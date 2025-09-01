Vì sao đàn ông phải có 1 chiếc ô tô?

Với nhiều đàn ông, chiếc ô tô đầu tiên không chỉ là phương tiện. Nó giống như một cột mốc trưởng thành. Có xe nghĩa là đã đi làm đủ lâu, có thu nhập ổn, có thể tự lo cho mình và đôi khi là lo cho người khác. Nhiều người muốn mua xe để đưa bố mẹ đi chơi, đưa người yêu đi làm, hoặc đơn giản là để cảm thấy mình đã bước sang một trang mới.

Chiếc xe còn là sự khẳng định. Ra đường có xe, bạn bè nhìn khác. Về quê dịp Tết, họ hàng cũng nhìn khác. Ngay cả bản thân cũng thấy khác. Đàn ông vốn ít khi nói ra, nhưng trong lòng ai cũng muốn được công nhận. Và một chiếc xe, ở tuổi ngoài 25, chính là minh chứng dễ thấy nhất.

Ảnh minh hoạ

Nhưng đằng sau giấc mơ đó là những con số không hề nhẹ. Thực tế, rất ít người trẻ có thể trả thẳng. Phổ biến nhất là vay ngân hàng hoặc trả góp qua hãng. Một chiếc xe tầm trung giá 600-800 triệu, nếu trả trước 30% thì số tiền đặt cọc cũng đã ngốn vài trăm triệu. Phần còn lại trả dần trong 5-7 năm, mỗi tháng từ 8-15 triệu tuỳ lãi suất. Với mức thu nhập phổ biến của nam giới trẻ ở thành phố (15-30 triệu/tháng), việc gánh trả góp đồng nghĩa gần một nửa lương đã “bay màu” ngay ngày đầu tháng.

Chưa hết, nuôi xe luôn tốn hơn tưởng tượng. Xăng dầu cho việc di chuyển hàng ngày, phí gửi xe ở chung cư hoặc cơ quan, tiền bảo hiểm bắt buộc, phí bảo dưỡng định kỳ, thay lốp, thay dầu… Tính sơ sơ, mỗi năm cũng thêm vài chục triệu. Nhiều người chỉ chuẩn bị tiền trả góp mà quên mất “chi phí ẩn” này, để rồi sau khi rước xe về mới giật mình: mức sống trước đây thoải mái bao nhiêu thì giờ chật vật bấy nhiêu.

Ảnh minh hoạ

Vậy nên, nếu muốn mua xe, điều quan trọng là phải chuẩn bị bài bản. Trước hết, nên có khoản tiết kiệm đủ lớn để trả trước ít nhất 30-40% giá trị xe, tránh vay quá nhiều. Tiếp đó, hãy tính toán dòng tiền hàng tháng. Các chuyên gia tài chính thường khuyên: số tiền trả góp cộng chi phí nuôi xe không nên vượt quá 30-40% thu nhập. Nếu vượt quá ngưỡng này, áp lực tài chính sẽ đè nặng, mọi kế hoạch khác như đầu tư, mua nhà, thậm chí là lập gia đình đều có nguy cơ bị “trễ hẹn”.

Một lưu ý khác: đừng để chiếc xe trở thành cuộc đua sĩ diện. Mua xe không sai, nhưng mua để bằng bạn bằng bè thì dễ sa vào cảnh “làm chủ chiếc xe nhưng bị chiếc xe điều khiển túi tiền”. Xe có thể mang lại sự tự hào, nhưng cũng dễ biến thành gánh nặng nếu không tỉnh táo với con số.

Sau cùng, chiếc xe đầu đời chắc chắn là một cột mốc đẹp. Nhưng để nó thực sự ý nghĩa, người đàn ông cần biết mình đang mua bằng khả năng tài chính thật sự, chứ không phải bằng những khoản vay mà nhiều năm sau vẫn chưa biết đến khi nào mới trả xong.