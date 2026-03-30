Vì sao người xưa nhắc con cháu không phơi quần áo qua đêm?

Ban đêm ẩm ướt, quần áo dễ nhiễm khuẩn: Khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng. Hơi nước trong không khí có thể làm quần áo bị ẩm ướt, lâu khô. Nếu vẫn phơi ngoài trời, quần áo của bạn sẽ là nơi thích hợp cho vi khuẩn phát triển, có mùi hôi. Đặc biệt vào mùa hè, sương nhiều, nhiệt độ cao, vi khuẩn sinh sôi nhanh, nếu trẻ mặc quần áo không khô thoáng, nhiều vi khuẩn thì làn da mỏng manh rất dễ bị tổn thương..

Quần áo dễ dính trứng hoặc phân côn trùng: Nhiều loài côn trùng bay nhỏ sống về đêm. Nếu bạn treo quần áo ngoài ban công vào ban đêm thì rất dễ thu hút những con côn trùng này, dính phải trứng hoặc phân của chúng.

Quần áo bị dính trứng côn trùng nếu không được khử trùng lại hoặc phơi khô dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ khiến người mặc, nhất là trẻ em, dễ bị tổn thương da. Một số trẻ có thói quen cắn quần áo, ngoáy lỗ mũi và cắn ngón tay, dẫn đến mắc bệnh.

Có thể dị ứng da: Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao, quần áo phơi ngoài trời có thể bám bụi, khi tiếp xúc trực tiếp với da sẽ gây viêm da, dị ứng.

Người hít phải những bào tử nấm mốc trên quần áo do thói quen phơi ngoài trời ban đêm cũng có thể xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp. Người có hệ thống miễn dịch kém hoặc có vết thương hở sẽ rất dễ bị hen suyễn, xoang, nổi mề đay...

Quan niệm dân gian: Thông tin trên Vietnamnet ở một số nền văn hoá phương đông, theo quan niệm dân gian, việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách "Những lời khuyên phong thủy cá nhân" của chuyên gia phong thuỷ người Malaysia Lilian Too, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối.

Ảnh hưởng đến mùi hương: Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc làm khô quần áo. Phơi đồ ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo.

Những yếu tố như nhiệt độ giảm, ánh sáng tự nhiên không còn, trong khi độ ẩm không khí lại tăng cao, sương xuống, khiến nước không thể bay hơi mà bị giữ lại trong sợi vải.

Hệ quả là quần áo khô rất chậm, thậm chí vẫn còn ẩm sau nhiều giờ. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt kéo dài còn dễ khiến vải xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo, bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở nên bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng. Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo, gây ngứa, dị ứng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải, theo Netmums .

Vì vậy, bạn nên cất quần áo vào trong nhà sau khi trời tối.

Không chỉ phơi quần áo vào ban đêm nhiều gia đình thường có thói quen phơi quần áo ở vị trí tùy tiện, chỉ cần có chỗ thoáng, có nắng là chọn làm nơi phơi đồ. Việc chọn vị trí phơi quần áo không nên quá dễ dãi như vậy, vì nó ảnh hưởng đến không gian sống, đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Ngoài ra nếu là người quan tâm đến phong thủy, gia chủ càng nên lưu ý đến chỗ phơi quần áo.