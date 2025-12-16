Vì sao không nên bật máy sưởi suốt đêm?

Trong những ngày đông giá rét, nhiều người có thói quen bật máy sưởi suốt đêm để giữ ấm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về sức khỏe và giấc ngủ, việc ngủ trong căn phòng quá nóng lại mang đến nhiều tác hại hơn lợi ích. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, không khí khô nóng còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến làn da, hệ hô hấp và khả năng miễn dịch của cơ thể.

1. Không khí nóng khiến da khô và mất nước

Một trong những tác động rõ rệt nhất của việc bật sưởi cả đêm là làm khô da. Hơi nóng từ máy sưởi khiến độ ẩm trong phòng giảm mạnh, khiến da mất nước nhanh chóng – đặc biệt vào ban đêm, thời điểm da cần được phục hồi.

Những người có làn da nhạy cảm dễ gặp phải tình trạng: Da căng tức, khó chịu, ngứa bong tróc, các vùng da bị đỏ hoặc nứt nẻ

Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ phòng ngủ ở mức mát, kết hợp thông gió và duy trì độ ẩm vừa phải để bảo vệ làn da tốt hơn.

2. Dễ thức dậy với cảm giác nặng đầu hoặc đau đầu

Nhiều người buổi sáng tỉnh dậy cảm thấy đầu óc nặng nề, choáng nhẹ, thậm chí đau đầu dù không mất ngủ hay uống rượu. Nguyên nhân có thể đến từ chính chiếc máy sưởi.

Không khí nóng khiến cơ thể mất nước nhanh hơn trong khi ngủ. Khi thiếu nước, lưu lượng máu và oxy lên não giảm, dẫn tới cảm giác nặng đầu vào buổi sáng. Ngủ trong phòng mát giúp hạn chế hiện tượng mất nước qua hơi thở và da, đồng thời cải thiện việc cung cấp oxy cho não.

3. Không khí khô làm giảm sức đề kháng của cơ thể

Máy sưởi hoạt động liên tục khiến độ ẩm phòng ngủ xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến các niêm mạc ở mũi và họng. Khi lớp niêm mạc bị khô, khả năng lọc bụi, vi khuẩn và virus của cơ thể bị suy yếu.

Các dấu hiệu thường gặp: Đau rát họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, dễ mắc cảm lạnh hoặc viêm mũi mùa đông. Do đó, giữ nhiệt độ phòng ngủ thấp và độ ẩm ổn định là yếu tố quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm bệnh trong mùa lạnh.

4. 15–18°C mức nhiệt lý tưởng giúp ngủ sâu hơn

Các chuyên gia giấc ngủ khẳng định nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng nằm trong khoảng 15–18°C. Lý do đơn giản: khi đi vào giấc ngủ, cơ thể tự điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn. Nếu phòng ngủ quá nóng, quá trình này bị gián đoạn, khiến giấc ngủ chập chờn và khó đạt được trạng thái ngủ sâu.

Nhiệt độ mát giúp: Dễ chìm vào giấc ngủ hơn, tăng thời gian ngủ sâu, giảm việc thức giấc giữa đêm, cải thiện sự tỉnh táo vào buổi sáng

Thói quen thông gió nhanh 5–10 phút trước khi ngủ cũng giúp làm mới không khí và duy trì nhiệt độ phù hợp.

5. Lợi ích lâu dài tiết kiệm điện và giảm ẩm mốc

Việc giảm nhiệt độ máy sưởi vào ban đêm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể trong mùa đông. Sưởi liên tục cả đêm tiêu tốn nhiều điện năng mà không mang lại lợi ích thực sự cho giấc ngủ.

Ngoài ra, việc giữ phòng ngủ ở mức nhiệt vừa phải giúp hạn chế hiện tượng ngưng tụ hơi nước nguyên nhân gây ẩm mốc, ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp và chất lượng không khí trong phòng.