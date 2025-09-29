Vì sao Sản Phụ khoa trở thành lựa chọn hàng đầu của bác sĩ nội trú trẻ?

Theo GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kiêm Trưởng Bộ môn Phụ sản, trường Đại học Y Hà Nội - năm nay, chuyên ngành Sản Phụ khoa tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều bác sĩ trẻ tài năng, đầy triển vọng.

Trong số 426 chỉ tiêu nội trú trên cả nước dành cho gần 1.000 thí sinh, chuyên ngành Sản Phụ khoa chỉ có 13 suất chính thức. Số lượng ít ỏi, nhưng ngành này lại thu hút hàng loạt gương mặt xuất sắc, có người là thủ khoa đầu vào, có người mang trong mình ước mơ được đứng vào vị trí của người bác sĩ từng cứu sống mẹ mình. “Họ chọn Sản không chỉ vì nó là ngành ‘hot’, mà vì họ lắng nghe tiếng gọi từ trái tim mình”, GS Ánh chia sẻ.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho những sinh viên tốt nghiệp y khoa chính quy, dưới 27 tuổi. Chương trình kéo dài 3 năm, yêu cầu học viên phải “nội trú” trong bệnh viện – học tập, làm việc, và thực hành liên tục trong môi trường lâm sàng.

GS Nguyễn Duy Ánh đón các bác sĩ nội trú mới của chuyên ngành Sản Phụ khoa. (Ảnh: BVCC)

Theo GS Ánh, đây là con đường dành cho những người giỏi nhất. “Bác sĩ nội trú không thể đào tạo đại trà. Muốn vào được phải thực sự có năng lực, có tố chất vượt trội và phải chịu được áp lực lớn trong môi trường bệnh viện”, ông nói.

Trường Đại học Y Hà Nội – nơi có lịch sử đào tạo bác sĩ nội trú lâu đời nhất Việt Nam từ năm 1974 – vốn có đầu vào cao, nay càng tuyển chọn khắt khe hơn ở vòng thi nội trú. Những người trúng tuyển không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn được đào tạo liên tục tại các bệnh viện đầu ngành, nâng cao tay nghề thực tế.

Khác với các năm trước, khi các chuyên ngành như Ngoại khoa, Nhãn khoa, Tim mạch từng là lựa chọn “thời thượng”, thì vài năm gần đây, ngành Sản Phụ khoa đang dần chiếm ưu thế. Một phần vì nhu cầu nhân lực lớn từ các bệnh viện, phần khác vì đây là chuyên ngành có cơ hội việc làm rõ ràng, môi trường thu nhập ổn định, phù hợp với cả nam và nữ.

“Các bệnh viện luôn cần bác sĩ Sản. Ra trường dễ xin việc, dễ ổn định cuộc sống. Bác sĩ trẻ giờ cũng tính toán thực tế hơn”, GS Ánh lý giải.

Năm nay, Bộ môn Sản Phụ khoa trường Đại học Y Hà Nội chỉ tuyển 13 bác sĩ nội trú chính thức, cộng thêm 2 chỉ tiêu đào tạo tuyến tỉnh. Cách xét tuyển dựa trên điểm thi tổng hợp, người có điểm cao hơn được chọn chuyên ngành trước. Điều này tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các thí sinh top đầu.

“Người đứng đầu có quyền chọn trước ngành mình thích, người sau sẽ không còn cơ hội dù cũng rất giỏi. Đây là cách công bằng nhất, đảm bảo chọn được người thực sự xuất sắc”, GS Ánh nhận định.

Theo ông, trúng tuyển bác sĩ nội trú là cánh cửa đầu tiên để bước vào hành trình dài của nghề y. Các bác sĩ trẻ cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, chuyên môn, kỹ năng, mới có thể trở thành những người thầy thuốc đúng nghĩa.

“Ban đầu các em có thể là ngôi sao sáng, nhưng nếu không rèn luyện, ngôi sao ấy sẽ sớm lu mờ. Bác sĩ nội trú không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của hành trình gian nan và bền bỉ”, GS Ánh nhấn mạnh.

Trước đây, mỗi năm chỉ đào tạo được số lượng rất ít bác sĩ nội trú, thậm chí có khóa không có ai trúng tuyển vì đề thi quá khó. Tuy nhiên, nhu cầu xã hội ngày càng cao khiến chương trình được mở rộng. Năm nay, chỉ tiêu toàn quốc tăng lên hơn 400 - gần gấp đôi những năm trước.

Tuy nhiên, GS Ánh khẳng định không thể hạ tiêu chuẩn. “Không thể đào tạo đại trà. Phải tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh để giữ được giá trị tinh hoa của chương trình này”, ông nói.