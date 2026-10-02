Mỹ nhân showbiz chiều cao 1m55 vẫn mặc đẹp như sách mẫu

Sở hữu chiều cao khoảng 1m55 nhưng mỹ nhân này "cân đẹp" nhiều style, diện gì cũng cuốn hút.

Kaity Nguyễn là một trong những “bảo chứng phòng vé” nổi bật của điện ảnh Việt, gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt đậm chất điện ảnh và thần thái cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đẹp sinh năm 1999 sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng gu thời trang ngày càng thăng hạng. Từ màn ảnh đến đời thường, mỗi lần xuất hiện, Kaity đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ những màn lên đồ vừa nữ tính vừa sành điệu. Điều thú vị là Kaity Nguyễn thuộc hội mỹ nhân có chiều cao khiêm tốn, chỉ cao khoảng 1m55, song đây chưa bao giờ là “điểm trừ” trong phong cách của cô. Ngược lại, nữ diễn viên luôn biết cách lựa chọn phom dáng, tỷ lệ trang phục và cách phối phụ kiện để tạo nên những outfit nịnh mắt, thời thượng. Từ váy điệu đà đến những set đồ đời thường tối giản, Kaity đều có cách biến hóa riêng, chứng minh*không cần sở hữu chiều cao nổi bật vẫn có thể mặc đẹp và cực kỳ có gu.

Ngắm những màn lên đồ của Kaity Nguyễn, chị em không chỉ mãn nhãn với visual ngọt ngào mà còn có thêm cả “kho” cảm hứng mặc đẹp. Những nàng “bé hạt tiêu” hay đơn giản là mê style nữ tính, điệu đà, sành điệu chắc chắn sẽ tìm được không ít công thức hay ho để biến tấu tủ đồ của mình.

Mới đây khi tham dự một sự kiện, Kaity Nguyễn “đốn tim” dân tình với nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang nữ tính, cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đầm lụa màu hồng ngọt ngào, ghi điểm với phần lệch vai duyên dáng, kết hợp những chi tiết buộc dây và đường cắt may tinh tế. Chất liệu lụa mềm mại càng tôn lên vẻ yêu kiều, giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa điệu đà mà không hề cầu kỳ. Diện thiết kế dáng dài, Kaity Nguyễn ghi điểm từ nhan sắc đến visual, đồng thời cho thấy sức hút khó cưỡng của những chiếc đầm lụa. Đây là kiểu trang phục đáng để chị em cân nhắc cho những dịp cần lên đồ nữ tính, sang xịn mà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng. Nếu tủ đồ còn thiếu một item tương tự, nàng có thể tham khảo ngay công thức mặc đẹp của Kaity.

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Kaity Nguyễn chứng minh chẳng cần quá cao vẫn có thể “cân đẹp” những kiểu váy nữ tính, trendy. Trong một dịp, nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm với thiết kế dáng ngắn phủ họa tiết hoa ngọt ngào, mang đến tổng thể trẻ trung, yêu kiều. Phần tay bồng, cổ vuông kết hợp cùng những đường cut-out tinh tế giúp thiết kế thêm mềm mại, đồng thời tạo điểm nhấn quyến rũ mà không quá phô trương. Đây cũng là kiểu váy khá dễ ứng dụng, có thể diện đi tiệc, đi du lịch hay đơn giản là một buổi hẹn hò, cà phê cuối tuần. Một item vừa xinh vừa đa năng như vậy chắc chắn đáng để chị em cân nhắc thêm vào tủ đồ.

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Style đời thường của Kaity Nguyễn ghi điểm nhờ sự đơn giản nhưng vẫn sành điệu, bắt mắt. Trong chuyến vi vu biển, nữ diễn viên chọn set đồ trắng gồm áo 2 dây phối cùng quần suông, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn. Phom áo ôm vừa vặn kết hợp chất liệu ren ở phần quần giúp outfit thêm mềm mại, mới mẻ và tôn dáng. Đặc biệt, chiếc túi cói quen thuộc là món phụ kiện không thể thiếu cho những set đồ đi biển, vừa hợp không khí nghỉ dưỡng vừa giúp tổng thể thêm phóng khoáng. Công thức này cũng cực dễ áp dụng cho chị em: lên đồ nhanh gọn nhưng vẫn có một outfit xinh mắt, sành điệu để vi vu.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Kaity Nguyễn gợi ý cho chị em một outfit vừa đơn giản vừa yêu kiều, nữ tính. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế áo không tay với phần vạt dây điệu đà, tạo nên tổng thể mềm mại, đằm thắm mà không cần quá nhiều chi tiết. Kết hợp cùng quần jeans phóng khoáng, outfit lập tức trở nên trẻ trung, thời thượng . Sự đối lập giữa nét điệu đà của áo và vẻ bụi bặm của jeans chính là điểm khiến set đồ trông thú vị và có gu hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Kaity Nguyễn cứ mỗi lần diện nguyên set trắng là một lần khiến dân tình mê mẩn, bởi nữ diễn viên luôn biết cách biến tấu để tổng thể không nhàm chán. Khác với set áo 2 dây và quần suông trước đó, trong một dịp khác, cô lựa chọn combo áo sơ mi + quần ống rộng, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn xinh sang, phóng khoáng. Bên trong, Kaity phối thêm áo 2 dây hoặc bra, khi cần chụp hình chỉ việc buông nhẹ hàng cúc, khoác hờ áo sơ mi để tạo vẻ tự nhiên, quyến rũ mà không mất đi nét thanh lịch. Công thức diện cả cây trắng này vừa dễ biến tấu theo nhiều kiểu, vừa giữ được vẻ thời thượng qua từng mùa, bảo sao chị em cứ diện mãi chẳng chán.