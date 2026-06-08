Mua đồ trong GS25, CircleK, FamilyMart: Biết 4 điều này thì tiết kiệm khối

Ngày nào cũng phải tạt vào cửa hàng tiện lợi 1-2 lần là thói quen của không ít dân văn phòng lẫn người trẻ.

Sáng ghé GS25 mua cốc cà phê với cái bánh mì, trưa sang Circle K làm cốc Milo dầm cho “đỡ háo nước”, chiều tối có khi cũng lại tạt vào FamilyMart để mua suất cơm cho những ngày chẳng biết ăn gì,... Với không ít dân văn phòng và người trẻ, việc mua sắm ở GS25, CircleK, FamilyMart gần như đã trở thành hoạt động thường ngày, gọi là “sống ở cửa hàng tiện lợi” có khi cũng chẳng sai.

Nhưng thực tế là giá các sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi thường “nhỉnh” hơn so với mặt bằng chung. Có cách nào để vẫn lui tới hàng ngày mà tiết kiệm được không? Câu trả lời đương nhiên là có, mà cũng chẳng cần làm gì tốn công, toàn những việc đơn giản.

1. Tải app, đăng ký thành viên để tích điểm mỗi lần mua sắm

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là mua hàng thường xuyên nhưng không tham gia chương trình khách hàng thân thiết.

Tại GS25 , bạn có thể tải app GS25VN trên CH Play hoặc Appstore, đăng ký tài khoản và tích điểm sau mỗi lần mua sắm.

Theo chính sách thành viên hiện hành, cứ mỗi 1.000 đồng chi tiêu sẽ được tích lũy 1 điểm. Điểm thưởng có thể quy đổi thành voucher hoặc dùng để thanh toán cho các lần mua sắm tiếp theo. GS25 cũng áp dụng các hạng thành viên khác nhau, từ Standard đến Gold và Platinum, với nhiều quyền lợi bổ sung như quà sinh nhật, nhân hệ số điểm hoặc voucher ưu đãi dành riêng cho thành viên.

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Tại Circle K , bạn có thể tải app CK Club trên CH Play hoặc Appstore. Với mỗi 1.000 đồng chi tiêu sẽ được tích lũy 1 điểm. Bên cạnh đó, CircleK còn có ưu đãi tích tem. Khi mua các sản phẩm/hóa đơn có áp dụng chương trình tích tem tại cửa hàng, bạn chỉ cần quét mã thành viên, ứng dụng sẽ tự động cộng tem. Bạn có thể kiểm tra số lượng tem và đổi các phần quà hấp dẫn trong mục Tem CK hoặc Kho quà trên ứng dụng.

Tương tự với FamilyMart , bạn có thể tải ứng dụng FamiPoint trên CH Play hoặc Appstore, đăng ký thành viên và tích điểm mỗi lần mua sắm. 1 điểm FamiPoint có giá trị tương đương với 1 VNĐ. Khi tích lũy đủ số điểm thưởng, bạn có thể truy cập vào ứng dụng, chọn mục Quà Tặng hoặc Phiếu Giảm Giá để đổi điểm thưởng thành Voucher.

2. Luôn kiểm tra mục khuyến mãi trên ứng dụng trước khi thanh toán

Nhiều người chỉ mở ứng dụng khi cần tích điểm, trong khi đây lại là nơi cập nhật các ưu đãi hấp dẫn nhất.

GS25 thường xuyên triển khai voucher điện tử, ưu đãi theo hạng thành viên và các chương trình nhân điểm trong những ngày đặc biệt.

Với Circle K, ứng dụng CK Club cung cấp nhiều chương trình khuyến mại cá nhân hóa dựa trên thói quen mua sắm của từng khách hàng. Thế nên đừng tiếc vài giây mở ứng dụng trước khi thanh toán để kiểm tra ưu đãi, đôi khi còn giúp tiết kiệm hơn cả việc cân nhắc giữa hai sản phẩm có giá chênh nhau vài nghìn đồng.

3. Canh các ngày ưu đãi dành riêng cho thành viên

Một số chương trình của GS25 được thiết kế riêng cho khách hàng đã đăng ký thành viên vào những ngày cố định trong tháng. Ví dụ, ngày 25 hàng tháng được xem là ngày thành viên với chính sách nhân điểm cho hóa đơn đầu tiên. Ngoài ra còn có các đợt ưu đãi theo từng mốc thời gian hoặc sự kiện đặc biệt.

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Với người có thói quen mua thực phẩm dự trữ, nước uống hoặc đồ ăn vặt số lượng lớn, việc dồn mua vào những ngày có ưu đãi sẽ giúp tối ưu hóa lượng điểm thưởng cũng như các voucher nhận được sau đó. Nói cách khác, mua đúng thời điểm đôi khi quan trọng không kém việc chọn đúng sản phẩm.

4. Đừng quên kiểm tra hóa đơn sau khi thanh toán

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây là thói quen giúp tránh mất tiền oan và cũng là cách để chắc chắn rằng mọi ưu đãi đã được áp dụng đầy đủ.

Khi sử dụng voucher điện tử, mã giảm giá hoặc chương trình tích điểm, bạn nên kiểm tra hóa đơn để xác nhận mức giảm giá và số điểm đã được cộng chính xác. Việc này đặc biệt hữu ích trong những giai đoạn có nhiều chương trình khuyến mại diễn ra đồng thời.

Chỉ mất vài giây check lại hóa đơn có thể giúp tránh tình trạng bỏ sót ưu đãi.