Cách bảo quản chuối tươi lâu tới 16 ngày bằng một vật dụng nhà nào cũng có

Thật khó chịu khi mua chuối về nhưng chưa kịp thưởng thức thì chúng đã trở nên nhũn hỏng.

Chuối đặc biệt nổi tiếng vì nhanh hỏng. Loại quả này thường có thời gian bảo quản khá ngắn, chủ yếu vì nhiều người không nhận ra rằng họ đang bảo quản chuối sai cách trong nhà bếp.

Chuối cực kỳ nhạy cảm với khí ethylene, một loại hormone thực vật được hầu hết các loại trái cây giải phóng tự nhiên trong quá trình chín. Vì vậy, một trong những sai lầm tệ nhất khi bảo quản chuối là đặt chúng trong giỏ đựng trái cây. Khi chuối được đặt cạnh những loại quả cũng sản sinh ethylene như táo hoặc lê, nồng độ khí này sẽ tăng lên trong khu vực đó, khiến tất cả các loại quả ở gần nhanh hỏng hơn nhiều.

Tin tốt là nếu muốn chuối tươi lâu hơn, bạn nên bảo quản chúng riêng biệt với các loại trái cây khác. Tuy nhiên, chuyên gia bảo quản thực phẩm Amy Cross cho rằng việc chuyển chuối từ giỏ đựng trái cây sang tủ lạnh và đặt chúng trong một vật dụng nhà bếp quan trọng có thể giúp kéo dài độ tươi lâu hơn nữa.

Trong một thử nghiệm, cô phát hiện chuối để trong một vật dụng đơn giản - lọ thủy tinh - có thể giữ được lâu hơn.

Trên trang Instagram @thecrosslegacy, Amy viết: “Một chiếc lọ giúp chuối tươi trong 16 ngày!”

Trên blog cá nhân, cô nói thêm: “Nếu bạn cho một quả chuối vào lọ thủy tinh có nắp kim loại, chuối sẽ giữ được độ tươi khi bảo quản trong tủ lạnh.”

“Tôi sử dụng một chiếc lọ miệng rộng dung tích khoảng 500ml. Kết quả tốt nhất đạt được khi bạn vẫn để nguyên vỏ chuối và cho nửa quả chuối vào lọ.”

Trong video, Amy giải thích rằng cô mua 3 quả chuối, để 2 quả trên mặt bàn bếp, còn quả thứ ba được cắt đôi rồi cho vào một chiếc lọ thủy tinh và đặt trong tủ lạnh.

Sau 16 ngày, Amy cho thấy kết quả. Hai quả chuối được để bên ngoài đã xuất hiện nhiều đốm nâu và đen. Trong khi đó, phần chuối được cắt đôi trông vẫn hoàn toàn tươi, với lớp vỏ vàng sáng và không xuất hiện các đốm nâu.

Amy so sánh chuối để trên bàn bếp và chuối đựng trong lọ thủy tinh cất tủ lạnh sau 16 ngày. (Ảnh: @thecrosslegacy/Instagram)

Vì sao cách bảo quản chuối trong lọ thủy tinh lại hiệu quả?

Một chiếc lọ thủy tinh kín có thể tạo ra môi trường lý tưởng để giữ chuối tươi lâu hơn khi phần vỏ vẫn còn nguyên vẹn. Điều này có liên quan đến các enzyme trong chuối, vốn được kích hoạt khi tiếp xúc với oxy và thúc đẩy quá trình chín.

Cách này đặc biệt phù hợp với chuối còn cứng hoặc chuối xanh. Tuy nhiên, khi cắt một quả chuối đã chín, các enzyme này sẽ thúc đẩy quá trình chín diễn ra nhanh hơn, khiến quả chuối nhanh chóng vượt qua giai đoạn mềm và trở nên nhũn.

Việc đậy kín chuối đã cắt trong lọ thủy tinh giúp hạn chế chuối tiếp xúc với oxy, từ đó ngăn phản ứng này diễn ra mạnh. Cách làm này giúp chuối không bị quá mềm và hạn chế xuất hiện các đốm nâu. Việc giữ nguyên vỏ cũng giúp giảm lượng phần thịt chuối tiếp xúc với không khí.

Ngoài ra, bảo quản chuối ở dạng nửa quả thay vì cắt thành nhiều miếng nhỏ có thể kéo dài thời gian sử dụng đáng kể. Khi cắt chuối thành những miếng nhỏ hơn, diện tích bề mặt tiếp xúc với oxy tăng lên đáng kể, từ đó đẩy nhanh quá trình mất độ tươi của chuối.