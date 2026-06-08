Chiều 8-6, giá vàng rớt gần 3 triệu đồng/lượng, bạc thủng mốc 70 triệu đồng/kg

Giá vàng trong nước lao dốc không phanh, chiều bán ra chỉ còn 143,5 triệu đồng/lượng. Bạc miếng, bạc thỏi cũng rớt tiếp.

Trưa 8-6, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, giao dịch quanh mức 4.291 USD/ounce, giảm gần 25 USD/ounce so với đầu phiên sáng và mất khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.

Đáng chú ý, kim loại quý đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.300 USD/ounce, lùi về vùng giá thấp nhất kể từ tháng 3 đến nay. Áp lực bán vẫn duy trì mạnh, khiến đà giảm của vàng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Không chỉ vàng, bạc thế giới cũng tiếp tục suy yếu khi mất hơn 2,1% giá trị, xuống còn 66,8 USD/ounce. Cả hai kim loại quý đang trong giai đoạn dò đáy nhiều tháng qua khi đồng USD duy trì trên mốc 100 điểm và neo ở vùng cao nhất trong khoảng ba tháng.

Giá vàng mất thêm hàng triệu đồng/lượng

Diễn biến bất lợi của thị trường quốc tế nhanh chóng kéo giá vàng và bạc trong nước giảm sâu.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 2,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với mức giảm mạnh này, giá vàng trong nước đã rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Giá bạc các loại cũng giảm tiếp

Thị trường bạc cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống. Bạc miếng của các thương hiệu như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý, DOJI hiện được giao dịch quanh mức 2,53 triệu đồng/lượng mua vào và 2,61 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm khoảng 40.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, bạc thỏi (bạc ký) được các doanh nghiệp niêm yết ở mức khoảng 69,5 triệu đồng/kg mua vào và 71,9 triệu đồng/kg bán ra. Tại một số đơn vị như Ancarat, giá bạc ký đã giảm xuống dưới mốc 70 triệu đồng/kg.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đà giảm kéo dài của vàng và bạc trong nhiều ngày liên tiếp đang ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư. Ngay cả những người từng kỳ vọng giá sẽ sớm phục hồi cũng trở nên thận trọng hơn. Thị trường hiện chủ yếu ghi nhận các đợt điều chỉnh giá mạnh, trong khi sức mua giảm rõ rệt do tâm lý chờ đợi xu hướng mới.

Giới phân tích cho rằng đồng USD mạnh lên, cùng kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến, đang tiếp tục gây sức ép lên các tài sản trú ẩn như vàng và bạc. Nếu các yếu tố này chưa thay đổi, thị trường kim loại quý có thể còn đối mặt với những phiên biến động mạnh trong thời gian tới.