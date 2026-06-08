Gen Z quản lý tài chính trên nền tảng số

Từ thanh toán, mua sắm đến quản lý chi tiêu cá nhân, tài chính số đang ngày càng hiện diện trong đời sống của người trẻ. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đang thúc đẩy các công ty tài chính đầu tư mạnh hơn vào nền tảng số, giúp người dùng chủ động tiếp cận và quản lý các dịch vụ tài chính ngay trên điện thoại.

Tài chính số đang ngày càng hiện diện trong đời sống của người trẻ - Ảnh: Tài chính Mirae Asset

Đối với nhiều người trẻ ngày nay, việc quét mã QR để thanh toán, mua sắm trực tuyến hay quản lý chi tiêu trên điện thoại đã trở thành thói quen hằng ngày. Tài chính số không còn là một khái niệm công nghệ xa vời mà đang hiện diện trong hầu hết các quyết định chi tiêu, mua sắm và quản lý tài chính cá nhân.

Sự thay đổi này đang diễn ra song hành với quá trình số hóa mạnh mẽ của ngành tài chính. Theo số liệu được công bố tại Ngày Tài chính số 2026, đến cuối năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 25,2 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị vượt 362 triệu tỷ đồng. Điều đó cho thấy các nền tảng tài chính số đang dần trở thành một phần quen thuộc trong các hoạt động tiêu dùng và quản lý tài chính hằng ngày.

Xu hướng tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu - Ảnh: Tài chính Mirae Asset

Không chỉ thay đổi cách thanh toán, thế hệ Gen Z và Millennials cũng đang hình thành những thói quen tài chính mới. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các giao dịch trực tiếp, nhiều người lựa chọn sử dụng ứng dụng để theo dõi dòng tiền, kiểm soát chi tiêu, lập kế hoạch tài chính và tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu của mình.

Sự thay đổi trong hành vi người dùng đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong ngành tài chính tiêu dùng. Nếu trước đây các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc mở rộng mạng lưới và đơn giản hóa thủ tục vay, thì hiện nay còn phải xây dựng các nền tảng giúp khách hàng có thể chủ động quản lý toàn bộ hành trình tài chính của mình trên môi trường số.

Xu hướng này cũng được phản ánh tại nhiều doanh nghiệp tài chính tiêu dùng. Chẳng hạn, theo Tài chính Mirae Asset, ứng dụng My Finance hiện ghi nhận hơn 4,6 triệu người dùng tính đến tháng 3/2026. Thông qua nền tảng này, khách hàng có thể đăng ký khoản vay, quản lý hợp đồng, theo dõi lịch thanh toán và thực hiện nhiều giao dịch trực tuyến ngay trên điện thoại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng triển khai thêm kênh tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay trên nền tảng số hợp tác cùng các đối tác thứ ba, cho phép khách hàng đăng ký vay trực tuyến với mức độ số hóa cao.

Ứng dụng My Finance hiện ghi nhận hơn 4,6 triệu người dùng - Ảnh: Tài chính Mirae Asset

Sự phát triển của tài chính số cũng là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập tại Ngày Tài chính số 2026 - chương trình được mở rộng từ "Ngày không tiền mặt" sau 7 năm triển khai. Không chỉ là nơi giới thiệu các giải pháp công nghệ mới, sự kiện còn hướng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng về thanh toán thông minh, quản lý tài chính cá nhân và các xu hướng tài chính trong thời đại số.

Đồng hành lần đầu tiên cùng Ngày Tài chính số 2026, Tài chính Mirae Asset là một trong những doanh nghiệp tài chính tiêu dùng mang đến các giải pháp tài chính số hướng tới trải nghiệm thuận tiện và khả năng quản lý tài chính chủ động cho khách hàng.

Tài chính Mirae Asset lần đầu đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026 - Ảnh: Quang Định

Điều đáng chú ý là khi các dịch vụ tài chính ngày càng được số hóa, nhu cầu của người dùng cũng không còn dừng lại ở tốc độ hay sự tiện lợi. Minh bạch thông tin, khả năng theo dõi nghĩa vụ tài chính và sự an tâm khi giao dịch đang trở thành những yếu tố được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ có xu hướng chủ động tìm hiểu trước khi đưa ra các quyết định tài chính.

Vì vậy, cuộc cạnh tranh của ngành tài chính tiêu dùng đang dần thay đổi. Bên cạnh sản phẩm hay lãi suất, trải nghiệm người dùng, khả năng quản lý tài chính chủ động và mức độ minh bạch ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng niềm tin với khách hàng.

Khi các dịch vụ tài chính ngày càng được tích hợp vào đời sống số, việc giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận các công cụ quản lý tài chính hiện đại được xem là một bước đi quan trọng hướng tới tài chính toàn diện. Câu chuyện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp như Tài chính Mirae Asset cho thấy công nghệ không chỉ giúp đơn giản hóa việc tiếp cận dịch vụ, mà còn hỗ trợ người dùng xây dựng thói quen quản lý chi tiêu và hoạch định kế hoạch tài chính một cách chủ động hơn trong tương lai.