Vì sao ký hiệu "&" được dùng thay cho từ "và"?

Chắc hẳn bạn đã từng bắt gặp dấu "&" ở đâu đó trong tên một công ty nổi tiếng như Johnson & Johnson, trên tiêu đề bài báo, dòng trạng thái mạng xã hội, hay thậm chí là ngay trong ghi chú học nhóm của mình. Có khi bạn cũng từng dùng nó thay cho từ "và" một cách tự nhiên, không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao người ta lại dùng "&" thay cho "và"?

Câu chuyện đằng sau ký hiệu nhỏ bé này hóa ra thú vị hơn bạn tưởng.

Theo từ điển vocabulary.com, ký hiệu "&" chính là dấu ampersand /ˌæmpərˈsænd/ - một ký hiệu viết tắt cho từ "and" (nghĩa là "và").

Ký hiệu này có nguồn gốc từ thời La Mã cổ đại và thậm chí còn được tìm thấy trong các bức vẽ graffiti cổ ở Pompeii. Từ "ampersand" là sự kết hợp giữa tiếng Latin và tiếng Anh, bắt nguồn từ cụm "and per se and".

Từ điển vocabulary.com định nghĩa ampersand.

Vì sao người ta hay dùng "&" để thay cho "and" (và)?

Trước hết, lý do dễ thấy nhất là vì tính ngắn gọn và tiện lợi. Trong thời đại mà tốc độ và sự tinh giản lên ngôi, một ký hiệu đơn giản như "&" giúp tiết kiệm thời gian gõ, tiết kiệm không gian hiển thị và vẫn truyền đạt đủ ý nghĩa.

Thay vì viết đầy đủ "and", người viết chỉ cần dùng một ký tự, hiệu quả mà không làm thay đổi nội dung. Chính vì thế, bạn dễ bắt gặp "&" trong những nơi cần súc tích như tiêu đề bài viết, tên chương sách, ghi chú nhanh, slide thuyết trình hoặc bảng sơ đồ.

Không phải ngẫu nhiên người ta dùng "&" thay cho "and".

Không chỉ vậy, tính thẩm mỹ cũng là một lý do quan trọng khiến người ta yêu thích dấu "&". Trong thiết kế, ký hiệu này được coi là một biểu tượng đồ họa mang tính cân bằng và trang nhã. Hình dáng uốn lượn của dấu "&" tạo cảm giác mềm mại, tinh tế hơn so với từ "và" viết bằng chữ cái thông thường. Vì thế, các thương hiệu lớn thường sử dụng "&" trong tên gọi để tăng tính nhận diện và chuyên nghiệp, ví dụ như Johnson & Johnson, Tiffany & Co., hay Procter & Gamble.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không phải lúc nào cũng nên dùng "&" thay cho "và". Trong các văn bản học thuật, hợp đồng pháp lý hay văn bản hành chính trang trọng, việc viết đầy đủ là điều cần thiết để đảm bảo tính nghiêm túc và chuẩn mực. "&" phù hợp hơn trong các ngữ cảnh sáng tạo, đời thường hoặc nơi mà yếu tố ngắn gọn thẩm mỹ được ưu tiên.

Nhiều công ty dùng ký hiệu "&".

Tóm lại, "&" không chỉ là một ký hiệu tiện lợi mà còn là công cụ ngôn ngữ mang tính biểu tượng, đẹp mắt và linh hoạt. Sự phổ biến của nó cho thấy cách con người luôn tìm kiếm sự tối giản nhưng vẫn hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày.