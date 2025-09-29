Các nhà khoa học người Việt trong Top 10.000 Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 2025

Bảng xếp hạng nhóm các nhà khoa học với người dẫn đầu là GS.TS. John P.A. Ioannidis tại Đại học Stanford (Mỹ) lựa chọn dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus thuộc Elsevier. Các nhà khoa học trong danh sách được phân chia vào 22 lĩnh vực chính và 174 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành) theo tiêu chuẩn của Science-Metrix.

Các tiêu chí đánh giá dựa theo các chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học: tổng số trích dẫn, chỉ số Hirsch h-index, chỉ số Schreiber hm-index được điều chỉnh đồng tác giả, số trích dẫn các bài báo được đăng với tư cách tác giả duy nhất (single author), tác giả chính (first author) và tác giả cuối cùng (last author), và một chỉ số tổng hợp (c-score).