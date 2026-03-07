Phụ nữ khi tắm không cần ''quá sạch sẽ'', 3 bộ phận càng cố làm sạch càng dễ hại sức khỏe

Trên thực tế, có những vị trí nếu “để tự nhiên một chút” lại có lợi hơn cho sức khỏe. Dưới đây là 3 bộ phận phụ nữ không nên cố gắng làm sạch quá mức khi tắm.

1. Vùng kín

Thông thường, khi tắm phụ nữ sẽ vệ sinh vùng kín bên ngoài nhưng không cần và không nên thụt rửa sâu vào bên trong âm đạo. Tuy nhiên, trong thực tế nhiều người vì lo lắng bệnh phụ khoa hoặc vì sử dụng các dung dịch vệ sinh chuyên dụng nên thường xuyên rửa sâu vào khu vực này.

Các chuyên gia cho biết việc thụt rửa âm đạo thường xuyên có thể gây hại nhiều hơn lợi. Âm đạo vốn có môi trường axit tự nhiên và hệ vi sinh vật cân bằng giúp bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn gây bệnh. Khi rửa quá kỹ hoặc dùng dung dịch tẩy rửa mạnh, môi trường này có thể bị phá vỡ, làm mất cân bằng hệ vi khuẩn, từ đó tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Vì vậy, trong đa số trường hợp, chỉ nên vệ sinh nhẹ nhàng vùng ngoài , trừ khi có chỉ định cụ thể của bác sĩ phụ khoa.

2. Tóc

Nhiều phụ nữ có thói quen gội đầu mỗi ngày , vì cảm giác chỉ cần một ngày không gội là tóc đã bết dầu và khó chịu. Tuy nhiên, việc gội đầu quá thường xuyên lại không hẳn là tốt.

Trên thực tế, da đầu có lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ tóc và giữ độ ẩm cho da đầu . Nếu ngày nào cũng gội, lớp dầu này dễ bị rửa trôi liên tục, khiến da đầu phải tiết dầu nhiều hơn để bù lại. Lâu dần có thể dẫn đến tóc nhanh bết, dễ rụng và chất tóc yếu đi .

Do đó, gội đầu cách ngày hoặc theo tình trạng da đầu thường sẽ hợp lý hơn so với việc gội mỗi ngày.

3. Da mặt

Với những người thường xuyên trang điểm, việc tẩy trang và rửa mặt mỗi ngày là điều bắt buộc. Nhưng nếu ở nhà nhiều và ít trang điểm, việc sử dụng các sản phẩm làm sạch mạnh lại không thật sự cần thiết.

Một số loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa cao hoặc chứa thành phần dễ gây kích ứng có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên của da . Khi lớp bảo vệ này bị suy yếu, da dễ trở nên nhạy cảm, khô rát và mỏng hơn , lâu dần có thể dẫn đến tình trạng da dễ kích ứng.

Vì vậy, trong những ngày không trang điểm và da không quá nhiều dầu, tốt nhất nên rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ , tránh lạm dụng các loại sữa rửa mặt quá mạnh.

Có nên tắm rửa hàng ngày không?

Một số phụ nữ rất kỹ tính và tắm rửa mỗi ngày, bất kể mùa nào. Tuy nhiên, điều này không đúng và không tốt cho sức khỏe. Vậy phụ nữ nên tắm bao nhiêu lần một tuần? Các chuyên gia khẳng định rằng tắm quá thường xuyên không mang lại lợi ích gì và thậm chí có thể liên quan trực tiếp đến ung thư.

Phụ nữ nên tắm bao nhiêu lần một tuần? Các chuyên gia chỉ ra rằng vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, mọi người đổ mồ hôi nhiều, vì vậy tắm một hoặc hai lần một ngày là đủ. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên tắm mỗi ngày vào mùa đông lạnh giá. Da người có một lớp dầu giúp giữ ẩm. Thời tiết mùa đông vốn đã khô, và tắm thường xuyên chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng khô da. Gãi có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Tắm thường xuyên cũng làm trôi đi lớp bảo vệ này, khiến da dễ bị khô và viêm da hơn. Hơn nữa, chà xát mạnh khi tắm có thể làm tổn thương làn da vốn đã mỏng manh, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm dễ dàng xâm nhập và gây nhiễm trùng. Nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy da bị tổn thương làm suy yếu hệ miễn dịch, và tình trạng viêm nhiễm tích tụ cuối cùng có thể dẫn đến ung thư da.

Vào mùa đông, tắm hai lần một tuần là đủ. Điều quan trọng là không nên chà xát quá mạnh khi tắm; một chút bụi bẩn trên da sẽ không gây hại cho sức khỏe của bạn và thậm chí có thể bảo vệ nó. Hy vọng mọi người đều có thể bỏ được thói quen tắm quá thường xuyên. Khi tắm, bạn có thể dùng nước nóng trước rồi xả lại bằng nước lạnh để thúc đẩy tuần hoàn máu, nhưng không nên tắm trực tiếp bằng nước lạnh. Nước nóng làm giãn nở lỗ chân lông, và khi thân nhiệt đã đủ ấm, tắm nước lạnh sẽ có lợi.

Trường hợp nào không nên tắm?

- Đổ mồ hôi nhiều: Ngay sau khi tập thể dục, da tiếp tục tỏa nhiệt và các mạch máu giãn nở, dẫn đến huyết áp thấp. Tắm ngay sau đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng này, có thể gây chóng mặt, yếu sức, té ngã và các tai nạn khác. Bạn nên kiểm soát thời gian tắm vòi sen. Thông thường, tắm vòi sen từ 10 đến 15 phút là đủ. Ngay cả khi tắm bồn, tốt nhất cũng không nên vượt quá 20 phút.

- Sau khi uống rượu: Rượu ức chế chức năng gan và cản trở quá trình giải phóng glycogen. Trong khi tắm, cơ thể tiêu thụ nhiều glucose hơn. Tắm sau khi uống rượu có thể dẫn đến việc bổ sung đường huyết không đủ, gây chóng mặt, nhìn mờ và suy nhược toàn thân; trong trường hợp nặng, thậm chí có thể dẫn đến hôn mê hạ đường huyết.

- Khi no hoặc khi đói bụng: Sau bữa ăn, máu chủ yếu tập trung ở hệ tiêu hóa. Tắm vào thời điểm này khiến các mạch máu giãn ra, có thể làm giảm lưu thông máu đến hệ tiêu hóa và dễ dẫn đến khó tiêu. Khi dạ dày trống rỗng, lượng đường trong máu tương đối thấp. Tắm làm tăng lưu lượng máu đến các mô da và giảm lượng máu cung cấp cho não, có thể dẫn đến ngất xỉu hoặc các tai nạn khác.

- Khi huyết áp thấp hoặc lượng đường trong máu thấp: Tắm khi huyết áp thấp, đường huyết thấp hoặc quá mệt mỏi có thể dễ dàng dẫn đến chóng mặt hoặc sốc do thiếu oxy. Ngay cả khi bạn bắt buộc phải tắm, đừng ở trong phòng tắm quá lâu và đảm bảo phòng tắm được thông gió tốt để tăng lượng oxy.

Nguồn và ảnh: Sohu, QQ, Weibo