Video 29 giây đang khiến cộng đồng mạng khó chịu

Một khoảnh khắc gây tranh cãi tại trận đấu bóng chày giữa đội Philadelphia Phillies và Miami Marlins (Mỹ) hiện đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh một người cha đã bắt được quả bóng do vận động viên ném lên, nhưng sau đó bị một người phụ nữ khác la hét đòi bằng được, ngay cả khi anh là người đã bắt được bóng và đã vui vẻ tặng nó cho con trai mình.

Đoạn video đang lan truyền chóng mặt trên MXH

Được biết, vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, anh Drew Feltwell đã cùng gia đình đến sân vận động LoanDepot Park ở Miami để xem đội Phillies thi đấu, cũng là để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của con trai Lincoln. Trong trận đấu, cầu thủ Harrison Bader của Phillies đã có một cú home run đẹp mắt. Quả bóng bay thẳng vào khu vực khán đài, nơi gia đình Feltwell đang ngồi.

May mắn đã mỉm cười khi Drew Feltwell nhanh chóng chạy tới, nhặt được quả bóng và đặt nó vào găng tay của con trai Lincoln. Cậu bé ôm chặt lấy món quà đặc biệt từ cha, gương mặt rạng rỡ vì hạnh phúc. "Tôi cảm thấy mình giống như một siêu anh hùng khi đặt quả bóng vào găng tay của thằng bé và ôm lấy nó," anh Drew chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với NBC News. "Tôi đã rất vui sướng, có được quả bóng home run của Bader và đặt nó vào găng tay của con trai mình, thế là đủ rồi."

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một nữ cổ động viên mặc áo Phillies, ngồi gần đó, đã tiến lại và đòi quả bóng. Cô này hét lớn vào tai Drew: "Đó là bóng của tôi!"

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Drew có vẻ bối rối trước sự hung hăng của người phụ nữ. Sau một vài giây đối mặt, anh đã đưa ra một quyết định khó khăn: lấy quả bóng từ găng tay của con trai và trao lại cho người phụ nữ đó.

Hành vi của người phụ nữ khiến cư dân mạng phẫn nộ

Anh Drew Feltwell giải thích rằng anh đã đứng trước một "ngã ba đường." Một là tiếp tục tranh cãi và có thể hối hận về hành động của mình trước mặt các con, hai là chọn một hướng đi khác. Anh đã chọn biến tình huống này thành một bài học cho con trai mình.

"Có một khoảnh khắc như ngã ba đường, tôi sẽ đi theo một hướng và có thể hối hận," anh nói. "Hoặc đi theo hướng này và làm một điều gì đó trước mặt các con, bạn biết đấy, như một khoảnh khắc dạy dỗ."

Cộng đồng mạng phẫn nộ và cái kết bất ngờ

Video về vụ việc nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều người gọi người phụ nữ là "Phillies Karen," một thuật ngữ thường được dùng để chỉ những người có hành vi đòi hỏi và tỏ ra hách dịch.

Một người bình luận trên YouTube viết: "Ai lại lấy bóng từ một đứa trẻ? Một 'Karen' với cái tôi quá lớn." Một người khác nêu ra một quy tắc bất thành văn của người hâm mộ bóng chày: "Nếu bạn bắt được nó trên không trung, đó là của bạn. Nếu nó rơi xuống đất, nó là bóng sống."

Mặc dù cảm thấy tiếc nuối khi phải lấy lại quả bóng từ tay con trai, Drew Feltwell nói rằng mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp. Sau trận đấu, một nhân viên của sân vận động đã mang đến cho cậu bé một túi quà, và điều tuyệt vời hơn cả, Lincoln đã được gặp trực tiếp cầu thủ Harrison Bader. Ngôi sao của Phillies đã tặng cho cậu bé một chiếc gậy bóng chày có chữ ký của anh.

Cậu bé sau đó đã được gặp trực tiếp ngôi sao bóng chày và được tặng chiếc gậy có chữ ký

"Chúng tôi đã có một buổi tối tốt đẹp nhờ những người tốt," anh Drew chia sẻ. "Tôi ước gì mình có quả bóng để đặt trong phòng của con trai cùng với chiếc gậy, nhưng nếu có quả bóng, có lẽ chúng tôi đã không có chiếc gậy. Vì vậy, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp."

Hiện người phụ nữ bị chỉ trích chưa lên tiếng trên truyền thông.

Nguồn: People, Fox News