Vì sao người Trung Quốc kiêng nhổ tóc bạc?

Đa số chúng ta đều không thích sự hiện diện của tóc bạc. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc lại kiêng nhổ những sợi tóc này. Vì sao lại vậy?

Khi mái tóc bắt đầu xuất hiện những sợi bạc, nhiều người thường nghĩ nhổ chúng đi là cách xử lý nhanh nhất. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, không ít người lại ngần ngại làm vậy vì một quan niệm đã tồn tại từ lâu, SMCP đưa tin.

Một quan niệm dân gian rất phổ biến cho rằng nếu nhổ một sợi tóc bạc thì sẽ mọc ra ba sợi tóc bạc khác. Thậm chí, một số người còn tin rằng chỉ cần nhổ một sợi tóc bạc sẽ có tới 10 sợi tóc bạc mọc lên thay thế.

Một quan niệm dân gian rất phổ biến ở Trung Quốc cho rằng nếu nhổ một sợi tóc bạc thì sẽ mọc ra ba sợi tóc bạc khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia y khoa khẳng định đây chỉ là quan niệm dân gian, không có cơ sở khoa học.

Bác sĩ Yang Dingquan, chuyên gia về tóc tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật (Trung Quốc), giải thích rằng màu tóc được quyết định bởi lượng melanin do các nang tóc sản sinh và truyền vào sợi tóc trong quá trình phát triển.

Thông thường, khi một sợi tóc bị nhổ khỏi nang tóc, chỉ có một sợi tóc mới mọc lại đúng tại vị trí đó.

Việc nhổ tóc bạc không kích thích nang tóc sản xuất thêm melanin, vì vậy sợi tóc mới mọc lên nhiều khả năng vẫn sẽ có màu trắng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc thường xuyên nhổ tóc có thể làm tổn thương nang tóc, khiến tóc không thể mọc lại ở vị trí đó.

Bên cạnh đó, dân gian còn lưu truyền nhiều phương pháp được cho là giúp duy trì màu tóc đen.

Chẳng hạn, nhiều người tin rằng việc ăn các thực phẩm có màu đen như mè đen, đậu đen và rong biển đen có thể giúp giữ màu tóc đen, thậm chí biến tóc bạc trở lại thành tóc đen.

Nhiều người tin rằng việc ăn các thực phẩm có màu đen như mè đen, đậu đen và rong biển đen có thể giúp giữ màu tóc đen.

Một quan niệm phổ biến trong y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng muốn bồi bổ hoặc chữa trị một bộ phận trên cơ thể thì nên ăn những thực phẩm có màu sắc hoặc hình dạng giống với bộ phận đó.

Quan niệm này cũng lý giải vì sao nhiều người Trung Quốc thích ăn nội tạng động vật, với hy vọng bồi bổ các cơ quan tương ứng trong cơ thể người. Một ví dụ nổi tiếng là luzhu, món ăn đường phố ở Bắc Kinh được chế biến từ lòng lợn, phổi lợn và đậu phụ chiên.

Ngoài ra, nhiều người còn ăn quả óc chó để tăng cường chức năng não bộ, hạt điều để hỗ trợ sức khỏe thận và cà chua để bảo vệ tim mạch.

Thực tế, quan niệm "bạn là những gì bạn ăn" đôi khi cũng được cho là có cơ sở khoa học nhất định.

Tác dụng của mè đen đối với mái tóc cũng được ghi nhận trong Dược điển Trung Quốc (Pharmacopoeia of China) – bộ tài liệu chính thức về dược phẩm do Bộ Y tế Trung Quốc biên soạn.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, "tóc là phần dư của huyết và tinh của thận", còn mè đen được cho là có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết.

Một nguyên liệu khác cũng thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo các loại dầu gội giúp làm đen tóc là rễ hà thủ ô.

Trong tiếng Trung, loại dược liệu này có tên là he shou wu, có thể hiểu là "mái tóc đen của ông He".

Theo truyền thuyết, loại dược liệu này được phát hiện bởi một người nông dân họ He, người được cho là đã thấy mái tóc của mình chuyển sang màu đen hoàn toàn sau khi sử dụng khi bước sang tuổi 50.

Trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc, hà thủ ô được quảng cáo như một sản phẩm giúp ngăn rụng tóc và duy trì mái tóc đen.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên sử dụng hà thủ ô đã qua chế biến, bởi hà thủ ô sống có thể chứa độc tính và gây hại cho sức khỏe.