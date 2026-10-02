Chỉ với chiếc áo sơ mi quen thuộc, Song Hye Kyo vẫn khiến người ta khó rời mắt.

Áo sơ mi là món đồ xuất hiện với tần suất đáng kể trong tủ đồ của Song Hye Kyo. Cô có thể diện sơ mi khi tham dự sự kiện, xuất hiện tại sân bay, trong những chuyến đi hay đơn giản là ở những khoảnh khắc đời thường. Có lúc là sơ mi trắng kinh điển, lúc lại đổi sang những gam màu khác hoặc lựa chọn phom dáng rộng rãi hơn. Một món đồ tưởng như chẳng còn gì mới mẻ, qua cách Song Hye Kyo mặc lại luôn giữ được vẻ thanh lịch mà không cứng nhắc, đơn giản nhưng hiếm khi nhàm chán.

Vậy vì sao Song Hye Kyo mặc áo sơ mi đẹp đến vậy?

Trước hết, phải thừa nhận: Vì cô ấy là Song Hye Kyo

Khó có thể bỏ qua lợi thế lớn nhất là chính người mặc. Song Hye Kyo sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét mềm mại cùng khí chất thanh lịch vốn đã trở thành dấu ấn riêng. Vì vậy, những món đồ càng đơn giản lại càng có cơ hội làm nổi bật gương mặt và thần thái thay vì cạnh tranh sự chú ý với người mặc.

Nhưng nếu tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “xinh đẹp” thì chẳng còn gì để chị em học hỏi. Nhìn kỹ những lần Song Hye Kyo mặc sơ mi, có thể thấy cô không cố biến món đồ cơ bản này thành thứ quá khác biệt. Ngược lại, chính việc hiểu được giá trị của một thiết kế kinh điển và biết cách phối hợp vừa đủ mới khiến những bộ trang phục tưởng rất đơn giản trở nên đáng xem.

Áo sơ mi vốn không hề tẻ nhạt như nhiều người vẫn nghĩ

Có những món đồ nổi lên một vài mùa rồi nhanh chóng biến mất, nhưng áo sơ mi gần như chưa bao giờ thực sự rời khỏi tủ đồ của phái đẹp. Phom dáng có thể thay đổi, cách mặc cũng liên tục được làm mới, song một chiếc sơ mi đẹp vẫn có khả năng đồng hành từ môi trường công sở, những buổi gặp gỡ cho tới các outfit đời thường.

Song Hye Kyo là ví dụ khá rõ cho sức sống của món đồ này. Khi muốn chỉn chu, sơ mi đem lại nét thanh lịch vừa đủ; khi cần thoải mái, chỉ cần thay đổi phom áo, cách mở cúc hay cách kết hợp với quần và chân váy, tổng thể đã có thể chuyển sang một tinh thần khác. Bởi vậy, chị em không nhất thiết phải chạy theo quá nhiều thiết kế cầu kỳ mới có một tủ đồ đẹp. Một chiếc sơ mi có phom phù hợp, chất liệu ổn và màu sắc dễ sử dụng đôi khi đáng đầu tư hơn nhiều món đồ chỉ mặc được trong một vài hoàn cảnh. Sự cơ bản của áo sơ mi không phải điểm yếu; ngược lại, chính tính kinh điển ấy giúp nó rất khó lỗi mốt.

Quan trọng hơn cả là cách Song Hye Kyo phối đồ

Nếu chỉ mặc sơ mi theo đúng một công thức, ngay cả món đồ kinh điển cũng có thể trở nên đơn điệu. Song Hye Kyo lại khá linh hoạt ở điểm này. Cô không đóng khung áo sơ mi vào hình ảnh công sở mà thay đổi từ phom dáng, màu sắc cho tới những món đồ kết hợp cùng. Có những outfit rất tối giản để chiếc sơ mi làm nhiệm vụ tôn lên vẻ thanh lịch; nhưng cũng có những lần cô sử dụng cách phối trẻ trung, phóng khoáng hơn để món đồ quen thuộc mang một diện mạo hoàn toàn khác. Đáng nói là những cách kết hợp này phần lớn không quá xa vời với tủ đồ của phụ nữ bình thường.

Và đây cũng chính là phần đáng học nhất trong phong cách mặc sơ mi của Song Hye Kyo. Không phải mua một chiếc áo giống hệt cô, mà là nhìn xem cô chọn phom thế nào, phối cùng món đồ gì và xử lý một chiếc sơ mi cơ bản ra sao để mỗi lần xuất hiện lại mang một sắc thái khác.

Khi đi du lịch, Song Hye Kyo ưu tiên những chiếc sơ mi dáng rộng với chất liệu mỏng nhẹ, tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Chị đẹp phối sơ mi cùng quần shorts, xắn nhẹ tay áo và mở vài cúc phía trên để tổng thể bớt nghiêm túc. Công thức chẳng hề cầu kỳ nhưng lại rất hợp với những chuyến đi chơi: đủ thoải mái để di chuyển cả ngày, lên hình vẫn thanh lịch và quan trọng là không tạo cảm giác như đang cố gắng ăn diện.

Gợi ý mua tương tự: Áo sơ mi

Ở một sự kiện cao cấp, Song Hye Kyo cho thấy áo sơ mi vẫn hoàn toàn có thể bước vào những không gian sang trọng. Cô chọn thiết kế màu xanh pastel với chất liệu mềm rủ, bề mặt có độ óng nhẹ thay vì sơ mi cotton đứng phom thường ngày. Cách mở cổ vừa phải kết hợp cùng đồng hồ, vòng cổ, nhẫn và khuyên tai đính đá giúp tổng thể thêm tinh tế mà không cần đến một bộ váy cầu kỳ. Đây cũng là mẹo chị em có thể học hỏi: khi cần nâng tầm áo sơ mi, hãy chú ý đến chất liệu, màu sắc và phụ kiện - cùng một kiểu áo cơ bản nhưng hoàn toàn có thể cho cảm giác khác hẳn.

Gợi ý mua tương tự: Áo sơ mi

Chỉ cần thay đổi cách phối, áo sơ mi đã có thể biến hóa theo những phong cách hoàn toàn khác nhau. Khi chụp tạp chí, Song Hye Kyo kết hợp sơ mi xuyên thấu cùng thiết kế quần xếp ly lạ mắt, tạo nên diện mạo sang trọng và đầy chất thời trang.

Gợi ý mua tương tự: Áo sơ mi

Trở về đời thường, chị đẹp chỉ cần sơ mi sáng màu phối quần jeans và túi da oversized là có ngay vẻ năng động, phóng khoáng.

Gợi ý mua tương tự: Áo sơ mi

Nhìn lại những lần Song Hye Kyo diện sơ mi mới thấy, đôi khi mặc đẹp không nằm ở việc món đồ phải cầu kỳ hay chạy đúng xu hướng. Một chiếc áo tưởng như cơ bản nhất vẫn có thể theo người mặc từ chuyến du lịch, những khoảnh khắc đời thường cho đến sự kiện sang trọng, miễn là biết lựa chọn phom dáng, chất liệu và cách phối phù hợp.

Đó cũng là lý do áo sơ mi luôn có một vị trí khó thay thế trong tủ đồ. Thay vì nghĩ món đồ này quá an toàn hay có phần nhàm chán, chị em hoàn toàn có thể học Song Hye Kyo cách biến hóa nó theo từng hoàn cảnh. Không cần sở hữu quá nhiều quần áo, đôi khi chỉ cần một vài chiếc sơ mi thật vừa vặn và biết thay đổi cách kết hợp, chúng ta đã có thể tạo ra rất nhiều diện mạo khác nhau mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch lâu dài.



