun nóng lên mặt bàn. Thường thì trước khi mở nắp nồi áp suất, người dùng cần xả hết hơi nóng qua van để đảm bảo an toàn. Nhân viên quán đã tận dụng chính luồng hơi này để tạo ra hiện tượng "trứng bay".

Quá trình thực hiện khá đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Người nhân viên cầm quả trứng gà, đặt từ từ vào dòng hơi xả ra từ nồi áp suất. Nhờ áp lực hơi đẩy từ dưới lên, quả trứng không rơi xuống mà bồng bềnh trong không khí, xoay tròn theo dòng khí. Thậm chí, nhân viên còn có thể dùng tay nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của quả trứng mà không làm nó rơi xuống.

Mặc dù đây là một màn trình diễn sáng tạo, nhưng không ít người bày tỏ sự lo ngại về độ an toàn của nó. Hơi nóng từ nồi áp suất có thể lên tới 100 độ C, nếu vô tình chạm vào dòng hơi hoặc nồi trong lúc xả áp, nguy cơ bị bỏng là rất cao. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ lo lắng cho người nhân viên của quán ăn cũng như an toàn của các vị khách xung quanh khi hơi nóng từ nồi áp suất đang xả ra như vậy.

Chính vì vậy, dù màn "biểu diễn" này trông có vẻ thú vị, nhưng tốt nhất không nên thử làm tại nhà. Bởi đièu này rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và cả những người xung quanh.

(Nguồn: douyin)

Châu Anh