Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ trữ đông trứng sớm?

Ở tuổi 35, Catrina Matheson đưa ra một quyết định quan trọng, cô không muốn tương lai làm mẹ của mình hoàn toàn phụ thuộc vào sự may rủi.

Nữ chuyên gia kinh doanh đến từ Orange, bang New South Wales (Australia) khi đó vừa trở về quê hương sau nhiều năm làm việc tại Canada. Cô luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ có con, nhưng lại chưa gặp được người phù hợp để cùng xây dựng gia đình. Thay vì chờ đợi, Catrina chủ động bảo vệ khả năng sinh sản bằng cách trữ đông trứng.

Câu chuyện của cô phản ánh một xu hướng đang gia tăng rõ rệt. Theo số liệu mới từ hệ thống điều trị hiếm muộn Adora Fertility, số phụ nữ lựa chọn trữ đông trứng tăng gần 50% trong giai đoạn 2023–2025. Đồng thời, độ tuổi trung bình của những người thực hiện thủ thuật này cũng giảm từ 37 xuống 35 tuổi.

Sự thay đổi này cho thấy ngày càng nhiều phụ nữ quyết định hành động sớm hơn để kiểm soát kế hoạch sinh con của mình.

Số liệu mới từ Adora Fertility cho thấy số lượng phụ nữ trữ đông trứng đã tăng gần 50% trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. (Ảnh: AdobeStock)

Quyết định chủ động cho tương lai

Với Catrina Matheson, lựa chọn trữ đông trứng xuất phát từ nhiều lý do. Cô cho biết từ lâu đã mong muốn trở thành người mẹ, nhưng hoàn cảnh cá nhân khiến kế hoạch ấy chưa thể thực hiện ngay.

“Tôi luôn biết rằng mình muốn có con, nhưng chưa gặp được người phù hợp để cùng xây dựng gia đình. Tôi cũng nhận thức rõ rằng khả năng sinh sản của phụ nữ giảm dần khi bước vào cuối độ tuổi 30, nên không muốn phó mặc việc quan trọng như vậy cho số phận", cô chia sẻ.

Quyết định này còn chịu ảnh hưởng từ trải nghiệm sức khỏe trước đó. Khi 25 tuổi, Catrina phải phẫu thuật cắt bỏ một buồng trứng do khối u. Sự kiện này khiến cô nhận ra khả năng sinh sản không phải lúc nào cũng được đảm bảo.

“Sau khi mất một buồng trứng lúc còn trẻ, tôi cảm thấy trữ đông trứng là cách chủ động để bảo vệ tương lai của mình. Chi phí hiện tại dễ chấp nhận hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với các phương pháp điều trị hiếm muộn đắt đỏ trong tương lai" , cô nói.

Theo Catrina, việc trữ đông trứng giúp cô có thêm lựa chọn và giảm bớt áp lực từ “đồng hồ sinh học”. “Nó mang lại cho tôi sự an tâm. Tôi cảm thấy mình có quyền kiểm soát cuộc sống của mình nhiều hơn", cô chia sẻ.

Nhận thức về khả năng sinh sản ngày càng tăng

Theo bác sỹ Charley Zheng, chuyên gia vô sinh và sản khoa tại Adora Fertility (Australia), sự gia tăng số phụ nữ trữ đông trứng những năm gần đây là kết quả của nhiều yếu tố. Trong hai năm qua, số phụ nữ đến Adora để trữ đông trứng đã tăng khoảng 48%.

Theo bác sỹ Zheng, nguyên nhân quan trọng nhất là nhận thức ngày càng cao về sự suy giảm khả năng sinh sản theo tuổi. Bên cạnh đó, nhiều bác sỹ đa khoa cũng chủ động giới thiệu bệnh nhân đến chuyên khoa sinh sản khi phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai.

“Phụ nữ hiện nay được trang bị nhiều kiến thức hơn về sức khỏe sinh sản. Họ hiểu rõ mối liên hệ giữa tuổi tác và tỷ lệ thành công của việc trữ đông trứng", bác sỹ Zheng giải thích, nhấn mạnh rằng tuổi tác là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Toàn bộ số trứng của phụ nữ có sẵn từ khi sinh ra. Theo thời gian, cả số lượng lẫn chất lượng trứng đều giảm dần.

Để minh họa, bác sỹ Zheng đưa ra so sánh: Nếu một phụ nữ 32 tuổi trữ đông 5 trứng, khả năng sinh con khỏe mạnh của cô là khoảng 55%. Tuy nhiên, với cùng số lượng trứng đó ở tuổi 38, cơ hội này chỉ còn khoảng 26%.

Theo các chuyên gia, khoảng thời gian lý tưởng để thực hiện trữ đông trứng là từ 30 đến 35 tuổi.

Độ tuổi trung bình của phụ nữ trữ đông trứng đã giảm từ 37 xuống 35. (Ảnh: AdobeStock)

Quy trình không hề dễ dàng

Quá trình trữ đông trứng thường kéo dài từ hai đến ba tuần. Phụ nữ sẽ được kích thích buồng trứng bằng hormone để tăng số lượng trứng trưởng thành, sau đó làm thủ thuật chọc hút trứng dưới gây mê. Với Catrina Matheson, đây là giai đoạn đầy thử thách.

“Việc tiêm thuốc mỗi ngày, sự dao động hormone và các tác dụng phụ khiến tôi rất mệt mỏi. Những ngày cuối trước khi tiêm thuốc kích thích rụng trứng và lấy trứng có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất cả về thể chất lẫn tinh thần" , cô kể.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, chi phí cũng là vấn đề đáng cân nhắc. Tại Australia, chi phí trữ đông trứng thường dao động từ 4.000 đến 10.000 AUD (73 - 184 triệu đồng) cho mỗi chu kỳ. Nhiều phụ nữ cần thực hiện hai chu kỳ hoặc nhiều hơn để thu thập đủ số trứng mong muốn. Ngoài ra, còn có phí lưu trữ khoảng 600 AUD (11 triệu đồng) mỗi năm.

Phần lớn trường hợp trữ đông trứng tự nguyện không được hệ thống bảo hiểm y tế Medicare chi trả. Tuy nhiên, những phụ nữ mắc một số bệnh lý có thể được hỗ trợ, như bệnh lạc nội mạc tử cung, tình trạng có thể gây tổn hại đến khả năng sinh sản.

“Lạc nội mạc tử cung là một trong những lý do thường gặp khiến bệnh nhân được giới thiệu đến dịch vụ trữ đông trứng. Trong một số trường hợp, bệnh này và các phẫu thuật điều trị có thể làm giảm dự trữ buồng trứng, vì vậy bệnh nhân có thể được Medicare hỗ trợ chi phí", bác sỹ Zheng cho biết.

Không phải “bảo hiểm sinh sản”

Mặc dù trữ đông trứng mang lại cho phụ nữ thêm quyền kiểm soát đối với khả năng sinh sản, các chuyên gia cảnh báo rằng phương pháp này không phải là “bảo hiểm chắc chắn” cho việc sinh con.

Một trong những hiểu lầm phổ biến liên quan đến việc đánh giá khả năng sinh sản là xét nghiệm hormone kháng Müller (AMH). Nhiều phụ nữ sử dụng xét nghiệm máu này để đo lường dự trữ buồng trứng.

Tuy nhiên, nghiên cứu tại Australia cho thấy, chỉ số AMH chỉ phản ánh số lượng trứng còn lại, chứ không thể dự đoán khả năng mang thai tự nhiên hoặc đánh giá chất lượng trứng, yếu tố then chốt quyết định thành công của thai kỳ.

Một nghiên cứu của Đại học Sydney cũng khẳng định AMH không nên được sử dụng như chỉ số độc lập để dự đoán khả năng sinh sản, đặc biệt đối với phụ nữ không gặp vấn đề vô sinh. Hai phụ nữ có cùng mức AMH vẫn có thể có cơ hội mang thai rất khác nhau, bởi tuổi tác và chất lượng trứng vẫn là yếu tố quyết định.

Ngay cả khi trứng đã được đông lạnh, hành trình vẫn chưa kết thúc. Sau khi rã đông, trứng phải sống sót, được thụ tinh, phát triển thành phôi và cuối cùng cấy ghép thành công vào tử cung.

Một nghiên cứu của Melbourne IVF cho thấy các kỹ thuật đông lạnh hiện đại giúp tỷ lệ sống sót của trứng sau rã đông có thể vượt quá 90%. Tuy nhiên, không phải tất cả trứng đều phát triển thành phôi, và không phải phôi nào cũng dẫn đến mang thai.

“Phụ nữ cần hiểu rằng trữ đông trứng không phù hợp với tất cả mọi người và không đảm bảo chắc chắn sẽ có con", bác sỹ Zheng nhấn mạnh. Sau khi rã đông, tỷ lệ thụ tinh của trứng thường vào khoảng 65–70%. Tỷ lệ thành công cuối cùng phụ thuộc vào tuổi tác, sức khỏe và số lượng trứng được thu thập.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên kiểm tra dự trữ buồng trứng và cân nhắc thực hiện nhiều hơn một chu kỳ trữ đông để đạt số lượng trứng tối ưu.

Tuổi tác của phụ nữ là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. (Ảnh: AdobeStock)

Hy vọng từ những “phép màu” y học

Dù còn nhiều rủi ro và bất định, trữ đông trứng đôi khi vẫn mang lại những kết quả vượt ngoài dự đoán. Emily, một phụ nữ sống tại Sydney, Australia, từng coi việc trữ đông trứng ở tuổi 40 là cơ hội cuối cùng để trở thành mẹ.

Sau khi xét nghiệm cho thấy chỉ số AMH rất thấp, Emily chỉ thu được hai trứng. Các bác sỹ cho biết để có cơ hội sinh con “đảm bảo”, cô cần hơn 20 trứng – điều gần như không thể đạt được trong trường hợp của cô.

Ngay trước khi chạm mốc 45 tuổi, độ tuổi tối đa để thụ tinh trong ống nghiệm, Emily quyết định thử mang thai. “Bác sỹ nói rằng chúng tôi chỉ có một cơ hội duy nhất và khả năng tôi có con là dưới 5%", cô kể.

Hai quả trứng đông lạnh của cô được chuyển đến Adora Fertility, sau đó cô tiếp tục trải qua một lần chọc hút trứng nữa và thu được thêm ba trứng.

“Tổng cộng tôi có năm trứng, nhưng chỉ một trứng phát triển thành phôi", Emily nói. Dù cơ hội rất mong manh, cô vẫn mang thai và sinh con trai ở tuổi 45. “Trữ đông trứng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có con", cô chia sẻ.

Tuy vậy, Emily cũng đưa ra lời khuyên thận trọng cho những phụ nữ đang cân nhắc phương pháp này. Hãy thực tế. Trữ đông trứng không đảm bảo bạn sẽ có con. Nhưng đôi khi chỉ cần một quả trứng là đủ.

Mặc dù số lượng phụ nữ lựa chọn trữ đông trứng ngày càng tăng và điều này mang lại cho họ quyền tự chủ hơn trong việc kiểm soát khả năng sinh sản, các chuyên gia cảnh báo rằng vẫn còn những điều cần lưu ý quan trọng. (Ảnh: AdobeStock)

Câu chuyện của Emily cho thấy cả hy vọng lẫn những bất định trong hành trình trữ đông trứng. Mang thai ở độ tuổi lớn vẫn đi kèm nhiều rủi ro sức khỏe. Ngoài ra, quá trình thụ tinh trong ống nghiệm có thể gây áp lực lớn về tâm lý, tài chính và thể chất.

Một điểm đáng chú ý khác là dữ liệu tại Australia cho thấy chỉ khoảng 1% phụ nữ trữ đông trứng thực sự sử dụng lại số trứng này. Nguyên nhân là nhiều người mang thai tự nhiên hoặc thay đổi kế hoạch cuộc sống.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng trữ đông trứng không phải giải pháp “một kích cỡ cho tất cả”. Trước khi quyết định, phụ nữ nên tìm hiểu kỹ về tỷ lệ thành công, chi phí, rủi ro và nhận tư vấn cá nhân hóa từ các bác sỹ chuyên khoa.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ ưu tiên sự nghiệp, độc lập tài chính và tìm kiếm bạn đời phù hợp, trữ đông trứng đang trở thành một công cụ giúp họ chủ động hơn với tương lai. Tuy nhiên, như các chuyên gia lưu ý, đây chỉ là một lựa chọn trong nhiều khả năng, chứ không phải lời đảm bảo cho giấc mơ làm mẹ.