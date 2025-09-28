5 kiểu bạn cùng phòng ám ảnh nhất KTX: Ở bẩn vẫn chưa đáng sợ bằng thế này!

Nhắc đến ký túc xá (KTX), nhiều người sẽ nhớ ngay đến những ngày tháng tuổi trẻ đông vui, ồn ào, vừa học vừa chơi. Ở đó, bạn có thể tìm thấy những người bạn thân thiết cả đời, cũng có khi phải đối diện với những cơn ác mộng mang tên… bạn cùng phòng.

Và thật sự, việc ở chung không đơn giản chỉ là chia sẻ một căn phòng nhỏ bé, mà còn là câu chuyện về tính cách, thói quen, lối sống. Thế mới nói, sợ nhất không phải phòng chật hay đồ đạc thiếu, mà chính là rơi trúng một trong 5 kiểu bạn cùng phòng dưới đây.

1. Kiểu siêu bừa bộn

Ở KTX, khi không may gặp phải những người siêu bừa bộn mới biết thế nào là cực hình. Quần áo mặc rồi vứt lăn ra giường, đồ ăn để từ tuần này sang tuần khác, sách vở rải khắp nơi không phân biệt bàn hay sàn.

Sống cùng những người này, bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một bãi chiến trường chưa dọn. Và điều khó chịu nhất là, họ dường như không hề thấy vấn đề. Bạn góp ý thì họ cười trừ: "Tớ quen rồi, kệ đi", "Ảnh hưởng gì đến cậu đâu nhỉ?" hoặc "Để đấy, lát tớ dọn".

2. Kiểu "cú đêm"

Một trong những thử thách lớn nhất ở KTX chính là sự khác biệt về giờ giấc. Có người đi ngủ sớm, nhưng bạn cùng phòng lại đi ngủ muộn: bật đèn sáng choang, xem phim, nghe nhạc, gọi điện thoại rôm rả lúc nửa đêm. Họ có thể sống cực năng lượng từ 11h đêm đến 3h sáng, còn bạn thì quay cuồng vì mất ngủ. Kinh khủng hơn, sáng hôm sau họ ngủ bù thì bạn lại phải lặng lẽ chuẩn bị đi học, không dám gây tiếng động.

Ở ký túc xá, gặp 5 kiểu bạn cùng phòng này thì đúng là ác mộng.

3. Kiểu "ký sinh trùng"

Nói cho dễ hiểu thì kiểu này chính là: "Có gì của bạn là của tôi|. Từ dầu gội, sữa tắm, đến đồ ăn vặt để trong tủ lạnh, tất cả đều có thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Ban đầu, bạn có thể nghĩ: "Thôi kệ, chia sẻ tí cũng được", nhưng lâu dần, bạn sẽ thấy mọi ranh giới bị xóa nhòa, cứ như thể bạn đang phải nuôi thêm một đứa nữa trong phòng. Và trớ trêu thay, có khi họ còn coi đó là điều hiển nhiên, chẳng hề ngại ngần.

4. Kiểu "loa phường"

Ở cùng một bạn siêu ồn ào thì coi như xác định chẳng bao giờ có không gian riêng. Họ có thể nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ, livestream bán hàng ngay trong phòng, hoặc rủ hội bạn kéo đến tám chuyện từ sáng đến tối. Bạn muốn yên tĩnh học bài? Quên đi. Bạn muốn ngủ trưa một lát? Cũng không hề dễ dạng. Âm lượng của họ chẳng khác gì cái loa phường di động, và đáng buồn là bạn không thể bấm nút "mute" được.

5. Kiểu "bất cần"

Đây có lẽ là kiểu đáng sợ nhất. Họ không bừa bộn, không ồn ào, cũng chẳng ký sinh, nhưng lại có thái độ bất cần: không quan tâm cảm xúc của ai, thích làm gì thì làm. Có thể là hút thuốc ngay trong phòng, đem người lạ về ngủ qua đêm mà không hỏi ý kiến, hoặc ngang nhiên lấy đồ của người khác mà chẳng buồn nói một câu. Sống chung với kiểu này, bạn sẽ luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi, bởi sự tôn trọng tối thiểu cũng không tồn tại.

Sống ở KTX, không ai mong gặp phải những bạn cùng phòng như vậy. Nhưng thực tế, việc "bốc thăm" người ở chung thường là hên xui. Điều quan trọng là phải học cách thiết lập ranh giới, giao tiếp thẳng thắn, và đôi khi, chấp nhận rằng không phải ai cũng hợp nhau. Có người từng nói vui rằng đi học đại học mà sống ở KTX, không sợ thi cử, chỉ sợ bạn cùng phòng. Và quả thật, bẩn chưa chắc đã là vấn đề lớn nhất, mà chính 5 kiểu bạn kể trên mới là cơn ác mộng thật sự.