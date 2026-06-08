Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng từ ngân hàng ACB sang Agribank của người phụ nữ SN 1987, công an lập tức vào cuộc điều tra

Sơ suất chuyển nhầm số tiền lớn cho người lạ, người phụ nữ đã tìm đến cơ quan Công an xã Hàm Kiệm (Lâm Đồng) với mong muốn được hỗ trợ xác minh.

Theo thông tin từ Công an xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), ngày 2/6/2026, chị Phạm Nguyễn Thị Mỹ Hiền (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Khánh Hòa) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Trong lúc thao tác, do sơ suất, chị đã chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của ông T.V.V. (sinh năm 1977, trú tại phường Hàng Gòn, thành phố Đồng Nai).

Sau khi phát hiện sự việc trên, chị Hiền vô cùng lo lắng và đã nhanh chóng liên hệ với ngân hàng cũng như Công an xã Hàm Kiệm để trình báo sự việc, đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin người nhận tiền nhằm tìm hướng giải quyết.

Tiếp nhận thông tin từ công dân, đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Hàm Kiệm đã báo cáo Chỉ huy Công an xã và khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến chủ tài khoản nhận số tiền trên. Với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tận tình, chu đáo và hết lòng vì Nhân dân phục vụ, đồng chí đã tích cực hướng dẫn chị Hiền thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời hỗ trợ liên hệ, xác minh người nhận tiền để giải quyết vụ việc.

Đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức - cán bộ Tổ CSKV hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của lực lượng Công an xã Hàm Kiệm, đặc biệt là cá nhân đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức, số tiền 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm đã được hỗ trợ giải quyết, giúp chị Hiền nhận lại đầy đủ tài sản của mình, tránh được những thiệt hại không đáng có.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ Công an xã Hàm Kiệm, chị Hiền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Hàm Kiệm nói chung và cá nhân đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức nói riêng vì đã nhiệt tình giúp đỡ người dân trong lúc gặp khó khăn.

Thư cảm ơn gửi Công an xã Hàm Kiệm

Hành động đẹp của đồng chí Đại úy Nguyễn Trí Thức là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ Nhân dân. Đây cũng là một trong những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của Công an xã Hàm Kiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, Công an xã Hàm Kiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác phục vụ Nhân dân, kịp thời hỗ trợ, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Theo công an tỉnh Lâm Đồng