Quên tô phiếu đáp án khi thi đại học, nữ sinh gào khóc rồi quỳ xuống cầu xin giám thị nhưng bị từ chối và cái kết bất ngờ

Mỗi năm vào khoảng tháng 6, tháng 7, học sinh Trung Quốc lại bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học - một trong những kỳ thi được đánh giá là áp lực và khốc liệt nhất thế giới. Đây không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà gần như là cánh cổng duy nhất để thay đổi cuộc đời. Và giữa mùa thi ấy, câu chuyện về một nữ sinh tên Tiểu Tâm - người từng trượt đại học vì một lỗi nhỏ mà nghiêm trọng lại được chia sẻ rộng rãi như một lời nhắc nhở không bao giờ cũ rằng làm bài thi thôi chưa đủ, còn phải làm đúng cách và đúng thời gian.

Theo trang Sohu, vụ việc xảy ra năm 2008 tại Nam Dương (Hà Nam, Trung Quốc). Tiểu Tâm là một học sinh có học lực tốt, luôn được thầy cô kỳ vọng cao. Khi bước vào phòng thi môn Toán, nữ sinh rất tự tin. Theo thói quen, cô giải bài cẩn thận ra nháp trước, sau đó mới chuyển kết quả vào phiếu trả lời. Nhưng vì quá tập trung vào việc giải toán và không để ý thời gian, đến lúc giám thị thông báo hết giờ, Tiểu Tâm mới hốt hoảng nhận ra mình chưa kịp điền đáp án vào phiếu chính.

Nữ sinh bật khóc ngay tại chỗ và quỳ xuống cầu xin giám thị cho nộp bài trễ vài phút. Thế nhưng, quy chế thi rất nghiêm ngặt không ai có thể làm trái. Bài thi của cô, dù đã làm hết ở nháp, vẫn được tính là không hợp lệ. Kết quả: Tiểu Tâm trượt đại học.

Nữ sinh bật khóc ngay tại chỗ và quỳ xuống cầu xin giám thị cho nộp bài trễ vài phút. (Ảnh minh họa)

Cú sốc ấy không đánh gục cô bé 18 tuổi. Một năm sau, Tiểu Tâm quyết định ôn thi lại. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài học từ sai lầm cũ, Tiểu Tâm không chỉ thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước mà còn giành được học bổng cá nhân. Bốn năm sau, cô tốt nghiệp loại xuất sắc và nhanh chóng có một công việc ổn định. Nhìn lại, cô chia sẻ rằng thất bại ngày ấy là "điểm rơi đau đớn nhưng cần thiết" để bản thân trưởng thành và không bao giờ chủ quan trước những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.

Tiểu Tâm không phải trường hợp sĩ tử bất cẩn khi thi đại học gây hậu quả đáng tiếc duy nhất, trước Tiểu Tâm, netizen Trung Quốc từng xôn xao trước sự cố của một nữ sinh thí sinh Lâm Lệ Uyên đến từ Quảng Tây. Lâm Lệ Uyên từng quên ghi tên vào bài thi trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007. Điều khác biệt là nữ sinh may mắn hơn khi dù thiếu thông tin cá nhân, bài thi của cô vẫn được hệ thống chấm điểm. Không những không bị loại, Lệ Uyên còn xuất sắc trở thành thủ khoa toàn tỉnh Quảng Tây năm đó. Sau này, nữ sinh thừa nhận mình đã "may mắn một cách phi lý", nhưng cũng không quên khẳng định rằng sự chuẩn bị và nỗ lực mới là yếu tố then chốt.

Thí sinh Lâm Lệ Uyên.

Hai trường hợp - một thất bại, một may mắn đều gửi gắm chung một thông điệp rằng đừng bao giờ coi thường những chi tiết nhỏ trong phòng thi. Chỉ một phút bất cẩn có thể khiến bao năm đèn sách đổ sông đổ biển. Với các sĩ tử, đây là lời nhắc cần thiết rằng hãy luyện tập không chỉ kiến thức mà còn cả kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và tuyệt đối đừng quên những điều tưởng như hiển nhiên như ghi số báo danh, điền đầy đủ thông tin, tô đáp án đúng cách.

Bởi không phải ai cũng gặp được may mắn như Lâm Lệ Uyên. Và tương lai thì không thể phó mặc cho một phép màu.