Vì sao ngân hàng phải giám sát 24/7 các giao dịch chuyển tiền online của người dân?

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến gia tăng, nhiều ngân hàng đã triển khai hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm rủi ro.

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Mới đây, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cho biết từ ngày 15/6/2026 sẽ chính thức kết nối với hệ thống SIMO của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ cảnh báo các tài khoản, thẻ nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong quá trình giao dịch.

﻿Hệ thống được triển khai trên các nền tảng ngân hàng số của BVBank gồm Digimi, Digibiz và Digibank, áp dụng cho cả giao dịch chuyển tiền nội bộ và liên ngân hàng.

Theo thông tin từ ngân hàng, hệ thống SIMO hoạt động dựa trên cơ chế phân tích dữ liệu theo thời gian thực, cho phép giám sát các giao dịch trực tuyến 24/7 để phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến hành vi gian lận hoặc lừa đảo.

Khi khách hàng nhập thông tin người nhận tiền, hệ thống sẽ tự động đối chiếu với dữ liệu nội bộ của ngân hàng và cơ sở dữ liệu từ SIMO. Nếu tài khoản nhận tiền nằm trong danh sách cảnh báo hoặc có dấu hiệu rủi ro, thông báo sẽ được hiển thị ngay trên màn hình giao dịch.

Việc giám sát giao dịch liên tục và đưa ra cảnh báo theo từng cấp độ rủi ro nhằm giúp khách hàng có thêm thông tin để cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch, góp phần bảo vệ tài sản của khách hàng một cách hiệu quả.

Bên cạnh việc tăng cường lớp bảo vệ bằng công nghệ, BVBank cũng khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến: không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc; đồng thời luôn xác minh thông tin người nhận và chỉ thực hiện giao dịch với các đối tượng, tổ chức đáng tin cậy nhằm hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Trước BVBank, nhiều ngân hàng như ﻿Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, MSB, HDBank,... đã tiên phong tham gia kết nối với hệ thống SIMO.

Theo thống kê đến giữa tháng 5, hệ thống SIMO đã gửi cảnh báo tới hơn 1,3 triệu lượt khách hàng, giúp người dùng dừng thực hiện các lệnh chuyển tiền với tổng giá trị hơn 4.500 tỷ đồng.