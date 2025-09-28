Không nhường chỗ trên xe bus, cậu bé 14 tuổi bị bà bầu chỉ tay mắng thẳng vào mặt, người mẹ đáp trả 1 câu khiến tất cả sững sờ

Tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ vốn là những nét đẹp truyền thống. Thế nhưng, chuyện "có nên nhường chỗ hay không" cho người già, trẻ nhỏ lại ngày càng trở thành đề tài gây tranh cãi, đặc biệt trên những chuyến xe buýt, tàu điện chật kín.

Bà Lưu (Trung Quốc) có một cậu con trai 14 tuổi nổi tiếng ngoan ngoãn, lễ phép từ nhỏ. Hồi bé, mỗi lần đi xe buýt cùng mẹ, cậu luôn nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ cho người già. Đến khi vào cấp 2, thói quen ấy vẫn giữ nguyên, gần như ngày nào cậu cũng đứng trên xe, sẵn lòng nhường cho những ai cần hơn.

Nhưng trong một lần trên đường đến nhà bà ngoại, do trời nắng gắt, cậu bé bị say nắng và may mắn được một thanh niên tốt bụng nhường chỗ. Cậu bé cảm ơn rối rít và ngồi xuống nghỉ, mồ hôi vẫn chưa kịp khô thì một phụ nữ mang thai bước lên. Xe đã chật cứng, chẳng còn chỗ nào trống. Ánh mắt bà ta lập tức dừng ngay ở cậu bé, rồi lớn tiếng: "Không thấy tôi đang mang thai à? Sao không đứng dậy?".

Cậu bé cúi mặt im lặng, chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ càng gay gắt: "Không nghe thấy sao? Thầy cô không dạy cháu phải lễ phép, không dạy phải nhường chỗ cho phụ nữ mang thai sao?".

Nghe những lời đầy áp đặt ấy, cậu bé khẽ nhúc nhích định đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay mẹ đặt lên vai giữ cậu lại. Bà Lưu điềm tĩnh đáp: "Tôi xin lỗi, con trai tôi đang không khỏe và cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, chỗ ngồi này không ghi là dành riêng cho ai cả. Chúng tôi có thể nhường cho bà hoặc không, nhưng bà không có quyền ép chúng tôi nhường chỗ, và bà không nên dùng đạo đức ép con tôi làm cái này cái kia".

Câu nói ấy khiến người phụ nữ sững lại. Ngay lúc bà ta chuẩn bị bùng nổ, một người đàn ông phía sau đã đứng dậy nhường chỗ. Người phụ nữ liếc nhìn bà Lưu rồi bực bội ngồi xuống, không hề có lấy một lời cảm ơn, khiến mọi người trên xe đều lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng, netizen đã có những phản ứng trái chiều, nhưng phần đông đều ủng hộ bà Lưu. Nhiều người cho rằng, bà đã thay con trai dạy một bài học đúng đắn, rằng tôn trọng người khác không đồng nghĩa với việc cúi đầu trước sự áp đặt.

Mặc dù từ nhỏ chúng ta đã được cha mẹ và thầy cô dạy rằng phải kính trọng người lớn và yêu thương trẻ nhỏ, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng đúng trong mọi hoàn cảnh. Nếu một ai đó không xứng đáng được tôn trọng, việc cần làm là biết từ chối một cách rõ ràng, bằng lý lẽ và bằng chứng, chứ không hạ mình cũng không kiêu ngạo.

Cha mẹ nên dạy con ứng xử ra sao trong những tình huống như trên?

1. Dạy trẻ biết nói "không"

Trẻ nhỏ thường dễ sợ hãi hoặc ngại ngùng trước thái độ áp đặt của người lớn, thậm chí có thể chịu thiệt để làm vừa lòng người khác. Vì thế, cha mẹ cần giúp con mạnh dạn nói "không" khi gặp những yêu cầu bất công, để con biết bảo vệ quyền lợi của chính mình.

2. Chỉ làm trong khả năng của bản thân

Cha mẹ cũng cần dạy con cách từ chối khi ai đó đưa ra yêu cầu vượt quá sức mình. Giống như trường hợp cậu bé nhà cô Lưu: khi cảm thấy mệt và cần chỗ ngồi để nghỉ, việc nói "không" là hợp lý, bởi khi cơ thể yếu ớt, con cũng dễ bị tổn thương hơn.

3. Vẫn giữ sự tôn trọng với người khác

Bên cạnh việc dạy con biết từ chối, cha mẹ cũng nên nhắc con đừng nuôi dưỡng sự oán giận hay cho rằng lòng tốt chỉ mang lại thiệt thòi. Trên thực tế, những người cư xử thiếu công bằng chỉ là số ít. Con trẻ vẫn cần được khuyến khích giữ gìn những đức tính truyền thống tốt đẹp như kính trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, nhưng hãy thực hiện trong chừng mực và khả năng của mình.

