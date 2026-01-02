Vì sao người EQ thấp dễ bị ghét hơn vào dịp đầu năm?

Dịp đầu năm, người ta thường có xu hướng chọn gặp những gương mặt khiến mình cảm thấy dễ chịu. Không hẳn vì mê tín hay cầu may, mà bởi ai cũng mong khởi đầu năm mới trong trạng thái tinh thần nhẹ nhõm nhất có thể. Chính trong bối cảnh đó, một hiện tượng khá phổ biến xuất hiện: nhiều người vô thức “né” gặp những người có EQ thấp vào dịp đầu năm. Sự né tránh này không xuất phát từ ác ý hay sự phân biệt, mà là một phản xạ tâm lý rất tự nhiên của con người hiện đại.

EQ thấp, hiểu một cách đơn giản, không đồng nghĩa với việc người đó kém thông minh hay không tốt bụng. EQ thấp thể hiện ở việc họ khó đọc cảm xúc của người khác, dễ buông ra những lời nói thiếu tinh tế, hoặc không ý thức được tác động của hành vi mình gây ra. Vào những ngày thường, chúng ta có thể bỏ qua, cười trừ hoặc tự nhủ rằng “họ vốn thế”. Nhưng dịp đầu năm lại là một thời điểm đặc biệt. Đó là lúc cảm xúc con người trở nên nhạy cảm hơn, kỳ vọng tích cực nhiều hơn và khả năng chịu đựng những năng lượng tiêu cực giảm đi rõ rệt.

Lý do đầu tiên khiến nhiều người tránh tiếp xúc với người EQ thấp vào dịp đầu năm nằm ở nỗi sợ mở hàng cảm xúc không suôn sẻ. Một câu nói vô tư kiểu “Năm nay vẫn chưa có người yêu à?”, “Sao dạo này tăng cân thế?”, hay “Lương chắc cũng chẳng khá hơn năm ngoái đâu nhỉ?” có thể hoàn toàn không mang ác ý, nhưng lại đủ sức làm bầu không khí đầu năm chùng xuống. Khi cả năm còn ở phía trước, không ai muốn những câu nói thiếu tinh tế đó trở thành cảm xúc khởi điểm cho chuỗi ngày dài sắp tới.

Bên cạnh đó, dịp đầu năm là lúc con người dễ liên hệ cảm xúc hiện tại với dự cảm cho tương lai. Dù lý trí biết rằng một cuộc trò chuyện không thể quyết định vận mệnh cả năm, nhưng cảm xúc lại không vận hành theo logic. Một cuộc gặp gỡ nặng nề, một lời nói vô duyên hay một bầu không khí căng thẳng đủ khiến người ta mang theo cảm giác không trọn vẹn suốt cả ngày, thậm chí nhiều ngày sau đó. Vì vậy, việc né tránh người EQ thấp vào thời điểm này thực chất là cách con người tự bảo vệ trạng thái tinh thần của mình.

Việc tránh xa những tương tác dễ gây tổn thương là cách để mỗi người bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Một nguyên nhân khác nằm ở sự khác biệt trong kỳ vọng giao tiếp. Dịp đầu năm, đa số mọi người mong chờ những lời chúc tích cực, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và mang tính động viên. Trong khi đó, người EQ thấp lại thường tập trung vào việc nói ra suy nghĩ cá nhân mà không cân nhắc bối cảnh. Họ có thể vô tình biến một cuộc gặp gỡ đầu năm thành buổi tổng kết thất bại, so sánh thành tích, hoặc đào sâu những chủ đề nhạy cảm. Sự lệch pha này khiến người đối diện cảm thấy mệt mỏi và khó chịu hơn bình thường.

Ngoài ra, việc “né” người EQ thấp cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ của xã hội hiện đại khi con người bắt đầu coi trọng sức khỏe tinh thần. Nếu trước đây, nhiều người sẵn sàng chịu đựng để giữ hòa khí, thì hiện tại, họ có xu hướng chủ động chọn lọc các mối quan hệ, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như đầu năm. Không gặp người khiến mình căng thẳng không phải là ích kỷ, mà là một lựa chọn để giữ sự cân bằng cảm xúc.

Cũng cần nói thêm rằng, sự né tránh này không phải là bản án dành cho người EQ thấp. Ngược lại, nó cho thấy một vấn đề đáng suy ngẫm trong cách chúng ta giao tiếp. Dịp đầu năm vốn là thời điểm mọi người cần sự thấu hiểu nhiều hơn, nhưng không phải ai cũng ý thức được điều đó. Khi một người liên tục khiến người khác khó chịu bằng lời nói vô tình của mình, họ rất dễ bị đẩy ra ngoài những khoảnh khắc quan trọng, dù bản thân không hề hay biết.

Cuối cùng, việc né gặp người EQ thấp vào dịp đầu năm không xuất phát từ mê tín hay sự cầu toàn thái quá. Đó đơn giản là mong muốn được bắt đầu năm mới bằng những cảm xúc tích cực, những cuộc trò chuyện dễ chịu và những mối quan hệ mang lại năng lượng tốt. Khi con người ngày càng hiểu rõ giá trị của tinh thần và cảm xúc, họ sẽ càng chủ động hơn trong việc lựa chọn ai là người mình muốn gặp ở những thời điểm quan trọng.

Dịp đầu năm, ai cũng muốn giữ cho mình một không gian cảm xúc sạch sẽ. Việc tránh xa những tương tác dễ gây tổn thương không phải là trốn tránh thực tế, mà là cách để mỗi người bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Và có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất sau tất cả không phải là tại sao chúng ta né người EQ thấp, mà là làm thế nào để chính mình không trở thành người khiến người khác phải né tránh.