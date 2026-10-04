Nam MC duy nhất dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia đúng 1 mùa rồi rời VTV: Tốt nghiệp Ngoại thương rồi đi du học Úc, từng làm Giám đốc ngân hàng

Từng được nhiều khán giả yêu thích khi dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia cùng MC Kiều Anh, nam MC này lại bất ngờ rời chương trình.

Đặng Quốc Hiệp là một trong những gương mặt MC để lại dấu ấn đặc biệt tại Đường Lên Đỉnh Olympia dù chỉ đồng hành với chương trình trong 1 mùa. Năm 2005, anh xuất hiện bên cạnh MC Nguyễn Kiều Anh trong Olympia năm thứ 6. Sự ăn ý của hai người cùng chất giọng ấm, rõ ràng và lối dẫn tự nhiên giúp Quốc Hiệp nhanh chóng được khán giả yêu mến.

Thời điểm đó, Quốc Hiệp và Kiều Anh tạo thành một cặp dẫn ăn ý trên sân khấu. Cả hai cùng đảm nhận vai trò MC trong mùa thứ 6, trước khi Kiều Anh tiếp tục dẫn chương trình thêm 2 năm sau khi Quốc Hiệp rời đi.

MC Quốc Hiệp và MC Kiều Anh từng là “cặp bài trùng” của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 6 (Ảnh: VTV)

Với Quốc Hiệp, quãng thời gian xuất hiện trên sóng truyền hình không kéo dài, nhưng lại đủ để cái tên của anh được nhiều khán giả yêu thích chương trình ghi nhớ. Phong cách dẫn chững chạc, gần gũi, khả năng ứng biến linh hoạt cùng giọng nói trầm ấm là những điểm khiến nam MC tạo được dấu ấn riêng giữa dàn người dẫn của Olympia thời điểm đó.

Thế nhưng, sau đúng một mùa, Quốc Hiệp bất ngờ rời chương trình và dừng công việc tại VTV. Quyết định này xuất phát từ việc nam MC muốn tập trung cho việc học. Sau khi rời Olympia, anh theo học chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MBA-HSB).

Chỉ sau một mùa dẫn, anh bất ngờ rời chương trình (Ảnh: VTV)

Trước đó, khi còn là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Quốc Hiệp đã có thành tích học tập và hoạt động nổi bật. Năm 2003, anh giành giải Vàng cuộc thi “Thắp sáng tài năng kinh doanh”, đồng thời nhận giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Những thành tích này trở thành nền tảng để anh tiếp tục theo đuổi con đường học thuật sau này.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2009, khi Quốc Hiệp nhận học bổng Chính phủ Australia và sang Australia học thạc sĩ tại Đại học Melbourne. Trong thời gian này, anh cũng hoàn thành kỳ thi CFA cấp độ 3.

Sau khi trở về Việt Nam, Quốc Hiệp tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính khi anh từng làm việc tại các ngân hàng và quỹ đầu tư

Sau khi trở về Việt Nam, Quốc Hiệp tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính khi anh từng làm việc tại các ngân hàng và quỹ đầu tư. Anh tham gia nhiều dự án thuộc các lĩnh vực như bất động sản, sản xuất, phân phối và công nghệ thông tin. Được biết, anh từng đảm nhiệm những vị trí như Giám đốc điều hành, Giám đốc khối khách hàng ngoài Nhật Bản... tại một ngân hàng Nhật Bản ở Việt Nam. Anh cũng từng tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên các trường đại học kinh tế.

Khác với thời điểm còn xuất hiện trên truyền hình, cuộc sống của Quốc Hiệp hiện khá kín tiếng. Anh không thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, vì vậy những hình ảnh hay cập nhật mới về cựu MC Olympia không xuất hiện nhiều trên truyền thông.

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