Vì sao người dân sống quanh nhà Nobita không thấy lạ khi gặp Doraemon?

Doraemon là một chú mèo máy đến từ tương lai, nhưng sự xuất hiện của cậu ở khu phố nhà Nobita dường như chẳng khiến những người xung quanh quá ngạc nhiên.

Tại sao những người xung quanh Nobita lại không cảm thấy ngạc nhiên trước sự tồn tại của Doraemon? Nhìn qua thì Doraemon là một sinh vật màu xanh, tròn vo, biết nói và biết đi, rõ ràng không phải thứ thuộc về thời đại này. Thế nhưng cư dân trong khu phố dường như đã quá quen với sự xuất hiện của Doraemon.

Liệu có khả năng Doraemon đã sử dụng một bảo bối nào đó khiến trong mắt người khác, cậu trông giống một học sinh tiểu học bình thường? Nếu vậy thì mọi người hoàn toàn không nhận ra điểm đặc biệt của cậu.

Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Trên thực tế, có ít nhất hai tập phim cho thấy người dân trong khu phố thực sự biết Doraemon là một chú mèo máy. Đầu tiên là tập 528 của phiên bản hoạt hình Ōyama, câu chuyện mang tên Giấy Nổ. Để giúp Nobita trả đũa Jaian và Suneo, Doraemon lấy ra một bảo bối có tên là Giấy nổ. Bảo bối này trông giống như một tờ giấy trắng, khi bạn nhẹ nhàng xé nó ra, vo tròn lại và ném vào người người, nó sẽ trở thành một quả pháo.

Tuy nhiên, trò chơi khăm không thành công. Những mảnh giấy bị gió thổi bay khắp khu phố, khiến hàng xóm khổ sở. Mọi người liên tục phàn nàn về kẻ đã bày trò nghịch ngợm, trong đó có người nói chắc chắn chính con robot ở nhà Nobita đã gây ra chuyện này. Sau đó, hàng xóm còn đến phàn nàn với mẹ Nobita, khiến Nobita và Doraemon bị mắng khi trở về nhà.

Doraemon và Nobita từng bày trò nghịch ngợm với bảo bối

Và kết quả là hàng xóm sang nhà chỉ đích danh mắng vốn cả hai

Một câu chuyện khác nằm trong tập 69 của phiên bản làm lại Mizuta, mang tên Ăng-ten Lung Lay Tự Tin. Theo cốt truyện, Doraemon ghé cửa hàng bánh wagashi mà cậu thường xuyên lui tới để mua dorayaki. Lần này, Doraemon cho rằng chủ quán làm bánh quá ngọt nên đến tranh luận. Tuy nhiên, ông chủ khẳng định mình vẫn làm theo cách thông thường, thậm chí còn nói rằng "một con robot thì biết gì". Chỉ riêng câu thoại này cũng cho thấy ông chủ biết Doraemon là robot.

Hai câu chuyện trên đủ để chứng minh Doraemon đã sống lâu dài tại nhà Nobita, thường xuyên ra ngoài chơi hoặc đi mua đồ, nhờ đó cư dân trong khu phố dần trở nên quen thuộc với cậu và không còn thấy sự xuất hiện của cậu là điều kỳ lạ.

Doraemon xuất hiện ở khu phố đủ nhiều để ai cũng biết rằng mèo ú là một con robot đang sinh sống tại nhà Nobita

Ngoài ra, trong tập 346 Cánh Tay Ma Thuật của phiên bản Ōyama, có một công ty muốn mua Doraemon để sử dụng chú mèo máy làm vật liệu nghiên cứu. Hay trong tập 1677 của phiên bản Ōyama - Những Tin Đồn Tam Sao Thất Bổn, Jaian và Suneo tung tin đồn rằng Nobita đã lén lấy cà rốt dùng để nuôi thỏ của trường mang về cho Doraemon ăn. Các bạn học tin lời và lần lượt chỉ trích Nobita. Chi tiết này cho thấy các bạn cùng lớp biết Doraemon tồn tại và chắc chắn không xem cậu là con người, mà rõ ràng coi Doraemon giống một vật nuôi.

Ngoài ra, trong tập 1615 Mamanet Mạng Lưới Các Bà Mẹ của phiên bản Ōyama, mẹ của Suneo, Shizuka và Jaian đều biết Doraemon là một robot đến từ tương lai, đồng thời biết trong chiếc túi của cậu có rất nhiều bảo bối thần kỳ. Trong nhiều bộ phim điện ảnh, các bà mẹ cũng đánh giá Doraemon rất đáng tin cậy. Mỗi khi biết bọn trẻ chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu, các bà mẹ đều cảm thấy yên tâm vì có Doraemon ở bên.

Vì vậy, giả thuyết cho rằng Doraemon biến thành hình dáng con người cũng không đứng vững. Có thể khi lần đầu nhìn thấy Doraemon, phần lớn mọi người sẽ cảm thấy cậu có ngoại hình khá kỳ lạ, nhưng người bình thường thường sẽ nghĩ cậu là một con chồn. Ngay trong tập đầu tiên khi Doraemon đến nhà Nobita, bố mẹ Nobita cũng nhầm cậu với một con chồn. Trong nhiều bộ phim điện ảnh, Doraemon cũng không ít lần bị nhận nhầm là chồn.

Có một tập, cấp trên của bố Nobita đến nhà chơi và gọi Doraemon là "cậu bé màu xanh". Điều này cho thấy những người sống quanh nhà Nobita có lẽ đều đã nghe nói về chú robot Doraemon đang sống cùng gia đình Nobita. Và vì đã nghe, đã thấy nên đương nhiên, họ chẳng thấy lạ về Doraemon nữa.