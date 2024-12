Video HOT: HIEUTHUHAI bị bắt gặp 1 hành động tưởng không có người nhìn thấy

Sau 2 ngày vắng mặt trong chuỗi hoạt động của Anh Trai Say Hi tại Hà Nội, ngày 6/12 HIEUTHUHAI chính thức lộ diện. Nam rapper cùng các nghệ sĩ đã có buổi thăm Trung Ương Đoàn Thanh Niên và Nhà truyền thống Báo Nhân Dân. Sự xuất hiện của Quán quân Anh Trai Say Hi ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Tại các hoạt động, HIEUTHUHAI ghi điểm với năng lượng tích cực, thái độ thân thiện khi tương tác với mọi người. Bên cạnh đó, loạt ảnh chứng minh visual "không góc chết" của nam rapper gây bão mạng xã hội. Dù bắt góc chụp nào HIEUTHUHAI cũng "đốn tim" fan bằng nhan sắc cực phẩm. Loạt khoảnh khắc HIEUTHUHAI trong chiếc áo sơ mi trắng trông không khác gì một tổng tài.

Loạt ảnh chứng minh visual "không góc chết" của HIEUTHUHAI

Tuy nhiên đằng sau hình ảnh tràn visual thì HIEUTHUHAI cũng có những khoảnh khắc khó đỡ. Theo đó, trong quá trình di chuyển vì lịch trình dày đặc, nam rapper đã tranh thủ chợp mắt trên xe và khoảnh khắc này được ekip quay lại chia sẻ thẳng lên trang chủ.

Trong clip dài khoảng 1 phút, HIEUTHUHAI nhắm mắt gật gù chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Khoảnh khắc nam rapper nghiêng ngả đầu, lúc lệch qua này, khi thì dựa qua kia khiến netizen vừa lo lắng nhưng cũng không khỏi bật cười. Dù bị quay lén nhưng cư dân mạng phải công nhận khó "dìm" được nhan sắc của Quán quân Anh Trai Say Hi. Đoạn clip chỉ quay cảnh gật gù của HIEUTHUHAI nhưng thu về hơn 300 nghìn lượt xem. Không những vậy, netizen còn chia sẻ khoảnh khắc hiếm có của nam rapper khắp hội nhóm.

Hơn 300 nghìn người vào xem HIEUTHUHAI... ngủ gật

Tại Nhà truyền thống Báo Nhân Dân, HIEUTHUHAI cùng dàn Anh Trai Say Hi tham quan và có cơ hội tìm hiểu về báo chí cách mạng Việt Nam. Trong buổi chia sẻ, HIEUTHUHAI bày tỏ cảm thấy ấn tượng khi được tham quan Nhà truyền thống Báo Nhân dân, anh có nhiều suy ngẫm trước những hiện vật lịch sử và trân quý cơ hội được hiểu biết thêm về giá trị truyền thống, sự kết nối và cống hiến của thế hệ đi trước.

Cũng trong hoạt động này, HIEUTHUHAI cũng chia sẻ về lý do vắng mặt trong các hoạt động ở 2 ngày đầu tiên tại Hà Nội. Nam rapper cho biết những lịch trình vừa qua rất ý nghĩa nhưng vì lịch trình riêng không thể bay kịp chuyến bay cùng các Anh Trai khác nên vắng mặt trong sự tiếc nuối.

Cụ thể HIEUTHUHAI nói: "Xin chào mọi người, em là Trần Minh Hiếu, mọi người hay gọi em là HIEUTHUHAI. Em chia sẻ thật lòng vì lý do lịch trình nên đêm hôm qua em mới đáp chuyến bay đến Hà Nội, nên không kịp tham gia các hoạt động trước đó cùng đoàn mình. Nhưng em vẫn theo dỗi rất sát sao hành trình về nguồn của đoàn Anh Trai Say Hi. Mọi người có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, không chỉ là khám phá mà còn giúp anh em ở đây có thêm ý thức về người trẻ phải yêu Tổ quốc như thế nào và sống làm sao để mang lại giá trị cho Tổ quốc. Em nghĩ những hoạt động đó rất tuyệt vời".

HIEUTHUHAI trong ngày đầu tham gia các hoạt động chung cùng dàn Anh Trai Say Hi

Trước đó, vì lịch trình riêng nên nam rapper không bay ra kịp cùng các nghệ sĩ

Những ngày qua, các Anh Trai Say Hi liên tục tham gia các hoạt động giao lưu tại Hà Nội. Theo đó, các nghệ sĩ đã ghé Nhà Hát Lớn, diễu hành bằng xe buýt 2 tầng quanh đường phố, viếng và dâng hương ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu ở Trung Ương Đoàn Thanh Niên và Nhà truyền thống Báo Nhân Dân.

Đây là các hoạt động nằm trong lịch trình trước thềm tổ chức concert. Bên cạnh hoạt động thăm quan địa điểm tại Hà Nội, các Anh Trai cũng sẽ chạy chương trình, tham gia tổng duyệt, giao lưu ở foodtruck để chuẩn bị cho 2 đêm concert tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7 và 9/12 tới đây.