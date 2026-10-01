7 loại cây cần cắt tỉa ngay trong tháng 10 này

Tháng 10 là thời điểm thích hợp để cắt tỉa nhiều loại cây trước khi mùa đông đến.

Mùa thu là giai đoạn bận rộn trong lịch chăm sóc, cắt tỉa cây cối, bởi đây là thời điểm lý tưởng để chuẩn bị cho cây bước vào mùa tiếp theo. Nhiều loại cây góp phần tạo nên một khu vườn mùa hè rực rỡ cần được cắt tỉa để có thể tiếp tục sinh trưởng và ra hoa vào năm sau.

Theo Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (RHS), người làm vườn có khá nhiều việc cần thực hiện trong tháng 10, trong đó có cắt tỉa hàng rào cây rụng lá và hoa hồng. Những cây nhạy cảm với thời tiết lạnh như oải hương và hương thảo cũng có thể được hưởng lợi từ việc cắt tỉa, bởi chúng không chịu được việc cắt tỉa vào mùa đông.

Hoa hồng leo

Chuyên gia làm vườn Monty Don viết trong một bài đăng trên blog vào tháng 10: “Hãy cắt tỉa hoa hồng leo. Hoa hồng leo ra hoa trên những chồi mọc trong cùng mùa xuân, vì vậy có thể cắt tỉa mạnh vào thời điểm này.”

“Bắt đầu bằng việc loại bỏ những cành bị hư hại, mọc đan chéo hoặc những cành gỗ quá già. Những cành này có thể được cắt sát xuống mặt đất.”

“Các cành chính nên được tỏa ra theo khoảng cách đều nhau, càng nằm ngang càng tốt, sau đó buộc chúng vào dây hoặc giàn leo.”

“Tiếp theo, những cành bên mọc ra từ các cành chính và đã cho hoa trong năm nay có thể được cắt còn một đoạn ngắn hoặc chỉ để lại một vài lá.”

Người làm vườn có khá nhiều việc cần thực hiện trong tháng 10, trong đó có cắt tỉa hàng rào cây rụng lá và hoa hồng.

Điều quan trọng là phải buộc các cành thật chắc chắn để tránh bị hư hại trong mùa đông. Cắt tỉa hoa hồng leo vào thời điểm này sẽ giúp cây cho số lượng hoa “tối đa”.

Các loại cây bụi

Theo RHS, cây búp lệ (Buddleja davidii) thường được cắt tỉa mạnh vào mùa xuân, nhưng người làm vườn có thể cắt giảm khoảng một nửa chiều cao của cây ngay từ bây giờ. Việc này giúp cây trông gọn gàng hơn và hạn chế tình trạng cây bị gió làm rung lắc, bật gốc.

Một số cây bụi khác như hồng dâm bụt (Lavatera) cũng có thể được cắt giảm một nửa vào thời điểm này, sau đó tiếp tục cắt tỉa vào mùa xuân. Tuy nhiên, không nên cắt chúng quá nhiều vì cây có thể trở nên mất ổn định.

Cây trinh đằng (Parthenicissus)

Các chuyên gia tại nhà vườn Crocus (Anh) cho biết: “Các loại cây thuộc chi trinh đằng như cây thường xuân Boston (Boston ivy) và cây trinh đằng năm lá (Virginia creeper) cần được buộc những chồi mới vào giá đỡ trong một vài mùa sinh trưởng đầu tiên sau khi trồng.”

“Khi cây đã phát triển ổn định, có thể cắt tỉa từ thời điểm này cho đến Giáng sinh để kiểm soát kích thước, đặc biệt chú ý đến những cành đang lan sang cửa sổ, máng xối hoặc mái nhà.”

“Những cây già, lâu ngày không được chăm sóc sẽ đáp ứng tốt với việc cắt tỉa mạnh. Vào thời điểm này trong năm, có thể cắt tỉa đến những chồi mập khỏe cách mặt đất khoảng 1m.”

Oải hương Anh

Nếu bạn trồng oải hương Pháp, Tây Ban Nha hoặc Italy, hãy đợi đến mùa xuân mới cắt tỉa. Nhưng nếu là giống oải hương Anh, thời điểm hiện tại rất thích hợp để cắt tỉa.

Hãy ngắt bỏ những bông hoa đã tàn và cắt bớt phần sinh trưởng mới còn xanh để khuyến khích cây giữ dáng nhỏ gọn, đồng thời ngăn các cành trở nên hóa gỗ.

Tuy nhiên, tránh cắt vào phần gỗ già, trơ trụi vì oải hương không thể mọc lại từ phần gỗ cũ. Tất cả các giống oải hương đều cần được cắt tỉa thường xuyên để phát triển tốt, và gần như không thể phục hồi một cây đã bị bỏ bê quá lâu.

Cây phong Nhật Bản

Những cây cảnh như phong Nhật Bản (Japanese maple) và thanh lương trà (sorbus) mang đến màu sắc mùa thu tuyệt đẹp khi nhiều loại cây khác bắt đầu tàn úa. Ngay sau khi lá rụng, hãy cắt tỉa những cây này trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11.

Các loại hàng rào cây rụng lá

Theo RHS, tháng 10 là “cơ hội cuối cùng” để cắt tỉa hàng rào cây rụng lá, giúp chúng giữ được vẻ gọn gàng trong suốt mùa đông.

RHS cho biết: “Khi hàng rào đã đạt đến chiều cao và chiều rộng mà bạn mong muốn, hãy duy trì hình dáng bằng cách thường xuyên cắt tỉa để loại bỏ gần như toàn bộ phần sinh trưởng non.”

“Việc này thường được thực hiện mỗi năm một lần đối với hàng rào tự nhiên, và một, hai hoặc ba lần mỗi năm đối với hàng rào được tạo dáng.”

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần trì hoãn việc cắt tỉa để tránh làm ảnh hưởng đến chim đang làm tổ. Tuy nhiên, tháng 10 là thời điểm thích hợp để cắt tỉa hàng rào cây trăn (hornbeam), táo gai (hawthorn) và cây dẻ gai (beech).

Cây ăn quả

Hãy cắt tỉa cây ăn quả vào thời điểm này để giúp cải thiện hình dáng và năng suất của cây. Khi cắt tỉa, cần loại bỏ toàn bộ những cành đã chết hoặc bị bệnh.

Người làm vườn cũng có thể tỉa bớt những cành quá dày để cải thiện sự lưu thông không khí và khả năng ánh nắng xuyên vào tán cây, từ đó giúp cây sinh trưởng tốt hơn.