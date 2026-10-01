Nam NSND sinh năm 1977 rời phố thị, xây nhà ở ngoại ô: Sống an yên trong cơ ngơi 200m² đẹp như tranh vẽ

Không gian sống gây ấn tượng bởi vẻ đẹp bình dị mà sang xịn, góc nào cũng chill.

Một căn nhà đẹp không nhất thiết phải thật cầu kỳ hay phô trương, đôi khi chỉ cần tìm thấy sự bình yên và mang đậm dấu ấn riêng của gia chủ. Với NSND Hữu Từ (SN 1977), không gian sống dường như cũng là một tác phẩm được tạo nên từ chính tình yêu nghệ thuật, sự tinh tế và gu thẩm mỹ của nam nghệ sĩ. Nổi tiếng với vai trò biên đạo múa, gắn liền với những tác phẩm đậm chất dân gian và hình tượng người chiến sĩ quân đội, NSND Hữu Từ ghi dấu ấn bởi cách dàn dựng sâu sắc, tinh tế và giàu cảm xúc. Nghệ thuật như đã trở thành một phần trong con người nam nghệ sĩ, để rồi tinh thần sáng tạo ấy tiếp tục được anh đưa vào từng đường nét của không gian sống.

Để tận hưởng trọn vẹn cảm giác bình dị và thảnh thơi, nam nghệ sĩ đã bán căn hộ ở trung tâm thành phố, chuyển về sinh sống ở vùng ngoại ô Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Rời xa sự náo nhiệt của phố thị, anh có thêm khoảng trời riêng để nuôi thú cưng, trồng cây, đón bạn bè và tận hưởng những ngày sống gần gũi với thiên nhiên. Cơ ngơi mới được dành nhiều tâm huyết thiết kế, mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy dụng ý. Từ chất liệu gỗ, những khoảng thông tầng, hệ cửa kính rộng cho đến cách đưa cây xanh và đá vào không gian, mọi chi tiết đều được kết nối hài hòa, tạo nên một tổ ấm vừa hiện đại, vừa phảng phất nét truyền thống. Không phô trương nhưng đủ khiến người ta mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà giống như một tác phẩm nghệ thuật sống động, nơi nam nghệ sĩ tìm về sự thư thái sau những bộn bề của cuộc sống.

NSND, biên đạo múa Nguyễn Hữu Từ

Nằm tại một vùng ngoại ô của Đắk Lắk (Phú Yên cũ), cơ ngơi được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 200m² và hoàn thiện vào năm 2023. Sở hữu lợi thế đất rộng, không gian thoáng đãng và cảnh quan yên bình, NSND Hữu Từ lựa chọn thiết kế căn nhà theo hướng vừa đẹp mắt vừa mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Tổng thể công trình lấy cảm hứng từ những căn nhà gỗ gác xép quen thuộc của Việt Nam xưa, với tông nâu gỗ chủ đạo. Những đường nét đương đại được khéo léo kết hợp cùng các chi tiết mang hơi thở truyền thống, tạo nên diện mạo vừa mới mẻ vừa thân thuộc. Từ chất liệu gỗ, cách phân chia không gian đến những góc nhỏ trong nhà đều được chăm chút hài hòa, mang đến cảm giác bình yên và ấm áp. Ngay từ cổng vào, cơ ngơi đã gây ấn tượng với phần hiên rộng thoáng. Thiết kế cổng, hàng rào và mảng tường bao quanh được tính toán đồng điệu về màu sắc, tạo nên tổng thể hài hòa. Chỉ nhìn từ bên ngoài đã đủ cảm nhận rõ nét vẻ đẹp mộc mạc nhưng có gu của công trình này.

Bước vào bên trong căn nhà của NSND Hữu Từ, cảm giác ấn tượng càng rõ nét hơn qua cách thiết kế và bài trí đầy dụng ý. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật với những chi tiết gỗ và các thanh gỗ được bố trí khéo léo, vừa tạo điểm nhấn lạ mắt vừa tăng chiều sâu cho tổng thể. Những khoảng thông tầng kết hợp cùng hệ cửa kính lớn giúp mở rộng tầm nhìn, đưa ánh sáng tự nhiên len vào từng góc nhỏ trong nhà. Nam nghệ sĩ cũng khéo léo đưa thiên nhiên vào không gian sống khi bài trí nhiều cây xanh, xen kẽ những khối đá được sắp đặt có chủ ý. Sự kết hợp giữa gỗ, kính, cây cối và đá tạo nên một không gian mát mắt, thư thái, mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên ngay từ bên trong nhà.

Tầng 1 được thiết kế theo hướng không gian mở, kết nối phòng khách với khu bếp và bàn ăn, vừa thuận tiện cho sinh hoạt vừa tạo cảm giác rộng rãi, bề thế. Tại phòng khách, NSND Hữu Từ lựa chọn bộ sofa màu xám đậm làm điểm nhấn, nổi bật trên nền tổng thể phủ nhiều sắc nâu ấm của gỗ. Ngay bên cạnh là khu vực bếp và bàn ăn được bố trí gọn gàng, hợp lý, tạo sự liền mạch giữa các không gian. Tổng thể căn nhà mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn hiện đại, khéo léo đan xen những đường nét truyền thống với tinh thần đương đại. Không gian càng thêm có điểm nhấn nhờ những món đồ decor được lựa chọn kỹ lưỡng như đèn thả trần, tranh treo tường và các vật dụng trang trí nhỏ, giúp căn nhà thêm sinh động mà không làm mất đi vẻ thoáng đãng vốn có.

Không gian tầng 2 mở ra một khoảng diện tích rộng rãi và thoáng đãng, được nam nghệ sĩ khéo léo tận dụng để bố trí những góc nghỉ ngơi riêng. Bàn ghế cùng ghế thư giãn được đặt ở góc lý tưởng, trở thành nơi ngồi thưởng trà, đọc sách và ngắm cảnh. Nhờ hệ cửa kính lớn, ánh sáng tự nhiên dễ dàng len vào không gian, khiến từng góc nhỏ trong nhà thêm sáng thoáng và có chiều sâu. Có cảm giác không chỉ phòng khách ở tầng 1 mà gần như góc nào trong căn nhà cũng có thể trở thành "phòng khách" thu nhỏ để thoải mái tận hưởng cảm giác bình yên và thư thái.

Các không gian sinh hoạt như phòng ngủ, WC cũng được thiết kế theo tinh thần tối giản nhưng vẫn hiện đại và sang trọng, hài hòa với tổng thể kiến trúc. Chất liệu gỗ cùng bảng màu nâu - xám trầm ấm tiếp tục được sử dụng, tạo cảm giác đồng điệu và ấm cúng. Cách bài trí gọn gàng, tiết chế chi tiết giúp không gian giữ trọn tinh thần nghỉ ngơi, không cầu kỳ nhưng rất có gu. Ban công và hệ cửa kính lớn là điểm cộng giúp phòng ngủ luôn thoáng đãng, đón trọn ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài.