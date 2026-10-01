Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm chấn song cửa sổ inox? 2 vật liệu thay thế giúp cửa an toàn, đẹp mắt hơn

Chấn song inox vẫn bền, nhưng nhà ở hiện nay đã có thêm nhiều lựa chọn.

Chấn song cửa sổ là một chi tiết khá quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt với cửa sổ tầng thấp, cửa hướng ra ngoài hoặc những vị trí cần tăng thêm lớp bảo vệ. Trong số các vật liệu được sử dụng, inox từng và hiện vẫn là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng chống ăn mòn tốt, bề mặt dễ vệ sinh và ít phải sơn sửa trong quá trình sử dụng. Vì vậy, việc một số ngôi nhà mới không còn ưu tiên chấn song inox không có nghĩa vật liệu này kém hay đã lỗi thời. Sự thay đổi chủ yếu đến từ nhu cầu thẩm mỹ và cách thiết kế nhà ở hiện nay. Đặc biệt với người trẻ, cửa sổ không chỉ cần an toàn mà còn được tính cùng mặt tiền, màu khung cửa, lượng ánh sáng và tầm nhìn từ bên trong. Khi có thêm nhiều vật liệu và cách hoàn thiện mới, chấn song vì thế cũng trở nên đa dạng hơn.

Tại sao một số gia đình không còn ưu tiên chấn song cửa sổ inox?

1. Muốn khung bảo vệ đồng bộ hơn với cửa và mặt tiền: Inox sáng có diện mạo khá đặc trưng. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà hiện nay sử dụng khung cửa màu đen, xám, nâu hoặc những gam trung tính, nên gia chủ có xu hướng chọn chấn song có thể đi cùng bảng màu chung thay vì tạo thêm một màu kim loại khác.

2. Thiết kế cửa sổ ngày càng được chú trọng: Cửa kính lớn, khung mảnh và những ô cửa lấy sáng rộng xuất hiện nhiều hơn khiến chấn song cũng được yêu cầu gọn hơn về đường nét. Thay vì nhiều thanh ngang dọc hoặc hoa văn, một số gia đình thích hệ thanh đơn giản để hạn chế chia nhỏ tầm nhìn.

3. Vật liệu thay thế đã phong phú hơn: Inox không còn là phương án duy nhất để tạo một lớp bảo vệ cho cửa sổ. Sắt/thép sơn hoàn thiện hay nhôm hiện đều có những hệ chấn song riêng, cho phép gia chủ cân nhắc giữa độ bền, màu sắc, thiết kế và điều kiện sử dụng.

Giải pháp 1: Sắt hoặc thép sơn hoàn thiện

Nếu muốn giữ đặc tính chắc chắn của một hệ chấn song kim loại nhưng cần nhiều lựa chọn hơn về hình thức, sắt hoặc thép sơn hoàn thiện là phương án đáng cân nhắc.

1. Dễ làm thanh mảnh, thiết kế đơn giản: Thay vì uốn nhiều hoa văn, sắt hoặc thép có thể được tạo thành các thanh đứng thẳng, khung hình học hoặc hệ song tối giản. Nhờ vậy, chấn song vẫn hiện diện rõ ràng nhưng không nhất thiết trở thành chi tiết nổi bật nhất của cửa sổ.

2. Chủ động được màu sắc: Đây là lợi thế đáng chú ý so với inox sáng truyền thống. Chấn song có thể hoàn thiện màu gần với khung cửa, cổng, lan can hoặc những chi tiết kim loại khác trên mặt tiền. Nhờ đó, cửa sổ nhìn đồng bộ hơn thay vì có thêm một lớp song màu bạc phía trước.

3. Có thể thiết kế theo từng vị trí cửa: Cửa tầng một cần ưu tiên khả năng bảo vệ có thể sử dụng cấu tạo khác với ô cửa tầng trên chủ yếu cần hạn chế nguy cơ ngã. Vì vậy, kích thước thanh, khoảng cách và cách liên kết nên được xác định theo nhu cầu thực tế chứ không chỉ chọn theo mẫu đẹp.

Điểm cần lưu ý là khả năng chống ăn mòn của sắt/thép phụ thuộc nhiều vào xử lý bề mặt và lớp bảo vệ. Nếu lớp sơn bị hư hỏng, khu vực đó cần được xử lý để hạn chế gỉ. Đây cũng chính là điểm mà inox chất lượng tốt vẫn có lợi thế.

Giải pháp 2: Chấn song gỗ

Nếu sắt hoặc thép sơn hoàn thiện phù hợp với những ngôi nhà muốn giữ vẻ khỏe khoắn của kim loại, chấn song gỗ lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Vật liệu này đặc biệt hợp với những căn nhà đã sử dụng cửa gỗ, đồ nội thất gỗ hoặc muốn không gian có cảm giác ấm áp hơn.

1. Chấn song có thể trở thành một phần của thiết kế cửa: Thay vì xuất hiện như một lớp kim loại bổ sung phía trước cửa sổ, các thanh gỗ có thể được tích hợp ngay cùng khung và cánh cửa. Khi màu gỗ, kích thước thanh và tỷ lệ ô cửa được xử lý đồng bộ, tổng thể thường liền mạch hơn.

2. Tạo cảm giác ấm và mềm hơn cho không gian: Đây là điểm gỗ khác khá rõ với inox hay thép. Đặc biệt ở những ô cửa nhìn trực tiếp từ phòng khách, phòng ngủ, hệ song gỗ có thể trở thành một chi tiết nội thất thay vì chỉ mang cảm giác của một lớp bảo vệ.

3. Không nhất thiết phải làm theo kiểu chấn song truyền thống: Người trẻ có thể chọn các thanh gỗ đứng đơn giản, tiết chế hoa văn và giữ khoảng cách đều nhau. Nhờ vậy, chất liệu vẫn quen thuộc nhưng hình thức lại gọn gàng, hợp với nhà hiện đại hơn.

Tuy nhiên, gỗ không phải phương án phù hợp cho mọi cửa sổ. Những vị trí ngoài trời thường xuyên chịu mưa nắng cần chọn loại gỗ và lớp hoàn thiện phù hợp, đồng thời bảo dưỡng định kỳ. Quan trọng hơn, nếu chấn song được lắp với mục đích chính là chống đột nhập, khả năng chịu lực của vật liệu, tiết diện thanh và cách liên kết phải được tính kỹ chứ không thể chỉ lựa chọn dựa trên vẻ ngoài.

Không nên chỉ chọn chấn song vì đẹp

Dù chọn inox, thép hay nhôm, chấn song trước hết vẫn là một bộ phận liên quan đến an toàn. Bởi vậy, khoảng cách giữa các thanh, độ chắc của điểm liên kết, vị trí lắp và mục đích sử dụng cần được tính ngay từ đầu. Đặc biệt, nếu cửa sổ còn đóng vai trò là đường thoát ra ngoài khi xảy ra sự cố, việc lắp một hệ song cố định kín hoàn toàn có thể gây trở ngại; thiết kế cần tính đến phương án mở hoặc thoát hiểm phù hợp. Nhìn theo hướng này, sự thay đổi của chấn song cửa sổ cũng giống nhiều chi tiết khác trong nhà hiện đại. Người trẻ không nhất thiết loại bỏ những vật liệu cũ, mà có xu hướng đòi hỏi mỗi chi tiết làm được nhiều việc hơn: vừa đáp ứng nhu cầu bảo vệ, vừa ít ảnh hưởng đến ánh sáng, tầm nhìn và diện mạo chung của ngôi nhà. Inox vẫn có thế mạnh riêng về độ bền và chống ăn mòn; chỉ là giờ đây, nó không còn đứng một mình trong danh sách lựa chọn.