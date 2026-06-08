Giá vàng đồng loạt giảm đầu tuần, nhiều thương hiệu mất mốc 145 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn ở các thương hiệu đồng loạt giảm từ 300.000 đồng đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng trong phiên đầu tuần.

Giá vàng miếng

So với cuối tuần trước, giá vàng sáng 8/6 tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp. Các thương hiệu SJC, DOJI và PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 300.000 đồng cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Tại Mi Hồng, vàng miếng được giao dịch ở mức 145,9 - 147,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với SJC, DOJI và PNJ. Đây cũng là thương hiệu mức giảm sâu nhất, tới 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết vàng miếng ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 145,7 - 149,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). DOJI và PNJ cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 145,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu này ghi nhận mức giảm đồng loạt 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào.

Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,9 - 147,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán.

Ngọc Thẩm là thương hiệu có giá vàng nhẫn thấp hơn đáng kể, ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, mất 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Riêng Bảo Tín Minh Châu là một trong số ít doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá so với cuối tuần trước, khi tiếp tục niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đáy mới trong 3 tháng qua. Ảnh: Giavang.org.

Trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 4.337,91 USD/ounce, sau khi lao dốc gần 5% trong tuần trước.

Bước sang tháng thứ tư, xung đột tiếp tục làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng và gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu. Điều này khiến nhiều ngân hàng trung ương có thể duy trì hoặc nâng lãi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Các chuyên gia nhận định những vấn đề cốt lõi của cuộc khủng hoảng Trung Đông vẫn chưa được tháo gỡ. Vì vậy, xu hướng giảm của giá vàng hiện vẫn có cơ sở, song thị trường cần theo dõi khả năng xuất hiện lực mua bắt đáy từ các nhà đầu tư.



