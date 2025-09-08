Thành phố châu Á lớn nhất thế giới cảnh báo "kịch bản tận thế", 37 triệu dân hứng chịu hậu quả kinh hoàng

Nguy cơ từ “quả bom hẹn giờ” 3.776m

Núi Phú Sĩ cao 3.776m, nằm cách Tokyo chỉ 100km, từ lâu được xem là biểu tượng thiêng liêng của đất nước Mặt trời mọc. Nhưng ít ai quên rằng, ngọn núi này thực chất là một núi lửa khổng lồ.

Núi Phú Sĩ nhìn từ trên cao

Suốt 10.000 năm qua, Phú Sĩ trung bình phun trào 210 năm một lần. Lần cuối cùng nó thức giấc là năm 1707, tức đã 318 năm trôi qua. Các nhà khoa học cho rằng, giấc ngủ kéo dài này không thể tiếp diễn mãi mãi.

Sự tan chảy nhanh chóng của các sông băng ở Bắc Cực, cộng với mực nước biển dâng cao, đang làm thay đổi sự phân bố trọng lượng trên các mảng kiến tạo. Điều này có thể tác động tới những “điểm nóng” núi lửa, trong đó có Phú Sĩ – vốn nằm ngay trong vành đai lửa Thái Bình Dương.

Chính quyền Tokyo cảnh báo rằng đó sẽ là vấn đề lớn nhất. "Nếu núi Phú Sĩ phun trào, tro bụi núi lửa có thể rơi xuống Tokyo và ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều cách khác nhau", video nhấn mạnh.

Video cảnh báo về thảm họa núi Phú Sĩ. Thảm kịch trong video bắt đầu với cảnh một phụ nữ nhận được cảnh báo trên điện thoại.

Trung tâm thành phố Tokyo chỉ cách núi Phú Sĩ 100 km nên chỉ mất một đến hai giờ để đám bụi mây bay đến thành phố - tùy thuộc vào thời tiết. Khoảng thời gian này đủ để cảnh báo mọi người tìm nơi trú ẩn. Thế nhưng, một vụ phun trào bất ngờ sẽ dập tắt mọi nỗ lực sơ tán có tổ chức.

Máy bay sẽ phải chuyển hướng ngay lập tức bởi bụi mịn có thể làm kẹt động cơ. Tất nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu. "Chỉ cần một lượng tro bụi nhỏ tích tụ trên đường băng và đường ray cũng đủ khiến máy bay và tàu hỏa không thể sử dụng được", báo cáo cảnh báo. Một lớp tro bụi dày 3cm sẽ khiến toàn thành phố tê liệt.

Video cảnh báo lớp tro bụi dày có thể khiến cả thành phố tê liệt

Video cho biết thêm: "Một lượng nhỏ tro bụi trên đường có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện xe cộ, vì tro bụi làm hạn chế tầm nhìn và tăng nguy cơ trượt ngã". Tuy nhiên, các vụ phun trào núi lửa có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Tro bụi liên tục rơi sẽ gây ô nhiễm hồ nước, làm sập mái nhà và làm tắc nghẽn cống thoát nước mưa. Mưa sẽ làm tăng trọng lượng của bụi tích tụ trên các máy biến áp điện và tháp điện thoại di động.

Và dĩ nhiên, các kệ hàng siêu thị trong thành phố sẽ nhanh chóng hết hàng.

"Mô phỏng này được thiết kế để trang bị cho người dân kiến thức chính xác và các biện pháp chuẩn bị mà họ có thể thực hiện trong trường hợp khẩn cấp", các quan chức Tokyo cho biết trong một tuyên bố công khai. Vì thế, việc hình ảnh hóa bằng AI được kỳ vọng sẽ giúp người dân nhận thức rõ hơn về thảm họa tiềm tàng này.

Tokyo chuẩn bị cho kịch bản “tận thế”

Theo Giáo sư Toshitsugu Fujii – chuyên gia núi lửa Đại học Tokyo, nếu Phú Sĩ phun trào, khối lượng tro bụi tung ra bầu trời có thể lên tới 1,7 tỉ m³, trong đó khoảng 490 triệu m³ được mô phỏng rơi xuống thủ đô Tokyo.

Việc phát hành video bằng AI lần này nhằm mục đích tạo ra tác động trực quan, giúp người dân cảm nhận rõ mối nguy hiểm

"Chúng tôi đã thảo luận về các biện pháp đối phó trước khả năng một vụ phun trào bùng nổ quy mô lớn, tương tự như vụ phun trào Hoei khoảng 300 năm trước, có thể gây ra tro bụi núi lửa trên diện rộng", giáo sư Toshitsugu Fujii, nhà nghiên cứu núi lửa tại Đại học Tokyo, phát biểu với truyền thông địa phương.

Chính quyền Tokyo đã nhiều năm lên kế hoạch ứng phó, nhưng việc phát hành video bằng AI lần này nhằm mục đích tạo ra tác động trực quan, giúp người dân cảm nhận rõ mối nguy hiểm thay vì chỉ nghe những con số khô khan.

“Để đối phó, người dân cần dự trữ đủ thực phẩm, nước uống và vật tư y tế cho ít nhất 2 tuần. Nếu bụi tích tụ trên 30cm, sơ tán sẽ là lựa chọn bắt buộc”, ông Fujii cảnh báo.

Nhật Bản vốn là đất nước thường xuyên hứng chịu thiên tai. Trong 1.300 năm qua, quốc gia này đã chứng kiến 130 vụ phun trào lớn từ 38 ngọn núi lửa. Đặc biệt, trận động đất – sóng thần năm 2011, mạnh 9 độ Richter, đã cướp đi sinh mạng khoảng 20.000 người, để lại ký ức kinh hoàng.

Ngày nay, nỗi lo ấy dồn lên Phú Sĩ – ngọn núi thiêng, nơi du khách vẫn hàng ngày đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ. Nhưng nếu một ngày “người khổng lồ” bất ngờ thức giấc, toàn bộ thủ đô Tokyo có thể biến thành vùng đất tro tàn chỉ sau vài giờ.