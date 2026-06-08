"Lần đầu tiên tôi rút tiết kiệm để mua vàng và kết quả"

Hôm nay, giá vàng đã rớt xuống dưới 140 triệu đồng/lượng, Đây có lẽ là trải nghiệm "ôm" vàng mà tôi sẽ ghi nhớ mãi...

Dưới đây là chia sẻ của chị T.L (31 tuổi, Phú Thọ):

Hôm đó ngày 24/3, tôi có ý định mua vàng để lướt sóng khoảng hai tháng. Giá niêm yết lúc ấy là 17 triệu đồng một chỉ. Tôi đã tính toán khá kỹ, nghĩ rằng đây là một khoản đầu tư ngắn hạn, vừa đủ để kiếm thêm chút lợi nhuận thay vì để tiền nằm yên trong sổ tiết kiệm. Thế nhưng công việc dồn dập, lịch họp kín từ sáng đến tối, và rồi kế hoạch mua vàng bị gác lại.

Sang ngày 25/3, khi mở điện thoại lên xem giá, tôi giật mình. Vàng đã tăng lên 17,4 triệu đồng một chỉ. Chỉ sau một ngày mà giá đã nhảy thêm vài trăm nghìn đồng. Tôi tự nhủ, nếu hôm nay không mua thì sao? Nếu ngày mai vàng lên 18 triệu đồng một chỉ? Nếu một tuần nữa là 19 triệu? Trong bối cảnh khắp nơi đều nói về vàng, mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện kiếm lời chóng mặt, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang đứng ngoài một chuyến tàu đang tăng tốc.

Thế là tôi bỏ luôn bữa trưa, vội vàng chạy đến cửa hàng vàng.

Ban đầu, tôi định mua 10 chiếc vàng nhẫn 1 chỉ. Tôi nghĩ đơn giản rằng chia nhỏ sẽ linh hoạt hơn. Sau này nếu cần bán bớt thì cũng dễ xoay xở. Nhưng thời điểm đó vàng quá nóng. Người mua xếp hàng dài, cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua một sản phẩm. Tôi không thể đứng xếp hàng 10 lần để mua đủ 10 chỉ. Đắn đo vài phút, cuối cùng tôi quyết định mua luôn một cây vàng.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mua vàng, mà lại là mua hẳn một cây.

Trước giờ tôi vốn là người khá thận trọng với tiền bạc. Phần lớn tiền nhàn rỗi đều đem gửi tiết kiệm. Nhưng không hiểu sao vào thời điểm đó, tôi lại tin rằng vàng là ngoại lệ. Trong suy nghĩ của tôi, vàng có thể tăng chậm hay tăng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tăng.

Những ngày đầu sau khi mua, mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi kỳ vọng. Giá vàng tăng lên 17,6 triệu đồng một chỉ. Tôi nhìn bảng giá với cảm giác vô cùng mãn nguyện. Chỉ trong vài ngày, quyết định tưởng như bốc đồng của tôi lại trở thành một lựa chọn sáng suốt. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng may mắn đã đứng về phía mình. Nếu hôm đó tiếp tục chần chừ, có lẽ tôi đã phải mua ở mức giá còn cao hơn.

Nhưng sau đó, vàng bắt đầu giảm. Lúc đầu chỉ là những nhịp điều chỉnh nhỏ. Tôi không quá bận tâm. Thị trường nào cũng có lúc lên lúc xuống. Tôi tự trấn an rằng đây chỉ là khoảng lặng trước khi tăng tiếp. Rồi những phiên giảm xuất hiện dày hơn, và vàng cứ thế mà lao dốc.

Có những lúc giá xuống khoảng 165 rồi 150 triệu đồng một lượng, tôi từng nghĩ hay là bán bớt vài chỉ để giảm rủi ro. Nhưng rồi tôi chợt nhớ mình không có vài chỉ. Tôi có nguyên một cây vàng nên muốn bán là phải bán hết. Và thế là tôi lại chần chừ chờ tiếp.

Đến hôm nay, giá đã xuống dưới 14 triệu đồng một chỉ. Tính ra, cây vàng tôi mua đã mất khoảng 36 triệu đồng. Nếu quy đổi theo tỷ lệ, khoản lỗ ấy tương đương 20% số vốn ban đầu.

Ba mươi bốn triệu đồng không phải là số tiền khiến cuộc sống của tôi đảo lộn nhưng cũng khiến tôi tiếc ngẩn ngơ.

Bây giờ, tôi vẫn giữ cây vàng đó trong két sắt. Mỗi lần nhìn thấy nó, tôi không còn cảm giác háo hức như ngày đầu tiên nữa. Có thể một ngày nào đó giá sẽ quay lại mức tôi mua, hoặc cũng có thể còn giảm mạnh hơn nữa. Tôi thậm chí đã nghĩ đến trường hợp sẽ cứ để im cây vàng ở đó và tạm quên đi, để dành làm của hồi môn cho con gái tôi sau này.