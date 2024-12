Phản ứng gây chú ý của HIEUTHUHAI trong ngày Negav trở lại showbiz

Sáng 6/12, dàn Anh Trai Say Hi tiếp tục lịch trình ngày thứ 3 tại Hà Nội. Ngay từ sáng, các nghệ sĩ đã tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị di chuyển đến Trung Ương Đoàn Thanh Niên và có buổi giao lưu tại đây. Gây chú ý trong sáng hôm nay là màn lộ diện của Negav. Nam rapper đã đến Hà Nội vào ngày 4/12 và ở cùng khách sạn với các Anh Trai tuy nhiên ngày thứ 3 mới là lần lộ diện chính thức. Đây cũng là lần đầu Negav xuất hiện công khai cùng các nghệ sĩ của chương trình Anh Trai Say Hi sau đêm concert 1 ở TP.HCM.

Negav xuất hiện trong bộ đồng phục với mọi người, tương tác nhẹ nhàng với các Anh Trai khi xếp hàng chụp ảnh tại khách sạn. Negav di chuyển đứng gần Dương Domic và JSOL, còn HIEUTHUHAI và HURRYKNG gây chú ý khi đi sau cùng. Chờ mọi người ổn định đội hình thì tiến vào vị trí và đứng rìa cùng để chụp ảnh. Tại khách sạn, HIEUTHUHAI và HURRYKNG ít tương tác với Negav, cả 3 cũng không đứng cạnh nhau chung khoảnh khắc nào. Sau khi chụp ảnh thì HIEUTHUHAI và HURRYKNG và cũng nhanh chóng di chuyển lên xe theo ekip, còn Negav đi xe khác.

Sau khi di chuyển đến Trung Ương Đoàn Thanh Niên, HIEUTHUHAI và Negav mới đứng cạnh nhau. Cả hai kề sát chụp ảnh kỷ niệm trước khi vào bên trong giao lưu nhưng không có tương tác thân mật nào quá chú ý. Khi vào trong, HIEUTHUHAI và HURRYKNG ngồi cạnh nhau, còn Negav thì ngồi cùng Rhyder và JSOL.

Phản ứng của HIEUTHUHAI và HURRYKNG trong ngày comeback của Negav nhận được nhiều sự chú ý. Sau thời gian dài "ở ẩn", việc Negav chính thức lộ diện trở thành tâm điểm. Nam rapper cũng không thể hiện nhiều cảm xúc, đôi khi bẽn lẽn khi tương tác với các nghệ sĩ. Hành động giữ khoảng cách của HIEUTHUHAI và HURRYKNG như muốn tạo không gian thoải mái cho Negav, để thành viên của tổ đội GERDNANG không bị quá choáng ngợp trong ngày đầu trở lại. Bên cạnh đó, việc ít tương tác giữa các thành viên cũng là điều khiến netizen đánh giá cao, bởi quay trở lại là cả quá trình cần thời gian, mọi việc cần từ tốn, tránh gấp gáp. Hành động lùi lại để Negav nhận được sự quan tâm hơn của HIEUTHUHAI lẫn HURRYKNG được khen là khéo léo.

Ngày 4/12, dàn Anh Trai Say Hi đã đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị cho 2 đêm concert tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7 và 9/12. Ở sân bay, rất đông fan chờ sẵn từ sớm để chào đón các idol đổ bộ. Khi dàn Anh Trai xuất hiện, người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Sau khi rời khỏi sân bay, dàn Anh Trai tiếp tục lịch trình giao lưu ở Nhà Hát Lớn Hà Nội. Khi các Anh Trai xuất hiện, không khí sự kiện thêm phần sôi động bởi tiếng hú hét phấn khích của fan khi được gặp idol ngoài đời. Dù di chuyển với lịch trình khá dày nhưng các Anh Trai vẫn đầy năng lượng và sôi nổi khi giao lưu với fan. Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là visual cực nét của các Anh Trai.

Kế đến, các nghệ sĩ di chuyển bằng xe buýt 2 tầng, vừa đi vừa vẫy chào những người hâm mộ dọc đường. Đây cũng là lần đầu tiên "idol nội địa" được chào đón cực nồng nhiệt tại Hà Nội. Nhìn khoảnh khắc người hâm mộ nối đuôi nhau để đi theo thần tượng có thể thấy được sức nóng hiện tại của dàn Anh Trai. Đã lâu rồi Vbiz mới chứng kiến cảnh tượng rần rần như hiện tại. Bên cạnh đó, từ cách tổ chức chỉn chu của ekip, lịch trình giao lưu đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Tại buổi diễu hành giao lưu trong ngày đầu tiên, Anh Tú Atus gây chú ý khi có động thái khiến netizen càng có thêm cơ sở cho rằng Negav sẽ tái xuất. Cụ thể, trong lúc Anh Tú đang kêu gọi mọi người chờ đón concert thì một người hâm mộ đã hỏi: "Anh ơi đầy đủ không anh?". Nam ca sĩ không trực tiếp "spoil" bằng lời nói mà có hành động là gật đầu như một lời ngầm xác nhận các tiết mục sắp tới sẽ rất đầy đủ, trọn vẹn. Không chỉ thế, sau hành động gật đầu này, Anh Tú có vẻ ngại ngùng, bối rối và còn dặn dò mọi người giữ bí mật. Bởi lẽ, "đầy đủ" trong câu hỏi của fan chính là việc có sự xuất hiện của 30 anh trai, trong đó có cả Negav.

