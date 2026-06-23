Vì sao không ai muốn đến nhà Ronaldo chơi?

Chính đồng đội thân thiết của CR7 đã đưa ra lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ ai định sang nhà Cristiano Ronaldo ăn trưa.

Trong giới bóng đá, việc được một siêu sao tầm cỡ thế giới mời đến nhà riêng dùng bữa chắc chắn là một đặc quyền mà ai cũng ao ước. Đó không chỉ là cơ hội để thắt chặt tình cảm đồng đội, mà còn là dịp để tận hưởng những dịch vụ xa hoa trong các siêu biệt thự triệu đô. Thế nhưng, nếu người đưa ra lời mời là Cristiano Ronaldo, lời khuyên chân thành từ các cựu đồng đội của anh là hãy từ chối ngay lập tức nếu không muốn trải qua một “cơn ác mộng tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần”.

Giai thoại kinh điển này được chính cựu hậu vệ Manchester United, Patrice Evra, tiết lộ trên truyền thông trong một cuộc phỏng vấn với kênh talkSPORT. Cho đến nay, câu chuyện vẫn là lời cảnh báo đầy hài hước dành cho bất kỳ ai có ý định làm khách tại nhà CR7.

Patrice Evra từng là đồng đội sát cánh thân thiên với Ronaldo

Evra kể lại rằng có một ngày sau buổi tập mệt nhoài ở câu lạc bộ, Ronaldo đã tiến đến và rủ anh về nhà dùng bữa trưa. Nghĩ đến một bữa tiệc ấm cúng để nạp lại năng lượng sau những giờ đổ mồ hôi trên sân cỏ, Evra hào hứng đồng ý và lái xe đến biệt thự của người đồng đội thân thiết.

Thế nhưng, sự háo hức của cựu tuyển thủ Pháp nhanh chóng bị dập tắt ngay khi bước vào phòng ăn. Trên chiếc bàn dài sang trọng lúc đó chỉ bày biện vài đĩa salad, những miếng ức gà luộc màu trắng nhạt nhẽo, không hề có một chút nước sốt, và đồ uống đi kèm chỉ độc một loại là nước lọc. Evra nhấn mạnh rằng sự nghèo nàn của bữa ăn còn lên đến đỉnh điểm khi ngay cả nước khoáng có ga (fizzy water) cũng hoàn toàn không có cửa xuất hiện, mà chỉ có nước lọc thông thường.

Evra chia sẻ rằng lúc đó anh tự nhủ trong đầu rằng đây chắc chắn chỉ là món khai vị lành mạnh, và một đĩa bít tết lớn hoặc một món thịt quay mọng nước nào đó sẽ được mang ra sau. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và chẳng có thêm bất kỳ món ăn nào xuất hiện. Bữa trưa sang chảnh của hai ngôi sao triệu phú thực chất chỉ có gà luộc và nước lọc.

Chế độ ăn của siêu sao chỉ gồm những thứ lành mạnh nhất

Sự “tra tấn” không dừng lại ở thực đơn nghèo nàn. Ngay sau khi nuốt xong miếng ức gà cuối cùng, trong khi Evra còn đang thở phào vì món ăn nhạt nhẽo đã hết, Ronaldo đã lập tức đứng bật dậy. Thay vì ngồi lại trò chuyện hay nghỉ ngơi thư giãn như những người bình thường, siêu sao người Bồ Đào Nha bắt đầu biểu diễn vài kỹ thuật cá nhân với quả bóng và quay sang bảo Evra ra sân vườn để tập đá bóng hai chạm. Dù Evra đã van nài rằng bản thân vừa mới trải qua một buổi tập nặng ở câu lạc bộ và muốn ăn nốt phần ăn, Ronaldo vẫn kiên quyết kéo anh ra sân bằng được.

Sau màn đá bóng ép buộc ngoài sân vườn, Evra cứ ngỡ cơn ác mộng đã chấm dứt thì Ronaldo lại tiếp tục đưa ra một đề nghị không thể chối từ là đi bơi. Sau khi ngâm mình dưới làn nước mát, họ lại tiếp tục di chuyển vào phòng xông hơi khô và bồn tắm sục jacuzzi. Đến lúc này, Evra hoàn toàn kiệt sức và phải thốt lên hỏi Ronaldo rằng họ đến đây để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai hay đơn giản chỉ là đi ăn trưa. Sự cuồng tập luyện của Ronaldo biến một buổi hẹn hò ăn uống thông thường thành một giáo án huấn luyện thể lực kéo dài từ câu lạc bộ về tận nhà riêng.

Trải nghiệm lạ lùng này đã trở thành một "vết sẹo tâm lý" vui nhộn theo Evra suốt nhiều năm ngay cả khi anh đã giải nghệ. Vào năm 2019, khi đăng một bức ảnh chụp chung với Ronaldo tại một sự kiện sang trọng, Evra đã tự chế lời thoại vô cùng hài hước để châm chọc người đồng đội cũ. Anh tưởng tượng Ronaldo hỏi: "Cậu có đến ăn trưa không thế?" và bản thân lập tức từ chối: "Cảm ơn nhưng tôi vừa giải nghệ rồi, nên tôi không nhu cầu tham gia một buổi tập nào nữa đâu".

Trước đó, cựu hậu vệ này cũng từng gửi lời cảnh báo ngắn gọn trên mạng xã hội rằng: "Cậu ấy là một cỗ máy! Đừng bao giờ đến nhà cậu ấy ăn trưa, nó chẳng khác gì một buổi tập thứ hai đâu!".

Sau bữa ăn, Ronaldo sẽ mời khách tập thể dục

Không chỉ riêng Evra, nỗi sợ mang tên "bữa ăn của Ronaldo" còn lan rộng và tạo nên một quyền lực vô hình khi anh quay trở lại Manchester United lần thứ hai. Thủ môn Lee Grant từng tiết lộ một câu chuyện hậu trường rất thú vị diễn ra tại khách sạn của đội bóng vào một tối thứ Sáu trước trận đấu gặp Newcastle.

Thông thường, sau bữa tối, các cầu thủ sẽ có một chút "bữa ăn gian lận" (cheat meal) để nuông chiều bản thân với các món tráng miệng ngọt ngào như bánh táo nướng ăn kèm sốt kem, hoặc bánh brownie ăn với kem tươi. Thế nhưng, khi thấy Ronaldo ngồi vào bàn, tất cả các cầu thủ bắt đầu lấm lét nhìn sang để xem "Ronaldo có gì trên đĩa". Kết quả là họ nhìn thấy một đĩa thức ăn sạch sẽ và lành mạnh nhất có thể. Hiệu ứng tâm lý sợ hãi xuất hiện ngay lập tức, và Lee Grant thừa nhận rằng tối hôm đó không một cầu thủ nào trong đội dám đứng dậy để lấy những món đồ ngọt kia nữa. Họ chỉ biết ngồi im và không ai dám chạm vào những món ăn vặt được bày sẵn xung quanh.

Sự kỷ luật của siêu sao

Sự kiên định đến mức cực đoan này xuất phát từ việc Ronaldo vận hành cơ thể mình như một cỗ máy sinh học thực sự. Để duy trì thể trạng đỉnh cao ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ, anh không ăn ba bữa như người bình thường mà chia nhỏ thực đơn thành sáu bữa một ngày. Mỗi bữa ăn được sắp xếp cách nhau đúng ba đến bốn tiếng để liên tục cung cấp năng lượng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cao của cơ thể.

Bên cạnh đó, Ronaldo tất nhiên còn có một chuyên gia dinh dưỡng riêng để lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng nguyên liệu nạp vào cơ thể. Thực đơn của anh chủ yếu bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và các nguồn protein nạc từ cá như cá kiếm, cá chẽm, cá tráp và cá tuyết.

Đặc biệt, một nguyên tắc bất di bất dịch của siêu sao này là tất cả các loại cá bắt buộc phải là cá tươi sống, tuyệt đối không bao giờ sử dụng đồ đông lạnh. Ngay cả bữa sáng của anh cũng tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ít béo với phô mai, thịt giăm bông, sữa chua ít béo, trái cây tươi và bánh mì nướng kèm bơ quả.

Lời khuyên mà Evra gửi gắm đến toàn thể thế giới bóng đá cho đến nay vẫn nguyên giá trị, đó là nếu Cristiano Ronaldo mời bạn đến nhà ăn trưa, hãy thẳng thắn nói không. Anh chàng là một cỗ máy sinh học không bao giờ biết mệt mỏi và không bao giờ muốn ngừng tập luyện. Việc làm khách tại nhà của một người sống kỷ luật đến mức khó tin như vậy sẽ là một trải nghiệm vắt kiệt sức lực mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để trải qua lần thứ hai.

Nguồn: All Football