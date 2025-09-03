Vì sao "người đàn ông bẩn nhất thế giới" lại qua đời ngay sau khi tắm lần đầu tiên?

Ông Amou Haji, người được mệnh danh là "người bẩn nhất thế giới", đã qua đời ở tuổi 94 tại ngôi làng nhỏ Dezhgah, tỉnh Fars, miền nam Iran. Cái chết của ông diễn ra một cách bất ngờ vào tháng 10 năm 2022, ngay sau khi dân làng thuyết phục ông tắm rửa lần đầu tiên sau hơn 60 năm.

Ông Haji sống một cuộc đời vô cùng khác thường, với việc từ chối tắm rửa, sống trong một căn lều tạm bợ và ăn thịt thối. Làn da ông phủ một lớp bụi bẩn và ghét dày cộp, còn mùi cơ thể thì nồng nặc. Ông tin rằng việc giữ cơ thể bẩn thỉu chính là bí quyết giúp ông khỏe mạnh và sống thọ. Thậm chí, ông còn cho rằng việc sạch sẽ sẽ khiến ông bị ốm.

Bí ẩn về người đàn ông "bẩn nhất thế giới"

Điều kỳ lạ là các bác sĩ và nhà khoa học đã không thể tìm thấy bất kỳ vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây bệnh nào trên cơ thể ông, dù ông sống trong điều kiện cực kỳ mất vệ sinh. Giả thuyết duy nhất được đưa ra là ông đã phát triển một hệ miễn dịch đặc biệt mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi đột ngột khi tắm rửa sau nhiều năm đã được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông. Cơ thể ông đã quá quen thuộc với một môi trường vi khuẩn riêng biệt, và việc loại bỏ lớp "áo giáp" tự nhiên đó có thể đã gây ra một cú sốc lớn, khiến hệ miễn dịch vốn đã thích nghi của ông không kịp phản ứng.

Lời cảnh báo từ các chuyên gia

Dù trường hợp của ông Amou Haji là một ngoại lệ hiếm có, các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo về những rủi ro khi không tắm rửa trong thời gian dài. Việc này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như:

- Vi khuẩn và nhiễm trùng : Lớp da của chúng ta đóng vai trò là rào cản ngăn vi khuẩn có hại. Khi không tắm, vi khuẩn tích tụ có thể gây nhiễm trùng da và ngực.

- Tăng nguy cơ mắc bệnh : Không rửa sạch vi trùng hằng ngày sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm hoặc viêm họng.

- Biến đổi cơ thể : Da có thể trở nên khô, tóc nhờn, nổi mụn, và cơ thể sẽ bốc mùi khó chịu do vi khuẩn phân hủy mồ hôi.

Cái chết của ông Amou Haji là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cơ thể con người trước những thay đổi đột ngột. Mặc dù ông đã chứng minh được khả năng thích nghi phi thường, nhưng cuối cùng, sự can thiệp vào lối sống độc đáo của ông lại trở thành yếu tố gây tử vong.