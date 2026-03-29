Hơn 10 năm, Phan Mạnh Quỳnh tạo được dấu ấn riêng với những bản tình ca da diết trong làng nhạc Việt. Âm nhạc của anh vừa nhẹ nhàng, sâu lắng, vừa có chất tự sự như lời kể chuyện khiến ai nghe một lần cũng đủ thấm thía. Đó là lý do Phan Mạnh Quỳnh còn được mệnh danh là "ông hoàng OST" chuyên trị những bản nhạc phim buồn để nâng tầm cảm xúc cho bất kỳ câu chuyện tình yêu nào trên màn ảnh. Cứ mỗi lần góp giọng hát nhạc phim, đó gần như là một tín hiệu cho thấy tác phẩm ấy sẽ để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Mắt Biếc

Cột mốc đưa tên tuổi Phan Mạnh Quỳnh phủ sóng mạnh mẽ ở mảng nhạc phim chính là Mắt Biếc. Bộ phim này chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh do Victor Vũ đạo diễn, với dàn cast chính là Trần Nghĩa và Trúc Anh. Câu chuyện về mối tình đơn phương kéo dài từ thời niên thiếu đến trưởng thành đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả.

Với dự án này, anh gần như ôm trọn phần OST khi trực tiếp thể hiện nhiều ca khúc như Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Từ Đó, Tôi Chỉ Muốn Nói và Hà Lan. Trong đó, Có Chàng Trai Viết Lên Cây là bản hit nổi bật nhất, viral MXH một thời cũng như đã đạt 97 triệu lượt nghe trên YouTube tính đến hiện tại. Giọng hát mộc mạc, giàu tự sự của Phan Mạnh Quỳnh khiến toàn bộ phần nhạc phim không chỉ ăn khớp với nội dung mà còn trở thành một phần ký ức riêng của khán giả sau khi rời rạp.

Mai

Sau dấu ấn quá lớn từ Mắt Biếc, Phan Mạnh Quỳnh tiếp tục được kỳ vọng mỗi khi xuất hiện trong các dự án điện ảnh tình cảm. Và đến Mai - tác phẩm gây sốt phòng vé của Trấn Thành với sự góp mặt của Phương Anh Đào và Tuấn Trần - anh một lần nữa chứng minh đẳng cấp kể chuyện bằng âm nhạc.

Ca khúc Sau Lời Từ Khước vang lên như một lời tự sự đầy day dứt, đồng hành cùng hành trình tình yêu nhiều tổn thương của nhân vật chính. Không cần quá bi lụy, bài hát vẫn khiến người nghe nghẹn lại bởi sự chân thật trong từng câu chữ. Sau khi phim ra mắt, ca khúc nhanh chóng leo top trending, xuất hiện dày đặc trên TikTok cũng như đạt 31 triệu lượt nghe trên YouTube sau 2 năm ra mắt.

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Tiếp nối chuỗi thành tích của "ông hoàng nhạc phim", Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - một dự án khác chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh - tiếp tục gọi tên Phan Mạnh Quỳnh để "chọn mặt gửi vàng". Bộ phim có sự tham gia của Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng, xoay quanh những rung động đầu đời, những mối quan hệ chồng chéo và cả những lựa chọn khiến người ta phải day dứt khi trưởng thành.

Đi cùng câu chuyện ấy, Có Một Chuyện Tình do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện không đi theo hướng cao trào mà chọn cách kể lại tất cả bằng giọng hát trầm, ấm và đầy tự sự. Ca khúc giống như một lời hồi tưởng, gói ghém những ký ức đẹp đẽ xen lẫn tiếc nuối lại một cách nhẹ nhàng. Không cần quá bùng nổ về giai điệu, bài hát vẫn đủ sức lan tỏa nhờ cảm xúc chân thành, tiếp tục khẳng định khả năng chạm đúng điểm đau của Phan Mạnh Quỳnh mỗi khi bước vào địa hạt nhạc phim tình cảm.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực

Và mới đây, "ông hoàng nhạc phim" tiếp tục làm chủ giai điệu Xuân Thì trong OST Hẹn Em Ngày Nhật Thực cùng Quốc Thiên. Dù chưa chính thức được công chiếu nhưng với giọng ca của Phan Mạnh Quỳnh, Hẹn Em Ngày Nhật Thực vẫn được khán giả kỳ vọng là bộ phim "suy" nhất năm nay.

Bộ phim xoay quanh Ân (Thiên Ân) và mối tình với chàng thợ điện (Khương Lê) từ nơi khác đến với cuộc sống bấp bênh, không rõ xuất thân. Chính sự khác biệt này khiến mẹ Ân (NSND Lê Khanh) phản đối kịch liệt, đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Với Xuân Thì, Phan Mạnh Quỳnh đem đến một phiên bản thật dịu dàng, nhẹ nhàng chạm khẽ vào tim khán giả. Phim chưa công chiếu chính thức nhưng bản nhạc OST đã viral khắp MXH, cho thấy sức hút khó cưỡng của "ông hoàng nhạc phim".