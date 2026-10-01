Lời khuyên cho những người để bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh 24/7

Để bàn chải trong nhà vệ sinh rất tiện, nhưng đừng đặt đâu cũng được.

Bàn chải đánh răng thường được đặt ngay trong nhà vệ sinh vì tiện: đánh răng xong chỉ cần rửa sạch rồi cắm trở lại cốc. Thói quen này phổ biến đến mức nhiều người gần như chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chiếc bàn chải sẽ ở đó cả ngày, từ lúc còn ướt sau khi sử dụng cho đến lần đánh răng tiếp theo. Thực tế, không cần hoảng hốt và cũng không có cơ sở để nói cứ để bàn chải trong nhà vệ sinh là sẽ gây bệnh. Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA) cho biết bàn chải có thể mang vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn coliform có nguồn gốc phân; chúng có thể phát tán trong không khí khi xả bồn cầu hoặc truyền sang bàn chải qua tay và bề mặt nhiễm bẩn. Tuy vậy, ADA cũng nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cho thấy vi khuẩn tồn tại trên bàn chải theo cách này gây ra ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe. Bởi vậy, vấn đề không phải là “bàn chải trong nhà vệ sinh rất nguy hiểm”, mà là nếu đã để ở đây 24/7, mọi người nên thay đổi một vài cách bảo quản.

1. Trước hết, đừng đặt bàn chải quá gần bồn cầu

Đây có lẽ là vị trí nên thay đổi đầu tiên, nhất là ở những nhà vệ sinh nhỏ, nơi lavabo nằm ngay cạnh bồn cầu. Như ADA đề cập, vi khuẩn coliform có nguồn gốc phân có thể xuất hiện trên bàn chải và một trong những con đường được nhắc đến là sự phát tán vào không khí khi xả bồn cầu. Vì thế, nếu chiếc cốc đựng bàn chải đang nằm ngay cạnh hoặc phía trên bồn cầu, chẳng có lý do gì phải giữ nguyên vị trí ấy chỉ vì tiện tay. Nếu không gian cho phép, hãy chuyển bàn chải ra xa hơn, ưu tiên một góc sạch, thông thoáng và ít bị nước bắn. Với bồn cầu có nắp, gia đình cũng có thể tạo thói quen đóng nắp trước khi xả nước.

2. Đánh răng xong, đừng vội nhốt chiếc bàn chải còn ướt vào hộp kín

Nhiều người làm điều này với suy nghĩ khá hợp lý: nhà vệ sinh có nhiều vi khuẩn nên phải chụp nắp bàn chải lại ngay cho sạch. Nhưng có một vấn đề khác: bàn chải vừa sử dụng xong vẫn còn ẩm. Bác sĩ nha khoa Karyn Kahn của Cleveland Clinic khuyên nên để bàn chải khô hoàn toàn và bảo quản ở nơi thoáng thay vì nhét vào cốc bẩn, ngăn kéo hay hộp kín. Môi trường kín và ẩm có thể thuận lợi hơn cho vi khuẩn hoặc nấm mốc phát triển. Vì vậy, sau khi đánh răng, chỉ cần rửa sạch phần kem đánh răng và cặn còn lại, giũ bớt nước rồi dựng bàn chải ở nơi thông thoáng. Nếu muốn dùng nắp bảo vệ, nên chọn loại có khe thoáng và tránh đậy kín khi bàn chải còn sũng nước.

3. Cả nhà dùng chung một chiếc cốc cũng phải để ý

Một chiếc cốc với ba, bốn bàn chải chen nhau là hình ảnh rất quen thuộc. Bản thân việc dùng chung giá hoặc cốc đựng không nhất thiết là vấn đề, nhưng đầu các bàn chải không nên chạm vào nhau. Sau khi sử dụng, lông bàn chải vẫn còn ẩm và đã tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng. Vì vậy, tốt nhất mỗi chiếc nên có một khoảng riêng, thay vì để phần lông của bàn chải người này tì lên bàn chải người khác. Nhà đông người có thể dùng giá chia thành từng khe. Nếu vẫn thích chiếc cốc cũ thì chỉ cần chọn cốc đủ rộng và xếp bàn chải cách nhau. Và cũng đừng quên chính chiếc cốc ấy: đáy cốc rất dễ đọng nước, cặn kem đánh răng và lâu ngày trở thành một góc bẩn mà nhiều người ít để ý.

4. Tránh cả những chỗ tưởng sạch nhưng lúc nào cũng ướt

Mang bàn chải ra xa bồn cầu rồi đặt ngay sát vòi rửa mặt cũng chưa chắc đã là phương án tốt nhất. Mỗi lần rửa tay, rửa mặt hay vệ sinh lavabo, nước có thể bắn lên bàn chải. Nếu đặt sát khu vực tắm, hơi nước và nước bắn cũng khiến nó khó khô hơn. Còn với những phòng tắm nhỏ và bí, một chiếc bàn chải cắm sâu trong góc kín có thể vẫn ẩm khá lâu sau khi sử dụng. Do đó, thay vì chỉ nhớ một nguyên tắc “cách xa bồn cầu”, mọi người có thể nhìn tổng thể vị trí mình đang đặt bàn chải: có sạch không, có thường xuyên bị nước bắn không và bàn chải có đủ thoáng để khô giữa hai lần sử dụng hay không. Nếu cả ba điều đều ổn thì không nhất thiết phải tìm một nơi cất giữ cầu kỳ hơn.

5. Và dù đặt ở đâu, cũng đừng dùng một chiếc bàn chải quá lâu

Một chiếc bàn chải được giữ sạch sẽ không có nghĩa là có thể sử dụng mãi. Các chuyên gia y tế của Mayo Clinic (Mỹ) khuyến nghị thay bàn chải khoảng 3-4 tháng/lần, hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải đã mòn, cong hay hư hỏng.

Bởi vậy, với những người vẫn để bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh 24/7, điều quan trọng không phải là lập tức mang nó sang phòng khác. Hãy bắt đầu bằng những việc thực tế hơn: đưa bàn chải ra xa bồn cầu, chọn chỗ ít nước bắn, để nó khô thoáng, không để các đầu bàn chải chạm nhau và thay mới đúng lúc. Nhà vệ sinh vẫn có thể là nơi cất bàn chải thuận tiện. Chỉ có điều, một món đồ ngày nào cũng đưa trực tiếp vào miệng hai lần thì vị trí dành cho nó cũng đáng được để ý hơn một chút.