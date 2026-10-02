Cặp vợ chồng mới cưới mua căn hộ 26m²: Biến ban công thành phòng trẻ em, nhà nhỏ nhưng đủ chỗ cho gia đình 3 người

Chỉ rộng 26m², căn hộ của một cặp vợ chồng trẻ vẫn có phòng khách, bàn ăn, bếp, phòng ngủ và thậm chí cả một không gian dành sẵn cho con trong tương lai. Bí quyết nằm ở cách tận dụng từng khoảng trống và hệ tủ lưu trữ gần như phủ khắp ngôi nhà.

Tại những đô thị có giá nhà cao như Hồng Kông, Trung Quốc, chuyện một gia đình sống trong căn hộ chưa đến 30m² không phải quá hiếm. Vì vậy, thay vì cố nhồi thêm thật nhiều đồ đạc, nhiều người lựa chọn thiết kế nội thất theo hướng đa năng, tận dụng chiều cao và loại bỏ những món đồ không thực sự cần thiết.

Căn hộ 26m² của một cặp vợ chồng mới cưới là một ví dụ khá điển hình. Hiện tại ngôi nhà mới chỉ có hai người sinh sống, nhưng chủ nhà đã tính trước khả năng có thêm thành viên bằng cách dành một phần ban công để tạo thành phòng trẻ em. Diện tích nhỏ khiến mọi quyết định đều phải được tính toán kỹ, từ chiếc bàn ăn có thể mở rộng đến những hệ tủ âm, tủ cao sát trần.

Lối vào hẹp nhưng không bỏ phí một centimet

Ngay khi bước vào nhà là một lối đi khá hẹp. Không đủ diện tích cho một tủ giày lớn theo cách thông thường, chủ nhà lựa chọn thiết kế một hệ tủ cao và mảnh chạy dọc theo tường.

Phần giữa tủ được để hở để đặt chìa khóa, điện thoại và những vật dụng thường dùng khi ra vào nhà. Bên dưới là chỗ dành cho một số đôi giày sử dụng hằng ngày, nhờ vậy lối đi không bị bày biện lộn xộn.

Điểm đáng chú ý là chiếc tủ nhỏ này không chỉ làm nhiệm vụ của tủ giày. Bên trong còn có các ngăn dành cho quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Khi toàn bộ cánh tủ được đóng lại, khu vực cửa ra vào gần như trở thành một mảng tường phẳng, giúp căn hộ trông gọn gàng hơn đáng kể.

Đây cũng là một nguyên tắc xuyên suốt trong căn nhà: đồ đạc càng ít lộ ra ngoài, không gian càng có cảm giác rộng.

Bàn ăn nhỏ nhưng khi cần có thể đủ cho 4 người

Phòng khách và phòng ăn được bố trí liên thông nhằm tránh chia vụn diện tích.

Ở khu vực ăn uống, hai vợ chồng sử dụng một chiếc bàn vuông nhỏ có khả năng gấp mở. Ngày thường, bàn chỉ cần đủ chỗ cho hai người ăn uống hoặc làm việc. Khi có người thân, bạn bè đến chơi, mặt bàn có thể mở rộng để phục vụ khoảng 4 người.

Bàn ăn cũng được kết nối với một hệ tủ thấp phía sau. Phía trên có thể đặt bình nước, đồ gia dụng nhỏ; bên trong cất bát đĩa, dao kéo và nhiều vật dụng dùng hằng ngày.

Thay vì dành riêng từng khu vực cho từng chức năng, chủ nhà cố gắng để một món nội thất đảm nhận hai hoặc ba nhiệm vụ cùng lúc. Trong căn hộ chỉ 26m², cách làm này giúp giảm đáng kể lượng đồ cần xuất hiện trong không gian.

Bỏ bàn trà để phòng khách bớt chật

Phòng khách của căn hộ khá nhỏ, vì vậy chủ nhà không cố đặt đủ "combo" sofa, bàn trà và kệ tivi như nhiều căn nhà truyền thống.

Một chiếc sofa hai chỗ được kê sát tường, vừa đủ cho hai vợ chồng sử dụng. Bàn trà được loại bỏ hoàn toàn để giữ khoảng trống ở giữa nhà.

Khi cần đặt cốc nước, điều khiển tivi hay một số vật dụng nhỏ, hai người có thể sử dụng luôn bàn ăn nằm ngay bên cạnh. Cách bố trí này thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại đặc biệt phù hợp với nhà nhỏ: nếu hai món đồ có thể dùng chung một chức năng, không nhất thiết phải mua thêm món thứ ba.

Nhờ bỏ bàn trà, phần trung tâm căn hộ cũng trở thành khoảng lưu thông rộng hơn, khiến phòng khách bớt cảm giác chật chội.

Biến một phần ban công thành phòng cho con trong tương lai

Điểm đáng chú ý nhất của căn hộ nằm ở khu vực ban công.

Ngôi nhà ban đầu chỉ có một phòng ngủ nhỏ. Sau khi kê giường đôi và những vật dụng cơ bản, không gian gần như đã hết. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn muốn chuẩn bị sẵn một khu vực riêng nếu sau này có con.

Giải pháp được lựa chọn là sử dụng một phần ban công, dựng vách ngăn nhẹ để tạo thành một phòng nhỏ. Bên trong bố trí giường đơn cùng hệ tủ dạng bậc thang, vừa làm nơi lưu trữ vừa khai thác tối đa khoảng không phía trên.

Khu vực này nằm gần nguồn sáng tự nhiên nên ban ngày vẫn khá sáng. Khi mở cửa, ánh sáng từ phía ban công còn có thể truyền vào phòng khách, giúp khu vực sinh hoạt chung bớt bí.

Tất nhiên, với diện tích chỉ 26m², đây không thể là một phòng trẻ em rộng rãi. Nhưng xét trên giới hạn diện tích, việc dành sẵn một không gian ngủ độc lập cho con cho thấy chủ nhà đã tính khá xa cho nhu cầu của gia đình.

Hệ tủ tivi cho thấy bí quyết thực sự của căn hộ

Nếu quan sát kỹ, yếu tố giúp ngôi nhà nhỏ vẫn giữ được vẻ gọn gàng không nằm ở việc có ít đồ, mà ở chỗ phần lớn đồ đạc đều được giấu trong các hệ tủ.

Khu vực tivi có một hệ lưu trữ gồm nhiều tầng. Phía dưới là các ngăn kéo lớn để cất vật dụng linh tinh. Một vài ngăn mở được dành cho thiết bị điện tử, máy chơi game hoặc những món đồ cần sử dụng thường xuyên.

Phía trên tiếp tục là hệ tủ và kệ dành cho sách, đồ trang trí. Bằng cách tận dụng chiều cao của bức tường, chủ nhà có thêm đáng kể diện tích chứa đồ mà gần như không chiếm thêm mặt sàn.

Khoảng trống ở giữa vẫn được giữ lại để căn phòng không bị cảm giác "đóng hộp". Một số thiết bị như máy lọc không khí cũng có thể đặt vừa tại đây.

Có thể nói, trong căn hộ này, tủ lưu trữ không phải món nội thất phụ mà gần như trở thành một phần của kiến trúc.

Căn bếp chỉ đủ chỗ cho một người đứng

Nhà bếp là nơi thể hiện rõ nhất giới hạn của căn hộ 26m².

Không gian bếp khá hẹp, chiều ngang chỉ nhỉnh hơn khung cửa. Sau khi lắp tủ và mặt bếp, lối đi còn lại gần như chỉ đủ cho một người đứng nấu ăn. Nếu hai người cùng bước vào, việc xoay trở sẽ tương đối bất tiện.

Đổi lại, chủ nhà vẫn cố gắng tận dụng cả hệ tủ dưới lẫn tủ treo phía trên để tăng khả năng lưu trữ. Đồ dùng nấu nướng vì thế có thể được cất gọn thay vì bày kín mặt bếp.

Cách thiết kế này một lần nữa cho thấy ưu tiên của gia chủ: diện tích sử dụng có thể nhỏ, nhưng khu vực lưu trữ phải đủ.

Nhà nhỏ không nhất thiết phải nhồi thật nhiều đồ

Căn hộ 26m² chắc chắn không phải không gian lý tưởng nếu đặt cạnh những ngôi nhà rộng rãi. Phòng bếp chỉ đủ một người đứng, phòng khách phải bỏ bàn trà và phòng trẻ em cũng chỉ là một khoảng không gian rất nhỏ.

Nhưng điều đáng tham khảo ở căn hộ này là cách hai vợ chồng chấp nhận giới hạn diện tích thay vì cố "nhét" mọi tiêu chuẩn của một căn nhà lớn vào bên trong.

Họ dùng bàn ăn gấp thay cho bàn lớn, bỏ bàn trà, tận dụng chiều cao cho hệ tủ và biến những góc tưởng như khó sử dụng thành không gian lưu trữ. Quan trọng hơn, căn hộ vẫn được tính toán cho nhu cầu thay đổi của gia đình trong tương lai.

Với nhà nhỏ, đôi khi cảm giác dễ chịu không đến từ việc có thêm vài mét vuông, mà đến từ việc biết món đồ nào thực sự cần giữ và mỗi mét vuông nên được dùng cho việc gì.