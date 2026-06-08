Việc nên làm ngay khi giá vàng giảm mạnh

Trước khi quyết định mua hay bán hãy làm ngay 3 việc này.

Giá vàng giảm mạnh luôn khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, trước khi vội vàng bắt đáy hay bán ra vì lo lắng, có một vài điều quan trọng hơn cần làm để tránh những quyết định cảm tính.

1. Nhìn lại lý do bạn mua vàng từ đầu

Mỗi khi giá vàng biến động mạnh, rất nhiều người bắt đầu thay đổi suy nghĩ về khoản đầu tư của mình. Người từng xác định mua để tích sản dài hạn bỗng muốn bán vì sợ giá còn giảm. Người từng không có ý định mua lại liên tục theo dõi bảng giá để tìm cơ hội xuống tiền. Tuy nhiên, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy quay lại câu hỏi đơn giản nhất: Vì sao bạn mua vàng?

Nếu mục tiêu ban đầu là tích lũy tài sản trong nhiều năm, những biến động ngắn hạn có thể không quan trọng như bạn nghĩ. Ngược lại, nếu mua vàng với kỳ vọng kiếm lời trong thời gian ngắn, việc giá điều chỉnh mạnh là rủi ro cần được tính đến ngay từ đầu. Rất nhiều quyết định sai lầm xuất hiện khi chúng ta quên mất kế hoạch ban đầu và chỉ tập trung vào diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại.

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2. Đừng cố gắng đoán đâu là đáy

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mỗi khi giá vàng giảm là cố tìm ra mức giá thấp nhất để mua vào. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa là sẽ có cơ hội tốt hơn. Nhưng thực tế, không ai biết chính xác đâu là đáy khi thị trường vẫn đang biến động. Điều tương tự cũng xảy ra ở chiều ngược lại khi nhiều người bán ra chỉ vì lo ngại giá sẽ còn giảm sâu hơn. Việc liên tục cố dự đoán diễn biến ngắn hạn khiến nhà đầu tư dễ bị cuốn theo cảm xúc thay vì tập trung vào mục tiêu dài hạn. Thay vì tìm kiếm một thời điểm hoàn hảo gần như không tồn tại, điều quan trọng hơn là xác định mức giá và tỷ trọng đầu tư phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

3. Nhìn toàn bộ bức tranh tài chính thay vì chỉ nhìn vào vàng

Khi một loại tài sản biến động mạnh, chúng ta thường dành toàn bộ sự chú ý cho nó. Nhưng tài chính cá nhân không chỉ có vàng. Bên cạnh vàng, nhiều người còn có tiền gửi tiết kiệm, quỹ đầu tư, chứng khoán hoặc các khoản dự phòng cho những mục tiêu trong tương lai. Một quyết định hợp lý thường đến từ việc nhìn vào tổng thể thay vì chỉ tập trung vào một biến động ngắn hạn. Nếu vàng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản, việc giá giảm có thể không ảnh hưởng lớn như cảm giác ban đầu. Ngược lại, nếu phần lớn tài sản đang nằm ở một kênh duy nhất, đây có thể là thời điểm thích hợp để đánh giá lại mức độ phân bổ và quản lý rủi ro của mình.

Ảnh minh hoạ

Giá vàng có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong thời gian tới và không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Nhưng với phần lớn nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng nhất mỗi khi thị trường biến động mạnh không phải là phản ứng thật nhanh. Điều quan trọng là đảm bảo rằng quyết định tiếp theo vẫn phù hợp với mục tiêu tài chính của bản thân, thay vì được đưa ra bởi sự hưng phấn hay lo lắng nhất thời.